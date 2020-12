Asiantuntija ihmeissään Janita Lukkarisen testamenttikiistasta – surutaloon ilmestyi ”omituinen asiakirja”

Janita Lukkarisen hautajaisjärjestelyjä jarruttaa testamentti, jota perhe epäilee väärennökseksi, kertoo MTV. Asiantuntija pitää tapausta täysin poikkeuksellisena.

Tosi-tv-ohjelmien kautta julkisuuteen noussut Janita Lukkarinen menehtyi parantumattomaan syöpään saattohoitoa antavassa Terhokodissa Helsingissä 27. marraskuuta. Hän oli kuollessaan 27-vuotias.

Sen lisäksi, että Lukkarisen omaiset joutuivat suuren surun saartamaksi, he päätyivät keskelle merkillistä testamenttikiistaa.

Lukkarisen isä kertoi MTV Uutisille, että hänen tyttärensä hautajaisia jouduttiin lykkäämään, koska perheen ulkopuolinen henkilö toimitti seurakuntaan testamentin, joka koskee muun muassa hautausjärjestelyjä. Testamentin takia perhe ei ole saanut tyttärelleen hautauslupaa. Omaiset epäilevät asiakirjaa väärennökseksi ja asiasta on aloitettu rikostutkinta.

Ilta-Sanomat haastatteli Helsingin yliopiston siviilioikeuden emeritusprofessori Urpo Kangasta, joka pitää tapausta todella kummallisena. Kankaan mukaan testamenttiväärennökset ovat Suomessa harvinaisia.

– Ei niitä läheskään joka vuosi ole. Se on epätoivoinen yritys päästä kiinni sellaiseen omaisuuteen, joka on menossa niin sanotusti sivu suun, Kangas kommentoi.

Emeritusprofessorin mukaan testamenttiriidat keskittyvät Suomessa useimmiten siihen, onko testamentin tekijällä ollut sen tekemiseen kelpoisuutta. Tilanteet koskevat tyypillisesti muistisairaita.

Toisissa tapauksissa riidellään siitä, onko jo olemassa ollut testamentti tullut peruutettua riittävän tehokkaasti.

– Saattaa löytyä testamentti perillisen hallusta, mutta jostain olosuhteista on pääteltävissä, että testamentin tekijä oli ainakin suunnitellut laativansa uuden testamentin. Kysymys on siitä, kuinka pitkälle tällainen pelkän suunnitelman olemassaolo voi johtaa jo olemassa olevan testamentin peruuntumiseen.

Myös testamentin todistajien esteellisyys saattaa aiheuttaa testamentin pätemättömyyttä. Tällaisia tilanteita ovat muun muassa ne, joissa testamentin todistaja on liian läheinen sukulainen tai testamentin määräys on tehty hänen hyväkseen.

– Tilanteet, joissa pyritään väärentämään testamenttia – ne eivät näyttele suurta osaa, Kangas summaa.

Urpo Kangas on Helsingin yliopiston siviilioikeuden professori, jonka erikoisaloja ovat perintö- ja testamenttioikeus.­

MTV Uutiset kertoo nähneensä testamentin Lukkarisen läheisten luvalla. Testamentissa lukee muun muassa, että kaikista hautajaisjärjestelyistä päättää perheen ulkopuolinen henkilö.

Urpo Kankaan mukaan tämä tekee tapauksesta entistä erikoisemman.

– Usein riidat ovat perhepiirin sisäisiä, mutta tämä on siinä mielessä erikoinen tapaus, että perheen ulkopuolinen taho on harrastanut ruumiinryöstöä, Kangas sanoo.

Suomessa hautaamista säätelee hautaustoimilaki, joka määrittää, kenellä on oikeus päättää hautaamisen järjestelyistä. Se lähtee liikkeelle perittävän autonomiasta, eli perittävä voi esittää toivomuksen siitä, miten ja mihin hänet haudataan. Jos omia toiveita ei ole, päätäntävalta jää perillisille.

MTV Uutiset haastatteli Janita Lukkarisen isää, joka kertoi seurakunnan kieltäytyneen hautaamasta Janitaa, ennen kuin poliisi toteaa testamentin väärennökseksi.

Kangas sanoo ymmärtävänsä, ettei kirkkoherra voinut sivuuttaa testamenttia olan kohautuksella.

– En tiedä kuinka uskottavasti tämä henkilö on esiintynyt kirkkoherranvirastossa ja kuinka uskottavasti hän on osannut vedota siihen testamenttiin.

– Tämä tuntuu loukkaavalta vanhempia kohtaan, mutta en usko, että siellä on ollut tarkoitus sivuuttaa vanhempia päätöksenteosta.

Testamentti on tehty vuonna 2018, ja siinä on muun muassa Janitan henkilötunnus väärin, eikä Lukkarisen isä tunnista siitä tyttärensä allekirjoitusta, kertoo MTV. Emeritusprofessorin mukaan tämä indikoi siitä, että asiakirja saattaa olla väärennös.

– Kyllä jokainen ihminen oman henkilötunnuksensa tietää, Urpo Kangas toteaa.

Janita siirrettiin tammikuun alussa saattohoitoon. Hän kertoi sairaudestaan avoimesti sosiaalisessa mediassa ja julkaisi kuvia arjestaan syövän kanssa aina marraskuuhun asti.­

Lukkarisen perhe kertoo MTV:lle tehneensä testamentista rikosilmoituksen. Itä-Uudenmaan poliisilaitos vahvistaa Ilta-Sanomille, että asiasta on aloitettu esitutkinta. Kangas selventää, miten asia mitä luultavammin etenee tästä eteenpäin:

– Henkilöä kohtaan, joka on vedonnut asiakirjaan, on tehty rikosilmoitus ja poliisi tutkii asian esitutkinnassa. Sen jälkeen poliisi kutsuu testamentin todistajat erikseen luokseen ja kuulustelee heitä olosuhteista, joissa testamentti on tehty. Siinä selvitetään tämän testamentintekijän terveydentila testamentin allekirjoitushetkellä, ja jos on aihetta, asia etenee syyteharkintaan. Virallinen syyttäjä miettii sitten, nostaako syytteen testamentin väärentämisestä.

Kangas painottaa, ettei ole nähnyt kyseistä testamenttia, tai kuullut sen todistajia, eikä hän osaa sanoa, millä todennäköisyydellä testamentti on aito.

– Nämä ovat asioita, joita täytyy esitutkinnassa selvittää tarkoin ja tarvittaessa mennä oikeuteen. Tämä tuntuu minusta aivan kummalliselta tämän tyyppinen asia. Aivan omalaatuiselta.

Jos testamentti todetaan väärennykseksi, Urpo Kankaan mukaan sen väärentäjää odottaa ”ankara rangaistus”.

– Se mitä muuta tästä voi seurata, on valtavasti sielullisia kärsimyksiä vanhemmille ja sisaruksille. Ne ovat eri prosessissa ratkaistavia asioita.