Paljastuiko Megatähti Kylie Jennerin kodista suomalaista designia? Sama tuote löytyy myös presidentti Niinistöltä

Kylie Jennerin Instagram-kuvassa vilahtava lamppu muistuttaa selvästi suomalaisen Lisa Johansson-Papen suunnittelemaa Senaattori-valaisinta.

Keeping Up With The Kardashians -realitysarjasta julkisuuteen noussut Kylie Jenner on viime päivien aikana esitellyt ahkerasti hulppeaa kartanoaan sosiaalisessa mediassa. Jenner on muun muassa julkaissut kuvia kodistaan kuvapalvelu Instagramissa, jossa hänellä on huimat 200 miljoonaa seuraajaa.

Kylien kodissa huomion varastaa muun muassa massiivinen ja runsaalla kädellä koristeltu joulukuusi. Suomalaisittain huomio kuitenkin kiinnittyy valaisimeen, joka vilahtaa yhdessä megatähden julkaisemista Instagram-kuvista. Kyseinen lamppu nimittäin muistuttaa kiistattomasti Senaattori-pöytävalaisinta, jota Suomessa myy muun muassa huonekaluliike Vepsäläinen.

Vepsäläisen verkkosivujen mukaan kyseistä valaisinta myydään 1550 euron hintaan. Senaattori-valaisin on alun perin suunnittelija Lisa Johansson-Papen käsialaa ja nykyään niitä valmistetaan yhteistyössä hänen perikuntansa kanssa.

Senaattori-valaisimet otettiin uudelleen tuotantoon vuonna 2017, kun Suomi vietti itsenäisyytensä 100-vuotisjuhlaa. Juhlavuoden ensimmäisen erän ensimmäinen valaisin luovutettiin tuolloin tasavallan presidentti Sauli Niinistölle. Mikäli Jennerin kodista löytyvä valaisin siis todella on Senaattori-valaisin eikä kopio klassikkotuotteesta, löytyy tähden kodista sama valaisin kuin presidentti Niinistöltä.

Senaattori-valaisinta esiteltiin myös Tukholman sisustusmessuilla vuonna 2017.­

Jenner ei suinkaan ole ainoa supertähti, joka on löytänyt kotiinsa suomalaista designia. Muun muassa laulaja Ellie Goulding julkaisi taannoin Instagram-tilinsä tarinat-osiossa videoita, joissa hän nautti aamukahviaan Iittalan Taika-sarjan mukista.

Myös Marimekko on ollut suuressa suosiossa maailmantähtien keskuudessa jo pitkään. Viimeisimmäksi Marimekon kuoseja on nähty muun muassa Hilary Clintonin ja Sharon Stonen yllä.

Myös Jennerin sisaren Kendall Jennerin sosiaalisessa mediassa vilahti taannoin suomalainen tuote. Jenner nimittäin julkaisi omalla Instagram-tilillään videon, jossa hänen ystävänsä pitelee käsissään Tapio Wirkkalan vuonna 1968 suunnittelemaa Ultima Thule -sarjan juomalasia.