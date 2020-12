Ivanka Trump ja Jared-puoliso ostivat ökytontin miljardöörien luksusalueelta – Trumpin lähipiiri valmistautuu lähtöön Valkoisesta talosta

Miamin edustalla sijaitsevalla Indian Creekin saarella on muun muassa oma poliisilaitos, joka pitää huolta saaren 29 asukkaan turvallisuudesta.

Ivanka Trump on ostanut miehensä Jared Kushnerin kanssa yli 30 miljoonan dollarin arvoisen tontin Indian Creek -ökysaarelta, kertoo Page Six.

”Miljardöörien bunkkerina” tunnettu Indian Creek sijaitsee Floridassa Miamin kaupungin edustalla ja on asukkaiden keskiansiolla mitattuna yksi osavaltion rikkaimmista asuinalueista. Asukkaita saarella on 29, ja heidän turvallisuudestaan pitää huolta oma 13 työntekijän poliisilaitos.

Page Sixin tietojen mukaan Trump ja Kushner ostivat tontin espanjalaiselta laulajatähdeltä Julio Iglesiasilta. Merenrantatontin pinta-ala on on noin 7 450 neliömetriä ja sillä on noin 60 metriä yksityistä rantaviivaa. Myynti-ilmoituksen mukaan tontti oli myynnissä 31,8 miljoonan dollarin (26,2 miljoonaa euron) hintaan ja vuotuisia veroja koituu omistajalle maksettavaksi noin 473 000 dollaria (390 000 euroa).

Trump ja Kushner ovat jo pidemmän aikaa suunnitelleet tulevaisuuttaan isänsä ja appensa Donald Trumpin presidenttikauden jälkeen. Page Sixin lähteen mukaan pariskunta on käynyt katsomassa useita kiinteistöjä ja tontteja Floridassa Palm Beachin ja Miamin alueilla, koska monet heidän ystävistään ovat muuttaneet New Yorkista Floridaan.

Indian Creekin saari sijaitsee vain noin tunnin matkan päästä Donald Trumpin Mar-a-Lagon golfklubilta, jonne Trumpin on arveltu muuttavan pysyvästi presidenttikautensa jälkeen. Donald ja Melania Trump muuttivat jo viime vuonna virallisen asuinpaikkansa Floridaan oltuaan aiemmin kirjoilla New Yorkissa.

Trump ja Kushner ovat molemmat työskennelleet Donald Trumpin hallinnossa ja asuneet kuluneet neljä vuotta lastensa kanssa Yhdysvaltain pääkaupungissa Washingtonissa. He vuokrasivat 15 000 dollarin kuukausihinnalla talon chileläismiljonääri Andronico Luksicilta. He omistavat edelleen asunnon New Yorkin Manhattanilla, eivätkä ole aikeissa myydä sitä.

Isänsä silmäteränä tunnetun Ivanka Trumpin vastuulla Valkoisessa talossa ovat olleet naisten koulutuksen ja taloudellisen tilanteen vahvistaminen, työpaikkojen luominen ja talouskasvun ja yrittäjyyden edistäminen.

Ennen presidentin neuvonantajana toimimista Ivanka tunnettiin mallina, tosi-tv-tähtenä ja piinkovana bisnesnaisena. Taloustieteiden yliopistotutkinnon suorittaneella Ivankalla oli oma vaatemerkki ja hän johti kehitystä ja hankintoja isänsä Trump Organization -yrityksessä.

Ivankan arki pyöri aiemmin hyvin pitkälti New Yorkin muotimaailmassa. Hän eli ylellistä seurapiirielämää Upper East Sidella lastensa ja puolisonsa kanssa. Kushner pyöritti kiinteistöbisneksiään ja Ivanka oli kaupungin kerman vakiokasvo ja tuttu näky muoti- ja taidetapahtumien punaisilla matoilla.

Isänsä avustajana toimimisen myötä Ivanka luopui bisneksistään ja vaatemerkistään, joka lakkautettiin vuonna 2018. Hän jätti asuntonsa New Yorkissa ja hylkäsi vanhan elämänsä vedoten tärkeään rooliinsa Washingtonissa.

Mikäli Donald Trumpin hallinnossa työskennelleet Ivanka Trump ja Jared Kushner päättävät palata New Yorkiin, odottaa heitä karu vastaanotto.­

Mikäli Ivanka Trump palaa New Yorkiin, saattaa hänellä olla vastassa karu tervetulotoivotus. Times Squaren jättimäistä mainostaulua koristi nimittäin syksyllä kuva, jossa Ivanka poseerari tosi-tv:stä tutulla tavalla ja esitteli koronavirukseen kuolleiden amerikkalaisten määrää.

Taloudellisen tilanteensa valossa Ivankan ei tarvitsisi tehdä töitä Valkoisen talon jälkeen. Independentin mukaan hän tienasi viime vuonna yli 4,6 miljoonaa dollaria. Myös Jared Kushnerilla on mittava omaisuus, johon kuuluu brittimedian mukaan jopa yli 23 000 kiinteistöä ja asuntoa. Pari tienasi julkisten raporttien mukaan viime vuonna yli 30 miljoonaa euroa ja heidän omaisuuden arvioidaan olevan satoja miljoonia.