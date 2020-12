Sometähti Pernilla Böckerman julkaisi itkuisen avautumisen – kertoo ensi kertaa kipeistä muistoistaan: ”Jätti ikuiset arvet”

Fitness-urheilija Pernilla Böckerman kertoo avoimesti taustastaan yli 200 tuhannelle seuraajalleen.

20-vuotias Böckerman on tunnettu sometähti ja fitness-urheilija.­

Sometähtenä ja bikini fitness -urheilijana tunnetuksi tullut Pernilla Böckerman, 20, julkaisi Youtubessa rehellisen videon, jossa hän avautuu koulukiusaamistaustastaan. Fitnesspäiväkirjat-ohjelmasta tuttu nainen kertoo ensimmäistä kertaa julkisesti joutuneensa vaihtamaan koulua kiusaamisen takia.

– Kyllä se jättää ikuiset arvet. Se on jättänyt mulle ne arvet, että koulu ahdistaa ja pelottaa mua ihan hirveästi. Mulla on myös koko elämäni ollut semmoinen ajatus päässä, että musta ei tule mitään, koska tiedän, etten ole hyvä koulussa, Böckerman kertoo videolla kyyneleet silmissään.

Böckerman muistelee surullisena, miten ankara hän on ollut itseään kohtaan.

– Mua ahdistaa myös se opiskelu, koska tunnen itseni todella huonoksi siellä. Mulla on lukihäiriö sekä ymmärtämisen ja kirjoittamisen kanssa vaikeuksia, niin se tuntuu vaan niin mahdottomalta. Ihan pieni Pernilla mietti silloin, että mikä musta tulee isona, kun olen niin surkea koulussa, hän avautuu.

Böckerman löysi intohimonsa fitness-urheilun parista.­

Böckerman sanoo pettyneensä itseensä, kun hän ei päässyt korkeakouluun kuten hänen ystävänsä. Hän kuitenkin loi uran oman intohimonsa parissa.

– Mä olen rakentanut oman polkuni ja tehnyt tästä mun uran. Ilman minkäännäköistä koulutusta. Kyllä se kysymys tulee silti mieleen, että mitä jos tätä sosiaalista mediaa ei olisi, mitä mä sitten tekisin, Böckerman pohtii.

– Sen olen aina tiennyt, että urheilu on mun juttu ja tulen aina tekemään urheilun parissa töitä. Siinä mä tulen aina uskomaan itseeni, hän sanoo.

Videon päätteeksi Böckerman kertoo psykologin auttaneen häntä käsittelemään asioita, ja hän kannustaakin muita hakemaan rohkeasti apua.

Video sai positiivisen vastaanoton, ja monet kiittelivät sometähteä avoimuudesta.

– Tavallaan helpottavaa kuulla, että jollain muullakin on samoja ajatuksia koulusta. Tiedän noi tunteet 100%. Itsellä myös lukihäiriö, mikä vaikuttaa oppimiseen ja kielten opiskeluun. Mutta tämä elämä on annettu ja se pitää täysillä, eräs kommentoi kannustavasti.

– Kiitos Pernilla, kun puhuit kameralle nuo kipeätkin muistot. Aidosti kun jaat asioitasi, voin ymmärtää katsojana sinua paremmin ja toisaalta se helpottaa omaakin oloa, toinen kirjoittaa.

– Sä pystyt mihin vaan Pernilla.

Pernilla Böckerman nappasi bikini fitneksen SM-pronssia lokakuussa Turussa.­

Pernilla Böckerman on huiman suosittu sosiaalisessa mediassa. Häntä seuraa Instagramissa peräti yli 200 000 henkilöä ja Youtubessa hänellä on 144 000 tilaajaa. Böckerman perusti Youtube-kanavansa ollessaan vasta 15-vuotias. Jo ensimmäisen vuorokauden aikana seuraajia kertyi hänen kanavalleen yli 10 000 kappaletta, ja sittemmin Pernilla on noussut yhdeksi Suomen seuratuimmista sosiaalisen median vaikuttajista.

Helsingin keskustassa omistamassaan asunnossa asuva Böckerman on kertonut haaveilleensa aiemmin poliisin tai upseerin ammatista.

– Olen aina ihaillut fyysisiä ammatteja. Isäni on palomies ja mietin myös poliisikoulua. En olisi ikinä uskonut, että tästä tulee ammattini. Mutta kyllä tämäkin on ihan oikeaa työtä, vaikka sitä joskus epäilläänkin, Böckerman kertoi IS:lle heinäkuussa.

Menestystä hän on niittänyt myös urheilun saralla. 20-vuotiaalta Böckermanilta löytyy muun muassa kaksi SM-pronssimitalia ja keväällä 2019 hän sijoittui kuudenneksi lajinsa EM-kilpailuissa Espanjan Santa Susannassa.