MTV: Janita Lukkarista ei voida haudata – syynä erikoinen riita testamentista

Janita Lukkarinen menehtyi 27. marraskuuta. Perheen valtavaa surua on pahentanut riita testamentista.

Janita Lukkarinen menehtyi marraskuun lopulla parantumattomaan syöpään. Hän oli kuollessaan 27-vuotias.

Suuren surun keskellä perhe on saanut lisätaakan testamenttiriidasta.

Janitan isä kertoo MTV:lle, että hautajaiset siirtyivät, koska perheen ulkopuolinen henkilö toimitti testamentin seurakuntaan ja perhe ei ole saanut hautauslupaa tyttärelleen.

MTV Uutiset kertoo nähneensä testamentin läheisten luvalla. Testamentissa lukee muun muassa, että kaikista hautajaisjärjestelyistä päättää perheen ulkopuolinen henkilö. Kyseinen testamentti on tehty vuonna 2018, ja siinä on muun muassa Janitan henkilötunnus väärin ja isä ei tunnista siitä tyttärensä allekirjoitusta.

– Seurakunta on kieltäytynyt hautaamasta Janitaa, ennen kuin poliisi sanoo testamentin olevan väärennös, Lukkarisen isä sanoo MTV:lle.

– Sisarukset olivat hänelle kaikki kaikessa, heille hän halusi jättää vaatteensa ja korunsa. Tämä omituinen testamentti puhuu ihan toista.

MTV:n mukaan perhe on tehnyt testamentista rikosilmoituksen ja asiasta on aloitettu esitutkinta.

Janita Lukkarisen kuolema on koskettanut monia. Tosi-tv-ohjelmien kautta julkisuuteen nousseella Janitalla todettiin vuonna 2018 imusolmukesyöpä, joka oli ehtinyt levitä laajalle. Janita siirrettiin tammikuun alussa saattohoitoon. Hän kertoi sairaudestaan avoimesti sosiaalisessa mediassa ja julkaisi kuvia arjestaan syövän kanssa aina marraskuuhun asti.

Janitan isä julkaisi viime viikolla tyttärensä suositulla Instagram-tilillä koskettavan kirjoituksen. Hän sanoi julkaisevansa kirjoituksen Lukkarisen toiveesta.

– Janitan pyynnöstä laitan tänne hänen viimeiseksi toivomansa päivityksen. Kiitos kaikille ihanille ihmisille, jotka niin monin eri tavoin tuitte tällä raskaalla matkallani kohti ääretöntä. Uskon, että tuomalla julkiseksi tämän sairastamiseni alusta loppuun, saatoin omalta osaltani auttaa ja antaa tietoa sekä ymmärrystä kanssaihmisille syövästä ja omista näkemyksistäni sekä tavastani elää sen kanssa.

– Tapoja sairastaa on varmasti kuitenkin yhtä monta, kuin on ihmisiäkin ja sairaus etenee yksilöllisesti. Jokainen päivä ei ole hyvä, mutta siitä voi yrittää tehdä parhaan mahdollisen siihen hetkeen. Meistä jokainen on vastuullinen omasta elämästään ja myös siihen, miten voi kanssaihmisiään auttaa. Ne auttamisen muodot voivat olla niin moninaisia, mutta inhimillisiä. Tuomalla sairauteni syövän kanssa julkiseksi, oli tässä kohtaa elämää mahdollisuuteni auttaa teitä rakkaita kanssaihmisiä.

– Ehkä sinäkin kuitenkin sait jotain ajattelemisen aihetta omaan elämääsi ja ehkä myös näet jokaisen uuden päivän mahdollisuutena sanoa lähimmäisillesi ja rakkaillesi, olet tärkeä ja rakastan sinua. Jokainen siihen auttamiseen omalla tavallaan kuitenkin pystyy, kun sisäistä rohkeutta, hyvyyttä ja kauneutta ihmisestä löytyy puolustaa ja auttaa lähimmäistä.

– Muista myös rakastaa lähimmäistäsi, vaikka et häntä tuntisikaan. Tämä lähimmäinen kuitenkin tuntee ja on lähimmäinen myös sinulle. Miten sinä voit omalta osaltasi auttaa tai tukea lähimmäistäsi? Jokainen kuitenkin joskus tulee tarvitsemaan lähimmäisen apua ja tukea tavalla tai toisella, ehkä juuri sinäkin. Kiitos kaikille, rakkaudella Janita Lukkarinen.