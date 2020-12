Roxette-tähti Marie Fredrikssonin kuolema kosketti koko maailmaa vuosi sitten – yllättävä kohtaus paljasti synkän sairauden, josta ei ollut paluuta

Roxette julkaisi lokakuussa aiemmin kuulemattoman kappaleen, joka jäi yli yhtyeen viimeiseltä studioalbumilta. Sen koskettavaa musiikkivideota on katsottu satojatuhansia kertoja.

Vuosi sitten maailmalla levisi suru-uutinen, kun huippusuositun ruotsalaisyhtye Roxetten keulakuvana tunnetun Marie Fredrikssonin, 61, kerrottiin kuolleen 9. joulukuuta. Hän menehtyi pitkäaikaisen sairauden aiheuttamiin komplikaatioihin.

Fredriksson perusti pop rock -duo Roxetten vuonna 1986 yhdessä ystävänsä Per Gesslen kanssa. Yhtye nousi maailmanmaineeseen 1990-luvun alussa, kun sen kappale It Must Have Been Love pääsi osaksi Pretty Woman -elokuvan soundtrackia. Single nousi listaykköseksi ympäri maailman ja myi Yhdysvalloissa triplaplatinaa. Tämän jälkeen yhtye teki useita hittikappaleita, jotka ovat edelleen aktiivisessa radiosoitossa.

Roxette julkaisi viime lokakuussa uuden kappaleen Let Your Heart Dance With Me, joka jäi yli yhtyeen vuonna 2016 julkaistulta viimeiseltä studioalbumilta ja on viimeisiä kappaleita, jotka Fredriksson nauhoitti.

Roxetten virallisella YouTube-tilillä julkaistu musiikkivideo on kerännyt parissa kuukaudessa yli 500 000 katsomiskertaa. Videolla nähdään materiaalia yhtyeen kiertueilta 1990-luvun alkupuolen huippuvuosilta.

Syksyllä julkaistiin myös digitaalisena versiona albumikokoelma Bag of Trix, joka sisältää 47 kappaletta Roxetten ”arkistoista”. Mukana on muun muassa demo- ja liveversioita Roxetten kappaleista eri aikakausilta. Fyysinen painos kokoelmasta julkaistaan perjantaina 11. joulukuuta sekä CD- että vinyylilevyinä.

Roxette esiintyi Suomessa lukuisia kertoja. Kuva on otettu Helsingissä vuonna 1999.­

Fredrikssonin kuolema kosketti ihmisiä laajasti, ja osanottonsa esitti myös Ruotsin kuningas Kaarle Kustaa. 20. tammikuuta Göteborgissa järjestettiin Fredrikssonin muistokonsertti, joka taltioitiin ja esitettiin muutamaa päivää myöhemmin Ruotsin yleisradion televisiokanavalla. Lähetystä seurasi Ruotsissa yli miljoona silmäparia.

– Monet maassamme, jopa omassa perheessäni, yhdistävät hänen musiikkinsa elämän tärkeimpiin hetkiin, Kaarle Kustaa kommentoi Expressen-lehdelle tuolloin.

Roxetten hitit säveltänyt ja sanoittanut Gessle muisteli kuollutta ystäväänsä lämpimin sanoin vuosi sitten. Gessle ja Fredriksson olivat läheisiä ystäviä yli 40 vuoden ajan.

– Kiitos Marie, kiitos kaikesta! Olit todella ainutlaatuinen muusikko, laulaja ja uskomaton esiintyjä. Maalasit mustavalkoiset lauluni mitä kauneimmin värein, Gessle kirjoitti viime joulukuussa.

Fredriksson sairasti yli 17 vuoden ajan aivosyöpää, joka diagnosoitiin 11. syyskuuta 2002. Tuolloin 44-vuotias Fredriksson oli jäänyt yksin kotiin tuottaja-aviomiehensä Mikael Bolyosin lähdettyä aamulla töihin. Pian tämän jälkeen Fredriksson huomasi näön katoavan oikeasta silmästään, ja hän romahti kylpyhuoneen lattialle.

– Sain epileptisen kohtauksen. Kaatuessani satutin pääni pahasti. Pääni oli ihan murskana – kuulostaa kamalalta, mutta olin todella pahasti loukkaantunut, Fredriksson kertasi tapahtumia vuonna 2004.

Fredriksson kiidätettiin sairaalaan, missä hänen aivojensa takaosasta löydettiin kasvain. Ennuste oli huono, selviytymiselle annettiin vain 20 prosentin todennäköisyys. Fredriksson leikattiin syyskuun lopussa, jolloin kasvain paljastui pahanlaatuiseksi. Sitä ei saatu poistettua kokonaan, ja seuraavat vuodet laulaja sai sädehoitoa ja kemoterapiaa.

Roxette teki paluun keikkalavoille vuonna 2009 oltuaan tauolla yli seitsemän vuoden ajan.­

Leikkaus oli raskas ja Fredriksson joutui sen jälkeen opettelemaan uudelleen useita perustaitoja. Hän kertoi vuonna 2004 opettelevansa edelleen lukemaan ja laskemaan, vaikka leikkauksesta oli kulunut jo kaksi vuotta. Lehtitietojen mukaan tähti ei koskaan toipunut täysin, vaan kamppaili sairautensa ja sen aiheuttamien komplikaatioiden kanssa koko loppuelämänsä.

Sairastumisensa myötä Fredriksson vetäytyi hetkeksi julkisuudesta ja Roxette jäi tauolle jopa seitsemäksi vuodeksi. Tuona aikana hän teki kuitenkin kaksi sooloalbumia miehensä kanssa. Keväällä 2009 Roxette palasi keikkalavoille ja alkoi samaan aikaan työstämään uutta musiikkia.

Roxette-duon muodostaneet Marie Fredriksson ja Per Gessle olivat ystäviä yli 40 vuoden ajan.­

Roxette julkaisi paluunsa jälkeen vielä kolme uutta albumia, joista viimeiseksi jäänyt Good Karma ilmestyi vuonna 2016. Paria kuukautta ennen albumin julkaisua Roxette ilmoitti peruvansa 30-vuotisjuhlakiertueensa Fredrikssonin terveydentilan vuoksi. Lääkärit olivat kehottaneet Fredrikssonia lopettamaan keikkailun.

Duon oli tarkoitus olla Jyväskylän Sataman yö -festivaalin pääesiintyjä kesäkuussa 2016, mutta kiertueen peruuntumisen vuoksi koko festivaali päätettiin perua, koska järjestäjä ei ehtinyt hankkimaan yhtä nimekästä korvaajaa Roxetten tilalle.

Viimeisen kerran Roxette nähtiin Suomessa vuonna 2015 Wasa Open Air -tapahtumassa Vaasassa. Edellinen isompi Suomen keikka oli marraskuussa 2014, kun yhtye nousi Hartwall Areenan lavalle.