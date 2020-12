George Clooney paljastaa, millaista oli työskennellä Suomen Lapissa – kiidätettiin sairaalaan vain neljä päivää ennen kuvausten alkamista

George Clooney joutui päiviksi sairaalaan juuri ennen kuin Midnight Sky -elokuvan kuvaukset alkoivat Suomen karuissa maisemissa.

Näyttelijä George Clooney, 59, paljastaa Mirror-lehdelle, ettei kaikki mennyt putkeen hänen uutuuselokuvansa kuvauksissa. Clooney tähdittää uuden Midnight Sky -elokuvan pääosaa, ja on lisäksi ohjannut elokuvan itse.

Clooney näyttelee elokuvassa Augustine Lofthousea, Arktisella alueella karuissa, globaalin katastrofin jälkeisillä alueilla asuvaa yksinäistä tähtitieteilijää. Elokuvaa on kuvattu pohjoisessa osassa Suomea, jonka jylhät ja lumiset maisemat sopivat elokuvaan täydellisesti.

Neljä päivää ennen Suomessa alkaneita kuvauksia tapahtui kuitenkin ikäviä: Clooney sairastui. Hän alkoi kärsi järkyttävistä kipukohtauksista, tarkemmin sanottuna vatsakivuista. Lopulta hänet oli kiidätettävä aina sairaalaan asti. Sairaalassa paljastui, että kyseessä oli haimatulehdus, joka voi olla hengenvaarallinen. Clooney pidettiin visusti sairaalassa useita päiviä, jotta hän toipui täysin.

Clooneyn sairastuminen tapahtui niin lähellä kuvausten alkamista, että hän olisi saattanut hyvinkin olla silloin jo Suomessa. Clooney kertookin Mirrorin haastattelussa Suomen karuissa oloissa työskentelemisestä.

Hän jättää kuitenkin avoimeksi sen, oliko hän Suomessa silloin, kun hänet piti kiidättää sairaalaan.

– Olimme sellaisella jäätiköllä Suomessa, minkä takia työskenteleminen oli rankempaa. Se kuitenkin auttoi roolihahmon aitoudessa. Tämä on aiempia isompi projekti. Tämän valmiiksi saaminen oli kuin palapelin kokoamista, mutta silti hauskaa, Clooney kuvailee.

Tarkkaa kuvausten sijaintia on kuitenkin todella vaikea päätellä, koska Clooneyn mainitsemia jäätiköitä ei Suomessa ole. Tiedossa on kuitenkin, että elokuvaa on kuvattu Suomen lisäksi ainakin Islannissa ja Englannissa.

– Kesti muutama viikko parantua, eikä ohjaajana ole helppoa, koska siinä hommassa tarvitsee paljon energiaa, Clooney muistuttaa.

Clooney itse epäilee, että kivut johtuivat nopeasta ja hurjasta painonpudotuksesta, joka hänen piti tehdä rooliaan varten. Clooney paljastaa pudottaneensa peräti 12 kiloa.

– Luulen, että yritin pudottaa painoa liian nopeasti, enkä pitänyt huolta itsestäni, Clooney pohtii.

Painonpudotuksen lisäksi Clooney joutui kasvattamaan roolia varten muhkean parran.

– Kasvatin ison ja ruman parran. Poikani rakasti sitä, koska hän pystyi piilottamaan sinne asioita. Saatoin huomata vasta töissä, että oho, parrassani on mehujääpuikko, Clooney nauraa.

Midnight Sky tulee ensi-iltaan Yhdysvalloissa perjantaina 11. joulukuuta ja maan Netflixissä 23. joulukuuta. Vielä ei ole tietoa, milloin elokuva ilmestyy Suomessa.