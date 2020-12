Suvi Pitkänen meni kihloihin – julkaisi lemmekkään yhteiskuvan Marko-rakkaansa kanssa

Julkkiskaunotar Suvi Pitkänen menee naimisiin.

DJ ja tosi-tv-tähti Suvi Pitkänen kertoo Instagramissaan menneensä kihloihin. Pitkänen julkaisi sosiaalisessa mediassa yhteiskuvan puolisonsa Markon kanssa, jonka yhteydessä hän paljastaa miehen kosineen häntä.

Pitkänen on kirjoittanut kuvaan englanninkielisen tekstin, joka kuuluu suomennettuna näin:

– Rakastatko minua vielä kun en ole enää nuori ja kaunis? Pitkänen kirjoittaa ja siteeraa kirjoituksessaan Lana Del Reyn Young and Beautiful -kappaletta.

– Tiedän sinun rakastavan ja siksi sanoin kyllä, Pitkänen iloitsee.

Pitkäsen Instagram on täyttynyt onnitteluista, joissa iloitaan tulevista häistä.

– Vihdoin! Millon meil on häät? Joko saa järkkää polttarit? tosi-tv-tähti Tia Kiuru riemuitsee kommenteissa.

Parilla on takanaan rankka vuosi, sillä Pitkänen kertoi syyskuussa IS:n haastattelussa parisuhteensa olevan koetuksella.

– Asumme mieheni Markon ja lasten kanssa samaan katon alla, mutta suhteemme ei toimi. Vaikeudet alkoivat vuosi sitten, eikä niitä ole vielä saatu selvitettyä, Pitkänen kertoi IS:lle tuolloin.

Hän kertoi IS:lle myös tuolloin, että hänen ja Markon vaikeudet joutuivat enemmänkin hänestä. Pariskunta on ollut yhdessä viisi vuotta ja heillä on yksi yhteinen lapsi. Pitkäsellä on myös lapsi aiemmasta avioliitostaan Big Brother -tosi-tv-ohjelmasta tutun Teppo Säkkisen kanssa.

Pitkänen kertoi IS:lle syyskuussa parin eläneen auvoista perhe-elämää, kunnes vaikeudet alkoivat.

– Vaihdoin kauneusalan musiikkiin ja jollain tavalla aloin sitten miettiä, mitä minä elämältäni ja parisuhteelta haluan. Meillä on nyt sellainen vaihe, että ihmettelemme, miten asian voisi ratkaista. Kaikki on kiinni minusta, Pitkänen kertoi IS:lle.

Suvi Pitkänen on tuttu lukusiista tosi-tv-ohjelmista. Ensi keväänä hänet nähdään Selviytyjät Suomi -kisassa.­

Vaikeudet on nyt selätetty ja pari odottaa innoissaan häitään. Pitkänen ylistää puolisoaan Instagramin Stories-osiossa ja kuvailee häntä ”täydelliseksi”.

– Marko on täydellinen mies. Se rakastaa mua just tällaisena kun oon, kestää sen, että välillä (usein) mennään nollasta sataan asiassa kun asiassa, ja liian usein mennään tunne edellä, Pitkänen kirjoittaa Instagramin Stories-osiossa.

– Kaiken lisäksi se tekee maailman parhaimmat munakkaat. Ja tosi usein itse asiassa ruoan meillä muutenkin.