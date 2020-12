Miley Cyrus poseeraa yläosattomissa ja avautuu tuhoutuneesta liitostaan Liam Hemsworthin kanssa – kulisseissa muhi huumehuuruinen todellisuus

Miley Cyrusin mukaan hänen avioliittonsa oli viimeinen yritys pelastautua, eikä kaikki ollut niin täydellistä kuin ulkopuolelta saattoi näyttää.

Poptähti Miley Cyrus poseeraa tuoreen Rolling Stones -lehden kannessa yläosattomissa. 28-vuotias laulaja on pukeutunut kuvaan pelkkiin sukkahousuihin ja peittää rintansa käsillään. Lehden muissa kuvissa Cyrus poseeraa niin ikään pelkissä sukkahousuissa sekä farkuissa ja napapaidassa.

Cyrus kertoo kuuluisan musiikkilehden artikkelissa kuluneista parista vuodesta, jotka ovat olleet hänelle todellista vuoristorataa. Cyrus on parin vuoden aikana menettänyt kotinsa, mennyt naimisiin, eronnut, raitistunut, repsahtanut ja raitistunut uudelleen.

Cyrus paljasti aiemmin Apple Musicin podcastissa, että hän repsahti juomaan tänä syksynä pitkän raittiin kauden jälkeen. Nyt hän kertoo Rolling Stonesille lisää kamppailustaan alkoholin kanssa.

– Kun olin 26-vuotias, raitistuin. Täyttäessäni 27 olin täysin raitis. Pandemian aikana repsahdin, kuten monet muutkin. Se oli todellinen kamppailu. Mielenterveyttä, ahdistusta ja kaikkea sitä. Minä kadotin itseni, ja nyt olen taas ollut selvä viisi viikkoa, Cyrus sanoo lehdelle.

Cyrusin mukaan kyse on tällä hetkellä nimenomaan alkoholista. Hän kertoo, ettei ole käyttänyt huumeita pitkään aikaan, eikä usko, että repsahtaisi kovin helposti käyttämään niitä uudelleen.

Pari vuotta sitten tilanne oli kuitenkin toinen. Cyrus kertoo Rolling Stonesille, että samaan aikaan kun kaikki luulivat hänen olevan onnellisessa parisuhteessa näyttelijä Liam Hemsworthin kanssa, käytti hän huumeita etsien niistä sisältöä elämäänsä.

Cyrus kertoo, että ”hän leikki kotia”, mutta todellisuudessa elämä kiiltokuvamaisen kulissin takana oli kaikkea muuta kuin täydellistä.

– Muutama vuosi sitten näytti kuin olisin elänyt sadussa. Oikeasti se ei ollut sitä. Siihen aikaan tein kokeiluja huumeiden ja viinan kanssa, ja ne ihmiset, jotka olivat ympärilläni, eivät tyydyttäneet minua tai olleet pysyviä tai auttaneet minua hyödyntämään potentiaaliani tai täyttämään tarkoitustani, hän toteaa.

Cyrus kertoo kokeilleensa muun muassa ayahuascaa, joka on alun perin Amazonilla shamaanien käyttämä, keskushermostoon vaikuttava hyvin voimakas kasviuute.

Samaan aikaan Cyrus menetti kotitalonsa Malibussa riehuneissa metsäpaloissa. Laulaja myöntää, että kun hän ja Hemsworth menivät naimisiin vain kuukausi kotinsa tuhoutumisen jälkeen, oli se hänelle epätoivoinen yritys pelastautua.

– Luulen, että naimisiin meno oli minulle oikeasti lopulta sitä. Viimeinen yritys pelastaa itseni, hän toteaa.

Pari haki avioeroa pian häidensä jälkeen kesällä 2019. He ehtivät olla naimissa vain kahdeksan kuukautta, vaikka kihlaus oli kestänyt kuusi vuotta. Alun perin Hemsworth ja Cyrus tapasivat The Last Song -elokuvan kuvauksissa vuonna 2008.

Liam Hemsworthin ja Miley Cyrusin on-off-suhde kesti yli kymmenen vuotta. Pari haki avioeroa kesällä 2019.­

Pia avioeronsa jälkeen Cyrusin uutisoitiin löytäneen uuden rakkauden tosi-tv-tähti Kaitlynn Carterin kanssa. Cyrus joutui sosiaalisessa mediassa Hemsworthin fanien hampaisiin, kun kuvat uima-altaalla kuhertelevasta poptähdestä levisivät sosiaalisessa mediassa kulovalkean tavoin. Somessa arvuuteltiin, oliko Cyrus pettänyt aviomiestään tosi-tv-kaunottaren kanssa.

Myöhemmin poptähti viihtyi laulaja Cody Simpsonin käsipuolessa, mutta pari erosi tänä kesänä.

Cyrus kertoi kesällä Call Her Daddy -podcastissa, että hän koki leimautuneensa pahikseksi eronsa jälkeen.

– Minusta tehtiin pahis, koska olen nainen ja menin elämässäni eteenpäin. Se ei ole oikein, Cyrus puhisi.