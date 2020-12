Professori itsenäisyyspäivän vastaanotosta: ”Rouva Haukio otti roolinsa hienosti”

Laura Kolben mukaan Linnan juhlissa oli tällä kertaa presidenttipari.

Euroopan historian professori Laura Kolben mukaan Linnan juhlat oli nyt presidenttiparin yhteinen tilaisuus.

Rouva Jenni Haukio oli eilen itsenäisyyspäivän vastaanotolla Linnassa esillä enemmän kuin kertaakaan aiemmin Sauli Niinistön presidenttikaudella.

Perinteisiä Linnan juhlia ei tänä vuonna koronaepidemian vuoksi järjestetty, vaan tv-katsojille näytettiin Ylen ja Tasavallan presidentin kanslian yhteistyössä suunnittelema lähetys Linnasta.

– Olen eri yhteyksissä korostanut, että tämä on presidentin ja hänen puolisonsa juhla. Nyt tuli esille henkilökohtainen taso paremmin esille kuin perinteisessä ritualistisessa vastaanotossa. Tämä jää historiantutkijoiden selvitettäväksi, miten sisältö rakennettiin ja tuotettiin.

– Kuinka paljon Yle tuli omine toiveineen, ja kuinka paljon presidentti ja hänen kansliansa vaikuttivat sisältöihin? Varmaan synergiassa haettiin ajan henkeen sopivaa formaattia. Haettiin intiimiä, aika kodikasta tunnelmaa. Tumma puku, pikkumusta oli juhlavaa, ei pröystäilevää, Kolbe totesi.

Presidentti Sauli Niinistö ja rouva Jenni Haukio vastailivat rinta rinnan niin toimittajien kuin yleisön kysymyksiin, ja kommentoivat nähtyjä esityksiä.­

Tv-lähetyksessä presidentti Niinistö ja rouva Haukio esiintyivät rinta rinnan. Ohjelman sisällöstä kysyttäessä Niinistö ei vastannut, vaan näytti kädellään vastausvuoron kuuluvan Haukiolle.

Professori Kolbe kiitteli Haukion roolia juhlavastaanotolla.

– Mikä nyt kivasti näkyi – että on presidenttipari. Team Niinistö ja Haukio. Se tuli aiempaa selvemmin esille. Usein on ollut niin – on puoliso sitten ollut nainen tai mies – että presidentti on totta kai ollut enemmän äänessä ja framilla, ja presidentin mielipide painaa. Minusta aika luontevalla tavalla näkyi pariskunnan kollegiaalinen yhteisesiintyminen, Kolbe luonnehti presidenttiparin Linnan juhlia.

– Minua ilahdutti rouva Haukion varmuus ja oman äänen kuuluminen. Ja tiiminä työskentely. Aika on sellaista, että korkeat poliittiset instituutiot jäävät etäiseksi. Tässä ei ruutu etäännyttänyt vaan lähensi presidenttiparia kansaan. Rouva Haukio otti roolinsa hienosti, Kolbe näki.

Professori Laura Kolbe kiitteli, että lähetys Linnan juhlista lähensi presidenttiparia kansaan.­

Rouva Haukio kertoi myös omia mielipiteitään, lähinnä itsenäisyydestä ja lähetyksessä nähdyistä kulttuuriesityksistä.

– En voinut lukea, että tässä olisi turkis-, susi-, turve- tai muita kiihkoa herättäviä luontoaiheita käsitelty. Eihän näihin suoranaisesti viitattu. Esiin nousseet teemat olivat sotaveteraanit, luonto ja kulttuuri.

– Minusta aika kivasti tuli esille, että Suomi on kulttuurin tasavalta. Missä määrin presidentin puumerkki, ja missä määrin rouva Haukion puumerkki näkyi, vaikea sanoa. Kiinnostavalla tavalla aika tasapainoinen kokonaisuus, Kolbe sanoi.