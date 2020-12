Laulaja Harry Stylesin kuvasta leimahti kohu – nyt hän lataa suorat sanat haukkujilleen ja paljastaa, miksi pukeutui mekkoon

Laulaja Harry Styles tunnetaan rajoja rikkovasta pukeutumisestaan. Nyt tähti on ottanut kantaa mekkonsa aiheuttamasta kohusta.

Harry Styles ei välitä siitä, onko vaate suunniteltu miehille vai naisille. Jos se on mielenkiintoinen ja hieno, pukee hän sen päälleen.­

Poptähti Harry Styles teki marraskuussa historiaa, kun hänestä tuli ensimmäinen mies muotilehti Voguen kannessa.

26-vuotias Styles poseerasi ensimmäisenä miehenä yksin Voguen amerikkalaisversion kansikuvassa. Aiemmin kannessa on nähty miehiä vain naisten kanssa, muun muassa Kanye West yhdessä puolisonsa Kim Kardashianin kanssa.

Brittiläinen laulaja oli pukeutunut kansikuvaan mekkoon, joka herätti välittömästi valtavasti keskustelua.

Styles tunnetaan perinteisiä sukupuolirajoja rikkovasta ja kekseliäästä pukeutumisestaan, joka inspiroi miljoonia ympäri maailmaa. Tähden yllä Voguen kannessa nähty Guccin mekko oli kuitenkin joillekin liikaa ja asusta virisi välittömästi somessa kiivas keskustelu. Stylesin tyylin kyseenalaistaneet leimasivat hänet liian naiselliseksi ja kommenteissa ihmeteltiin, miksei hän voinut pukeutua miesten vaatteisiin.

Myös julkisuudessa virisi keskustelu Stylesin asun ympärillä, kun konservatiivisena kommentaattorina ja poliittisena aktivistina tunnettu Candace Owens totesi, että ”yhteiskunta tarvitsee miehisiä miehiä selviytyäkseen”.

Styles iski takaisin julkaisemalla Instagramissa kuvan, jossa hän poseeraa vaaleansinisessä jakkupuvussa, jonka alla on röyhelöinen paita. Kuvatekstissä hän toteaa pistävästi ”Tuokaa takaisin miehiset miehet”.

Nyt Styles lataa myös Varietyn haastattelussa suorat sanat Voguen kansikuvastaan nousseesta kohusta. Styles toteaa, ettei hänen mielestään vaatteiden tarvitse olla vain naisille tai miehille, sillä raja sukupuolten välisessä pukeutumisessa on jo hämärtynyt.

– Jos et pue päälleen jotain, koska se on naisten vaate, suljet itseltäsi kokonaisen maailman mahtavia vaatteita. Ja siksi minusta nyt on mahtavaa, että voit pukeutua kuten haluat, Styles toteaa napakasti.

Styles sanoi jo Voguen kohua herättäneessä kansijutussa, ettei hän kiinnitä huomiota siihen, onko vaate suunniteltu miehille vai naisille. Hän ostaa mielellään myös naisten vaatteita ja nauttii niiden monipuolisuudesta ja erilaisuudesta.

– On jännittävää, että kaikenlaiset rajat ovat murtumassa. Kun ottaa pois sen, että ”on vaatteita miehille ja vaatteita naisille”, avautuu kokonainen leikkikenttä. Menen kauppoihin ja löydän itseni katselemasta naisten vaatteita ja ajattelen, että ne ovat mahtavia. Kun asetat rajoja elämässäsi, rajoitat vain itseäsi, Styles totesi aiemmin Voguen haastattelussa.

Styles poseerasi huhtikuussa punaisella matolla Lontoossa.­

Harry Styles nousi julkisuuteen X Factor -laulukisasta ja siinä muodostetusta One Direction -yhtyeestä, joka solmi kilpailun jälkeen levytyssopimuksen. One Directionista tuli nopeasti yksi 2010-luvun suosituimmista yhtyeistä ja sen jäsenistä supertähtiä. Bändi jäi vuonna 2016 tauolle ja vuotta myöhemmin Styles aloitti soolouransa.

Stylesin viimeisin Fine Line -albumi julkaistiin viime vuonna.