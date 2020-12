Frendit-tähti Matthew Perry julkaisi ensimmäistä kertaa kuvia 22 vuotta nuoremmasta kihlatustaan

Matthew Perry paljasti viime kuussa menneensä kihloihin tyttöystävänsä kanssa.

Frendit-tähti Matthew Perry, 51, meni hiljattain kihloihin tyttöystävänsä pitkäaikaisen naisystävänsä Molly Hurwitzin, 29, kanssa. Pari on seurustellut kahden vuoden ajan.

– Päätin mennä kihloihin. Onnekseni seurustelin maailman parhaimman naisen kanssa, Perry paljasti People-lehdelle.

Frendit-tähti on pysynyt varsin vaitonaisen hänen ja Hurwitzin suhteesta. Hurwitzin tiedetään työskentelevän kirjallisuusagenttina. Nyt Perry on julkaissut ensimmäistä kertaa kuvia rakkaastaan sosiaalisessa mediassa.

Ensimmäisessä kuvassa Hurwitz poseeraa näyttelijän vaatemallistoon kuuluvassa t-paidassa. Perry lahjoittaa Frendit-teemaisista tuotteista saadut tuotot hyväntekeväisyyteen, maailman terveysjärjestö WHO:lle. Tarkoituksena on auttaa koronakriisistä kärsineitä ympäri maailmaa. Paidassa lukee teksti ”Could this be anymore of a t-shirt?”.

Toisessa kuvassa naisella on päässään mallistoon kuuluva lippis ja hän pitää banaania korvallaan. Perry on julkaissut myös itsestään vastaavanlaisen kuvan.

Tähden fanit riensivät kommentoimaan kuviin.

– Rakastan tällaista sisältöä! eräs hehkuttaa.

– Hän on niin kaunis! Olen niin onnellinen teidän puolestanne, kirjoittaa toinen.

Pariskunta on seurustellut kahden vuoden ajan, mutta vasta viime helmikuussa ystävänpäivänä he toivat suhteensa julki. Tuolloin Hurwitz julkaisi yksityisellä Instagram-tilillään kuvan Perrystä.

Parin välillä on uutisoitu olevan karikkoja. Kihlaus tuli yllätyksenä Perryn faneille, sillä toukokuussa amerikkalaismediat uutisoivat, että Perry ja Hurwitz ovat eronneet. Tuolloin Perryn kerrottiin lähettelevän viestejä naisille Raya-deittisovelluksessa.

– Heillä on ollut hyvä yhteys suhteen alusta lähtien. Molly on pysynyt Matthewn rinnalla ja tukenut häntä. Molly arvostaa miestään suuresti ja halusi viedä suhteen seuraavalle tasolle. He ovat molemmat niin onnellisia, lähde oikoi ET Online -sivuston haastattelussa.

Toukokuussa parin lähipiiristä kerrottiin, että pari oli tavannut alunperin yhteisten ystävien kautta.

– He liikkuvat samoissa piireissä. Mollylla on outo huumorintaju ja heidän välillään kipinöi heti. Molly ei ole lainkaan kiinnostunut julkisuudesta, eikä hän biletä, joten hän on juuri sopiva Matthewlle, lähipiiristä kerrottiin.

Perry on kamppaillut päihderiippuvuuden kanssa.­

Monet muistavat Perryn rakastettavasta Chandler Bingin roolihahmosta suositussa Frendit-sarjassa. Perry esitti Chandleria Frendeissä vuosina 1994–2004.

Perry on kärsinyt alkoholi- ja lääkeriippuvuudesta. Hän meni vieroitukseen ensimmäisen kerran jo vuonna 1997. Perry on käyttänyt takavuosina reseptilääkkeitä, amfetamiinia ja alkoholia. Hän ei ole näytellyt suuremmissa Hollywood-elokuvissa tai sarjoissa kymmeneen vuoteen.

Näyttelijä tekee paluun parrasvaloihin Frendit-sarjan erikoisjaksossa, joka julkaistaan ensi vuonna HBO-suoratoistopalvelussa.