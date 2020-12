Eevi Teittinen ja Teemu Packalén avautuvat tv:ssä suhteensa ongelmista – kolmen viikon erossaolo sai vapaaottelijan tajuamaan, mikä parin välillä hiertää

Eevi Teittinen ja Teemu Packalén avaavat parisuhteensa ongelmakohtia katsojille Fitnesspäiväkirjojen uusimmassa jaksossa.

Uudessa Fitnesspäiväkirjat-ohjelman jaksossa Eevi Teittinen ja hänen vapaaottelijapuolisonsa Teemu Packalén pohtivat suhteensa ongelmakohtia. Jaksossa nähdään kuinka Packalen palaa pariskunnan Turun kotiin oltuaan kolme viikkoa poissa. Se on ollut pisin aika, jonka pari on suhteensa aikana viettänyt erillään.

Kotiin palattuaan Packalén kertoo puolisolleen pohtineensa poissaolonsa aikana paljon pariskunnan välistä suhdetta. Hän kertoo Teittiselle todenneensa, että kuten monien muiden parien kohdalla, myös heidän ongelmansa piilevät pitkälti kommunikaation puutteessa.

– Mä oon ollut siellä hotellihuoneessa aika paljon yksin omien ajastusteni kanssa. Mulle on auennut aika paljon asioita itsestäni ja meistä. Mun mielestä meidän perustavanlaatuinen ongelma on ollut se, että sä et oikein ymmärrä mua ja sä et kuule mua. Mä en oikein ymmärrä sua ja mä en oikein kuule sua, Packalén selittää.

– Kun sä aina sanot mulle, että mä en kehu sua tai jotain sellaista. Mut kun mä olen oikeasti kehunut mutta sä et kuule ja musta tuntuu ihan samalta. Mä luulen että tämä on aika monessa parisuhteessa ongelmana, hän jatkaa.

Teittinen tunnustaa itsekin kyseisen ongelmakohdan. Yhdessä pariskunta alkaa miettiä, miten he voisivat jatkossa parantaa tapojaan.

– Taas tavallaan päästään siihen, että meetkö sä kattomaan itseäs vai meetkö sä vaan syyllistämään toista. Että onko parisuhteen isoimmat ongelmat aina kommunikoinnissa, Teittinen pohtii.

– On ne. Sitähän se on. Et sä voi koko ajan syyllistää toista, Packalén puolestaan toteaa.

Teittinen kuitenkin toteaa kameroille, että pariskunta on suhteensa aikana tehnyt paljon töitä sen eteen, että kommunikaatio heidän välillään sujuisi.

– Mut toi kasvu on tosi hidasta ja haasteellista. Mutta jos miettii kuinka paljon me ollaan tehty töitä kolmen ja puolen vuoden aikana, niin me ollaan tehty koko ajan töitä, Teittinen avaa parin suhdetta kameralle.

Eevi Teittinen ja Teemu Packalén ovat pitäneet yhtä jo yli kolmen vuoden ajan.­

Eevi Teittisellä on takanaan menestyksekäs ura. Hän voitti bikini fitnessin suomenmestaruuden vuonna 2015 ensimmäisissä SM-kisoissaan. Teittinen on myös tunnettu somepersoona. Fitnesspäiväkirjoissa Teittinen on nähty ensimmäiseltä kaudelta alkaen. Ensimmäinen kausi esitettiin AVA-kanavalla 2015.

Teittisen ja UFC-ottelija Teemu Packalénin romanssi tuli julkisuuteen keväällä 2017, ja pari on pitänyt yhtä siitä asti. Ennen Packalénin tapaamista Teittinen oli miltei vuoden sinkkuna. Sitä ennen hän oli kihloissa rap-artisti Uniikin kanssa.

Nyt Teittinen ja Packalén asuvat yhdessä Kaarinassa. Pariskunnalla on myös kakkoskoti Helsingissä. Teittinen ja Packalén ovat kertoneet hankkineensa vuokra-asunnon pääkaupungista, sillä se helpottaa huomattavasti molempien kiireisiä työkuvioita.