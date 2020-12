Jere Karalahti ylistää Nanna-vaimoaan Espanjan auringossa – rustasi synttärionnittelut omalaatuiseen tyyliinsä

Nanna Karalahti juhlistaa 33-vuotissyntymäpäiväänsä Espanjassa, jossa hän on perheineen viihtynyt pidemmän aikaa.

Ex-jääkiekkoilija Jere Karalahti, 45, toivottaa Instagramissa jakamansa kuvan yhteydessä hyvää syntymäpäivää vaimolleen Nanna Karalahdelle. Nanna täytti 8. joulukuuta 33 vuotta. Aurinkoinen kuva on otettu Espanjassa, jossa pariskunta lapsineen on viihtynyt pidemmän aikaa.

– Jokaisen suurmiehen takana on vahva nainen. Hyvää syntymäpäivää maailman vahvimmalla naiselle, Karalahti on runoillut.

Sekä Nanna että Jere ovat jakaneet Espanjan Marbellasta aurinkoisia kuvia, joissa poseeraavat myös heidän lapsensa Jax, 4, ja Alexia, 2.

Myös hyvinvointivalmentajana työskentelevä Nanna itse jakoi Instagramissa pitkän päivityksen siitä, miltä tuntuu täyttää 33 vuotta. Hän kertoo viimeisen vuoden aikana oppineensa erittäin paljon itsestään.

– Välillä tuntuu raskaalta pohtia niin paljon, mutta kun on vahva halu kohdata epämukavia tunteita, pelkoa ja ahdistusta rehellisesti, sukeltaa omaan heikkouteensa ja pyrkiä antamaan lupa olla sitä mitä on. On niin palava halu kehittää itseään. Tiedän, että siten myös mun elämäntehtävä eli muiden motivoiminen, kannustaminen ja ylöspäin nostaminen pystyy vasta kukoistamaan. Tiedän olevani parempi ihminen läheisimmilleni sitä kautta. Myös tuntemattomille.

– Annan itselleni parhaan lahjan mitä voi - heittäydyn taas pikkasen huolettomammin elämälle. Kuin nuori minä. Ja ehkä käyn Hermesin liikkeessä, Nanna vitsailee viitaten ranskalaiseen luksusmerkki Hermésiin.

Jere ja Nanna Karalahti avioituivat vuonna 2015. Pariskunta on tehnyt töitä yhdessä muun muassa liikunnan parissa ja he pyörittävät liikuntapainotteista yksityistä päiväkotia Keravalla.

Jere Karalahden elämästä kertova dokumentti Karalahti saa ensi-iltansa tammikuussa.