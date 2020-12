Aitajuoksija Lotta Harala avautuu Fitnesspäiväkirjat-ohjelman tuoreessa jaksossa lykkääntyneistä lapsihaaveistaan ja toivoo jonakin päivänä olevansa äiti.

Aitajuoksija Lotta Harala on mukana Fitnesspäiväkirjat-ohjelman uudella kaudella.­

Aitajuoksija Lotta Haralan elämää seurataan Fitnesspäiväkirjat 2021 -sarjassa, jossa päästään kurkistamaan huippu-urheilijan arkeen yhdessä puoliso Matias Myttysen kanssa.

Tuoreessa jaksossa aitajuoksija Lotta Harala avaa katsojille haaveitaan lasten hankkimisen suhteen. Jaksossa Lotta paljastaa olevansa hyvin lapsirakas, kun Lotan ja tämän jääkiekkoilijapuolison luokse saapuu suloisia lapsivieraita.

– Matias voisi haluta lapsia jo nyt heti. Valitettavasti se ei naisurheilijalla ole niin yksiselitteistä, pika-aituri toteaa kameralle.

Raskausaika ja synnytyksestä toipuminen toisivat luonnollisesti pitkän tauon huippu-urheilijan kovatehoiseen harjoitteluun. Harala arvelee pienokaisen saapumisen myös muuttavan omaa arvomaailmaa radikaalisti.

– Koen, että jos saisin vauvan, niin se olisi mun kaikki, enkä haluaisi enää miettiä omaa optimaalista uniaikaa ja ruoka- ja treeniaikatauluja. Haluaisin voida nauttia vauva-ajasta ja uudesta elämänvaiheesta ihan täysillä.

Lotta Harala ja Matias Myttynen kotinsa terassilla Tampereella.­

Urheilija kiittelee, että Matias-puoliso vauvakuumeestaan huolimatta ymmärtää häntä. Kyseessä ei Haralan mukaan kuitenkaan ole mikään pikkujuttu.

– Onhan tuo iso uhraus. Olen haaveillut, että haluaisin nuorena äidiksi, mutta niin ei käynyt, koska haluan myös urheilla ja satsata tähän kaikkeni.

Haralan kertoo Fitnesspäiväkirjat 2021 -sarjassa, että asia on usein tapetilla ja pari haaveilee yhteistuumin tulevaisuudessa siintävästä elämänvaiheesta.

– Nyt on aika ensin muutama vuosi satsata kaikki tähän urheiluun. Sitten on ehkä sen aika, kun aletaan yrittää, vaikka tiedostan senkin, että se on tosi yleistä ,että nämä asiat ei mene ihan niin kuin toivoisi, juoksija miettii.

– Mutta onhan se ihan mieletöntä, jos joskus saa olla äiti ja meistä tulee perhe!

Lotta Harala on joutunut tekemään uhrauksia urheilu-uransa vuoksi.­

Lotta Harala ja jääkiekkoilija Matias Myttynen ovat pitäneet yhtä jo yli seitsemän vuoden ajan. Vaikka pariskunta viihtyy nykyisin Tampereella, asuvat he työnsä takia suurimman osan vuodesta eri maissa.

Harala on mukana Fitnesspäiväkirjat-ohjelman uudella tuotantokaudella yhdessä Pernilla Böckermanin, Nanna Karalahden ja Eevi Teittisen kanssa.

– Halusin näyttää katsojille, millaista tällaisen perinteisen urheilulajin edustajan arki on ja millaisia asioita urheilija käy oman päänsä sisällä läpi – häpeän tunnetta ja epäonnistumisen pelkoa, Harala totesi Ilta-Sanomien haastattelussa marraskuussa.