Näin Sami Kurosen juontajapari Jenni Alexandrova kommentoi aamuohjelman yllättävää päättymistä: ”Turbulenssi käy koko paikassa”

Radio Aallon aamuohjelmaa juontava Jenni Alexandrova jatkaa radiossa, vaikka Nelosen radioilla tapahtuukin suuria muutoksia.

Radio Aallon Aamun fanit saivat tänään tiistaina ikäviä uutisia, sillä juontaja Sami Kuronen vahvisti Ilta-Sanomille, että hänen, Jenni Alexandrovan ja Jarkko Valteen juontama aamuohjelma päättyy.

– Tilanne on se, että Aallon aamutiimi ei tule jatkamaan, Kuronen kertoi IS:lle.

– Se on normaali kuvio radiotaloissa, että muutoksia tehdään, ja nyt tulee vähän isompi muutos, Kuronen avasi tilannetta.

Nelonen Median ohjelmajohtaja Rene Mäkinen on kertonut aiemmin Ilta-Sanomille, että Nelosen radiokanavilla tehdään parhaillaan kanavien kehitystyötä.

Radiokanavien mullistus on herättänyt fanien keskuudessa paljon kysymyksiä ja huolta siitä, että kuullaanko suosittujen radiojuontajien ääntä tulevaisuudessa Nelosen radiokanavilla.

Radio Aallon aamuohjelmaa Kurosen ja Jarkko Valteen kanssa juontava Jenni Alexandrova kertoo Ilta-Sanomille jatkavansa radiossa, vaikka aamuohjelma päättyykin.

– Radiotyöt jatkuvat, mutta vielä en pysty kertomaan siitä tarkemmin, Alexandrova kertoo.

– Turbulenssi käy koko paikassa, joten asioista tiedotetaan sitten kun on aika.

Kuronen ja Alexandrova palasivat yhteisen radio-ohjelman äärelle tammikuussa 2020. He juonsivat aiemmin pitkään Radio Suomipopin popstudiota ja heistä tuli tuolloin hyviä ystäviä.­

Alexandrova kertoo olevansa hieman haikein mielin siitä, että yhteistyö juontajakollegoiden Kurosen ja Valteen kanssa päättyy.

– Valehtelisin jos väittäisin ettei ole haikea fiilis, mutta eihän meidän ystävyys mihinkään pääty, vaikka yhteinen ohjelma loppuukin.

– Aamuohjelmaa on ollut aivan ihana tehdä heidän kanssaan. Se tuntuu hieman omituiselta, että yhteiset aamut ja aamukahvit loppuvat nyt. Kahvittelu siirtyy sitten toisaalle, hän hymyilee.

Radio Aalto ei ole ainoa Nelosen radiokanavista, jonka muutoksista on kerrottu julkisuuteen. Aiemmin tällä viikolla Helmiradio tiedotti Instagramissa, että juontajat Ari Hursti ja Ellen Jokikunnas jäävät pois kanavalta, ja Helmiradiossa kuullaan ainoastaan musiikkia.

– Hei helmet! Mikään ei ole niin pysyvää kuin muutos. Haluamme kertoa, että olemme viimeisen kerran äänessä Helmellä perjantaina 11.12. Kiitos! Helmiradion päivityksessä kerrottiin.

– On ollut ilo palvella ja pitää teille seuraa nämä vuodet. Toivottavasti lämmin tunne on molemminpuolinen. Helmi jatkaa lähetyksiään musiikin voimin, joten kunnon 80-luvun fiilistä on tarjolla yllin kyllin jatkossakin! Rakkaudella Ellen & Ari.

