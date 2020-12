Aku Louhimies ohjaa kansainvälisen Remes-suurtuotannon loppuun asti – toinen elokuvista jää kokonaan tekemättä

Ilkka Remeksen menestysromaaniin perustuvan Omerta-elokuvan ohjaaja vaihtuu lopullisesti Aku Louhimieheen Antti J. Jokisen sairausloman pitkittymisen vuoksi.

Kansainvälisen Omerta-suurtuotannon tilanteesta on nyt kerrottu lisätietoja. Toimintatrillerin kuvaukset alkoivat lokakuussa, ja elokuvaa on kuvattu sekä Virossa että Suomessa. Kuvaukset jatkuvat aina helmikuuhun 2021 asti.

Kuvausten ensimmäisten viikkojen aikana elokuvan ohjaaja, tuottaja ja käsikirjoittaja Antti J. Jokinen sairastui ja jäi sairauslomalle. Tilanteesta huolimatta suurtuotantoa pyrittiin jatkamaan keskeytyksettä ja Jokista paikkaamaan pestattiin elokuvaohjaaja Aku Louhimies.

Nyt elokuvan tuotantoyhtiö kuitenkin tiedottaa, että Jokisen sairausloman pitkittymisen myötä Jokinen ei enää jatka Omerta-elokuvan ohjaajana eikä taiteellisesti vastaavana henkilönä. Jokisen poisjäännin myötä Omerta-elokuva on määrä tehdä valmiiksi Louhimiehen ohjauksessa.

Tuotantoyhtiö on päättänyt tehdä myös muita muutoksia. Alun perin Omerta-elokuvia oli määrä tehdä kaksi kappaletta, mutta nyt tuotantoyhtiö on päätynyt tekemään vain yhden yhtenäisen Omerta-elokuvan.

Omerta-elokuvaa kuvattiin Helsingin Töölönlahdella marraskuussa.­

Elokuvan tuotantoyhtiö Cinematicin toimitusjohtaja Sara Norberg kommentoi tuotannon muutoksia ja niihin johtaneita tapahtumia medialle välittämässään tiedotteessa.

– Elokuvan kuvausten ensimmäisten viikkojen aikana olemme kohdanneet haasteita ohjaajan sairastumisen seurauksena. Tapahtumat ovat kuormittaneet työyhteisöämme. Pyydämme anteeksi kaikilta, jotka ovat tilanteessa kärsineet. Kenenkään ei tulisi joutua työssään olosuhteisiin, joiden kaltaisia tuotantoon osallistuvat ovat kokeneet. Kiitämme kaikkia työryhmämme jäseniä heidän antamastaan panoksesta, sitoutumisesta ja kärsivällisyydestä, Norberg toteaa tiedotteessaan.

– Haasteellisen alun jälkeen tuotanto etenee aikataulussa. Pyrimme kaikissa tuotannoissamme avoimeen keskustelukulttuuriin ja kiinnitämme tässä tilanteessa entistäkin tarkemmin huomiota jokaisen työryhmäläisen hyvinvointiin, Norberg jatkaa.

Norberg kommentoi tiedotteessaan myös ohjaajan vaihtumista. Louhimiehen valinnasta Jokisen tuuraajaksi nousi kohu, kun näyttelijä Ville Virtanen kertoi Helsingin Sanomille aikovansa kieltäytyä Louhimiehen kanssa työskentelystä. Sittemmin Louhimiehen tueksi asettui julkisesti niin ikään Omerta-elokuvaa tähdittävä Jasper Pääkkönen.

– Ohjaajavaihdosta ei tehdä kevyin perustein. Tässä tapauksessa vaihdos oli välttämätön tuotannon jatkuvuuden turvaamiseksi. Aku Louhimies on juuri oikea valinta uudeksi ohjaajaksi. Hänellä on kokemusta isoista kansainvälisistä suurtuotannoista sekä toimintakohtauksien tekemisestä. Olemme iloisia, että hän on suostunut ottamaan pestin vastaan. Louhimies on hypännyt kesken tuotannon hyvin vaativaan paikkaan, Norberg toteaa tiedotteessa.

– Ohjaajan vaihtuminen on tuonut tuotantoon muutoksia. Muutokset saattavat edelleen olla mahdollisia projektin edetessä. Asettelemme monia yksityiskohtia vielä paikoilleen, esimerkiksi uuden käsikirjoituksen ja työryhmän uudelleenorganisoitumisen myötä.

Aku Louhimies ohjaa Ilkka Remeksen romaaniin perustuvan Omerta-elokuvan.­

Tiedotteessa Norberg pyysi myös, että elokuvan työryhmälle suotaisiin nyt rauha saattaa haasteiden keskelle ajautunut projekti maaliin.

– Tiedotamme oma-aloitteisesti kaikista julkisista asioista sitä mukaa, kun ne ovat varmistuneet valtavan tuotannon monisyisissä prosesseissa ja julkisesti vahvistettavissa. Ihmisten terveyteen liittyvät asiat ovat yksityisiä, joten emme voi kommentoida niitä julkisesti. Pyydämme elokuvan tekijöille rauhaa keskittyä luovaan työhönsä, Norberg toivoo.

Antti J. Jokisen käynnistämä jättituotanto Omerta perustuu kirjailija Ilkka Remeksen 6/12-menestysromaaniin. Koronapandemian aiheuttamat rajoitukset ovat vaikuttaneet rankasti elokuvan kuvausaikatauluun, Viime vuonna kuvausten kerrottiin alkavan tämän vuoden huhtikuussa.

Myös Omertan ulkomaisista näyttelijöistä tiedottaminen on lykkääntynyt. Alun perin muun muassa ruotsalaiset näyttelijänimet oli tarkoitus julkistaa helmikuussa Berliinin elokuvajuhlilla. Kun tämä ei toteutunut, tiedottamista siirrettiin Cannesin elokuvajuhlille toukokuuhun, mutta tapahtuma peruttiin kokonaan koronan takia.

Jo vuosi sitten esiteltiin Omertan kotimaiset näyttelijät Pääkkönen, Virtanen, Pekka Strang ja Eero Milonoff.