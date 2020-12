Jonna, 24, harrasti Temptation Islandilla seksiä estoitta sinkkumiehen kanssa – saapuu viimeiselle iltanuotiolle jäätävän listan kanssa ja haukkuu puolisonsa

Temptation Island Suomi -ohjelmaan yhdessä Jussin kanssa osallistunut Jonna listaa viimeisellä iltanuotiolla kumppaninsa miinukset ja plussat.

Jonnan ja Jussin matka Temptation Island Suomi -sarjassa on ollut myrskyisä. Parin kummallakaan osapuolella ei ole ollut toisesta paljoa hyvää sanottavaa, sillä iltanuotiovideot ovat aiheuttaneet kerta toisensa jälkeen vakavia pettymyksiä molemmilla puolilla. Jonna on rikkonut pariskunnan fyysisiä rajoja harrastamalla useita kertoja seksiä sinkku-Tinon kanssa. Jussi sen sijaan on viihtynyt omalla puolellaan alusta lähtien sinkku-Inkun kanssa, ja ilmoitti viimeisessä bileissä jo rakastuneensa häneen.

Jonnan ja Jussin viimeinen iltanuotio ei suju kovinkaan lämpimissä merkeissä. Ohjelman juontaja Sami Kuronen pyytää Jonnaa lukemaan Jussille ennalta laatimansa listan asioista, joita haluaa sanoa ääneen. Käy ilmi, että Jonna on kirjannut listaan ylös Jussin hyvät ja huonot puolet.

– Näitä oli siis todella vaikea keksiä. Mulla on 9 plussaa ja 21 miinusta, Jonna alustaa ja purskahtaa nauruun.

Jussi provosoituu naisen reaktiosta vakavassa tilanteessa.

– Mitä hauskaa sä näet tässä? Mua on ihmetyttänyt muuten tosi paljon se, että sun haastatteluissa on tullut ilmi, että sä naureskelet tälle kaikelle, Jussi ihmettelee.

Jussi kuuntelee, kun Jonna lukee hänen hyviä ja huonoja puoliaan listalta.­

Jonna ilmoittaa ärsyyntyneen oloisena, että pariskunnan koko reissu houkutusten saarelle on ollut hänen mielestään yksi iso vitsi. Jussi ei tunnu olevan puolisonsa kanssa samaa mieltä, mutta väittely aiheesta keskeytyy Jonnan alkaessa lukea listaansa.

Jussin hyviksi puoliksi Jonna mainitsee sen, että mies ulkoiluttaa koiraa, tekee ruokaa, tuntee Jonnan hyvin, osaa pyytää anteeksi ja osaa mielistellä. Miinusten lista onkin sitten jo pidempi.

– Epäluotettava, ällöttävä, valehtelee, pettäisi, jos ei olisi kameroita, raivokas, puhuu toista ja tekee toista, ei anna mun näyttää tunteita, lakaisee huonot asiat maton alle, puhuu juuri sitä mitä minä haluan kuulla, eikä sitä, mitä itse haluaisi sanoa ja sitten uhriutuminen, Jonna lopettaa listansa.

Jussi myöntää tunnistavansa itsensä osasta listalla mainituista asioista.

Sami kysyy, onko todella niin, että omista tunteista ei saa Jussin seurassa puhua.

– Kyllä mä koen, että saa ja ehdottomasti pitääkin puhua, koska muuten ne asiat jää roikkumaan. Vähän niin kuin nyt on käynyt, että tänne lähdetään tilanteessa jossa kaikki on hyvin, mutta sitten kaikki vanhat asiat alkavat yhtäkkiä muutaman viikon jälkeen vaikuttamaan taas.

Sami Kuronen grillaa tuttuun tapaan Temptation Island -ohjelman pareja. Ohjelma kuvattiin tänä kesänä poikkeuksellisesti Suomessa koronatilanteen vuoksi.­

Sami pohtii, onko asioita kuitenkaan koskaan käsitelty riittävästi. Juontaja kysyy, onko Jonna koskaan antanut Jussin aiempia hölmöilyjä anteeksi.

– No joo, ainakin ne ihan vanhimmat. Kyllä ne silti kun ne ovat niin vakavia mun mielestä… En tiedä, miksi olen antanut silloin anteeksi ja halunnut uskoa toisesta aina parasta, Jonna tilittää.

– Siksi mä sulta silloin tammikuussa kysyin, että olethan valmis elämään niiden vanhojen asioiden kanssa, jotta niihin ei enää palata, Jussi kommentoi.

– Sit tuli se sekoilu siellä mun naapurissa! Jonna vastaa kipakasti.

Jonnan ja Jussin viimeinen iltanuotio keskiviikkona Nelosella ja Ruudussa kello 21.

Nelonen ja Ilta-Sanomat kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.