Lähes 200 000 euroa vuodessa tienannut Marja Hintikka Anna-lehdelle: ”Minulla on köyhän ihmisen identiteetti”

Marja Hintikka kertoo tuoreessa Anna-lehdessä olevansa raha-asioistaan tarkka, vaikka ei tahdokaan olla pihi.

Marja Hintikka on Suomen tunnetuimpia tv-juontajia.­

Juontaja Marja Hintikka, 42, kertoo tuoreessa Anna-lehdessä muun muassa suhtautumisestaan rahaan. Hintikka mainitsee haastattelussa kuulevansa usein, kuinka kiinnostavia töitä hän saa tehdä ja kaikki sujuu häneltä niin hienosti. Hän sanoo lehdessä, ettei ole saanut mitään helposti, vaan on raatanut hirveästi.

Hän kertoo lehdessä perineensä työmoraalinsa kotoaan.

– Lapsuudenkodissani oltiin säästäväisiä. Vaatteeni parsittiin moneen kertaan, ja jonkin aikaa kävin ratsastamassa, mutta se tuntui minusta niin kalliilta, että lopetin sen, Hintikka kertoo.

Hintikka sanoo saavuttaneensa omalla työllään taloudellisen vakauden. IS uutisoi veropäivänä tv-juontajien verotiedoista. Niistä selvisi, että Hintikan palkkapussiin tippui 196 327 euroa ansiotuloja ja 10 euroa veronpalautusta.

Hintikan tuloissa oli huikea nousu, sillä vuonna 2018 Hintikka tienasi ansiotuloja 29 419 euroa ja pääomatuloja 5 040 euroa. Hintikan puoliso, niin ikään tv:stä tuttu juontaja Ilkka ”Ile” Uusivuori tienasi myöskin mukavat 114 894 euroa vuonna 2019. Masked Singeriä ja Penkinlämmittäjät-ohjelmaa juontava Uusivuori joutui maksamaan mätkyjä 18 442 euroa.

– Nykyinen elämäni tuntuu yltäkylläiseltä, ja olen siitä kiitollinen. Mutta poden vähän huijarisyndroomaa, koska yltäkylläisyys on minulle vierasta, Hintikka sanoo Annalle.

– Minulla on köyhän ihmisen identiteetti, ja olen tarkka raha-asioissa. En osta merkkilaukkuja, vaikka minulla olisi niihin varaa. Mielestäni merkkilaukku ei ole sijoitus.

Marja Hintikka ja Ile Uusivuori kuvattuna Kultainen Venla -gaalassa tammikuussa.­

Hintikka sanoo lehdelle miettivänsä aika paljon sitä, millainen rahankäyttö luo hyvää elämää. Hän sanoo lehdelle, että vaikka on säästäväinen, pihiys hän on hänen mielestään vastenmielistä.

Hintikka sanoo lehdelle tahtoneensa opettaa 3-, 5- ja 7-vuotiaille lapsilleen myös sen, ettei raha kasva puussa.

– Olemme käyneet kirpputorilla, ja he ovat saaneet kympin setelit, joilla ostaa käytettyjä leluja. mutta heidän on pitänyt vähän tinkasta hinnasta, Hintikka kertoo lehdelle.

Marja Hintikka on yksi Suomen tunnetuimpia tv-juontajia. Ennen tv-töitä hän työskenteli pitkään radiossa. Television puolella Hintikka on nähty useissa eri ohjelmissa. Juontajana hän on ollut esimerkiksi ohjelmissa Puoli seitsemän, Marja Hintikka Live, Vappu ja Marja Live sekä Villa Hintikka.