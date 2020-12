Poptähti Madonna, 62, otti elämänsä ensimmäisen tatuoinnin – tältä se näyttää

Madonna esittelee rannetatuointiaan Instagramissa.

Poptähti Madonna kertoo Instagramissaan käyneensä elämänsä ensimmäistä kertaa tatuoitavana. 62-vuotias laulaja julkaisi Instagramissaan kuvia, joissa hänet nähdään tatuoitavana.

– Tatuoitu ensimmäistä kertaa, Madonna kirjoittaa Instagramissaan.

Poptähden ranteeseen tatuoitiin kirjaimet ”LRDMSE”, jotka ovat hänen lastensa etunimien ensimmäiset kirjaimet.

Voit selata kuvia painamalla kuvan oikeassa reunassa olevaa valkoista nuolta.

Madonnalla on kuusi lasta, Lourdes, 24, Rocco, 20, David, 15, Mercy, 14, Stella, 8, ja Estere, 8.

Poptähti Madonnalla on kuusi lasta. Neljä lapsista on adoptoitu.­

Laulaja on tarkka yksityiselämästään, eikä ole juurikaan puhunut perhe-elämästään julkisuudessa. Madonna julkaisee kuitenkin lapsistaan usein kuva Instagram-tilillään ja viime viikolla poptähti ilahdutti fanejaan videolla, jossa nähdään kaikki tähden kuusi lasta.

Videolla nähdään myös Madonnan nuori miesystävä Ahlamalik Williams, 26, jonka kanssa laulaja on seurustellut jo parin vuoden ajan.

– Äitiys muistuttaa minua siitä, kuinka kallisarvoista aika on. Jokainen lapsi tarvitsee huomiota ja ohjausta eri tavalla ja äitinä on oltava valmis kaikkeen, poptähti on kertonut mietteitään äitiydestä NBC:n haastattelussa.

Poptähti on vihjaillut haastatteluissa, että seitsemäs lapsi olisi enemmän kuin tervetullut perheeseen.

– Mitä enemmän saa lapsia, niin sitä paremmaksi vanhemmaksi tulee. Sama juttu biisien tekemisessä, mitä enemmän kappaleita kirjoittaa, niin sitä parempi lauluntekijä sinusta tulee, Madonna kuvaili NBC:lle antamassaan haastattelussa viime vuonna.

– Tällä hetkelle en suunnittele adoptiota, mutta ikinä ei voi tietää. Seitsemän on onnennumero. Ennustaja kertoi minulle aikoinaan, että saan seitsemän lasta.