Harvoin julkisuudessa nähty Rita Behm avautui suorassa tv-lähetyksessä räjähdysmäisestä suosiostaan – laulaja teki erikoisen havainnon itsestään

Laulaja Rita Behm on halunnut pysyä valokeilassa ainoastaan musiikistaan. Ylen Linnan juhlien etkoilla mystinen laulaja raotti ajatuksiaan menetyksestään.

Itsenäisyyspäivän Linna juhlien etkoilla Ylen tv-lähetyksessä kuultiin artistien esityksiä ja haastatteluita. Yksi illan vieraista oli laulaja-lauluntekijä Rita Behm, joka esitti hittikappaleensa Hei rakas sekä Frida.

Kohti Linnan juhlia -lähetyksessä juontajat Rosa Kettumäki ja Tommy Fränti utelivat Behmiltä, miten hän on kokenut valtavan suosionsa. Laulaja teki läpimurron esikoissinglellään Hei rakas, joka julkaistiin syyskuussa 2019. Kettumäki kysyi, mitä Behm on oppinut itsestään räjähdysmäisen suosion ja ihmisten antaman palautteen kautta.

– Paljonkin. Olen miettinyt sitä, että kun saa yhtäkkiä hirveästi huomiota, joutuu myös suurennuslasin alle. Se on hyvä paikka tarkkailla omaa käytöstään, miten vaikka kohtelee muita ihmisiä, Behm pohjusti.

Hän sanoi huomanneensa itsessään merkittävän muutoksen.

– Musta tuntuu, että voin aika rehellisesti sanoa, että mä olen paljon kivempi tyyppi kuin vuosi sitten, koska olen pohtinut sitä, millainen olen muita kohtaan, hän pohti.

Lähetyksessä juontajat keskustelevat artistin kanssa myös hänen Frida-kappaleesta, jossa lauletaan erosta.

– Tässä biisissä lauletaan eron hetkestä ja siitä, miten tämä kumppani voi pitää Frida Kahlon maalauksen, niin mitä se maalaus laulun tarinassa tarkoittaa? Kettumäki kysyi.

– Toivon, että ihmiset ymmärtäisivät, että lauluissa käytetään tosi paljon metaforia. Mulla ei ole ex-puolisoa, eikä mulla ole ollut yhtäkään Fridan maalausta. Se tietysti kuvastaa vaan sellaista hyvin myrkyllistä ja kamalaa suhdetta, Behm vastasi.

Behm levynjulkistuskeikallaan 30. syyskuuta Helsingissä.­

Rita Behm on ollut varsin vaitonainen itsestään julkisuudessa. Haastatteluja hän antaa vähän, ja niissäkin hän on korostanut, että ei halua puhua julkisuudessa muusta kuin musiikistaan.

Laulajan fanit ilahtuivat nähdessään artistin televisiossa. Jotkut pistivät merkille laulajan ”jännityksen”, kun hän tirskahteli nauruun vastatessaan juontajien kysymyksiin.

– Hän ei selkeästi ole mediavalmennettu, mutta sekin on osa hänen viehätystään, eräs pohti Twittterissä.

– Meni varmaan vähän myös jännityksen piikkiin mutta silti. Toivottavasti hän ei ikinä muutu ohjelmoiduksi "tuotantokoneeksi", kirjoitti toinen.

– Tsemppiä Rita Behm! Minulle vieras artisti. Ei soi Radio Rockilla. Piti googlata kuka hän on, mutta eipä hän paljon itsestään haastatteluissa kerro. Hyvää vaihtelua siihen, että kaikki kertoo itsestään nykyään kaiken, kolmas hehkutti.

Behm Uuden Musiikin kilpailussa Tohlopissa Tampereella huhtikuussa 2020.­

Reilussa vuodessa reilu parikymppinen Rita Behm on noussut lähes täydestä tuntemattomuudesta kotimaisten hittilistojen valtiaaksi. Hänen kappaleensa ovat pauhanneet radiossa, ja peräti kolme hänen kappaleistaan pääsi Spotifyn Suomen kuunnelluimpien kappaleiden listalle.

Nelonen Median radioiden musiikkipäällikkö Jussi Mäntysaari on kommentoinut IS:lle Behmin suosiota seuraavasti:

– Hän on sopivan mystinen hahmo. Some on arkipäiväistänyt artisteja mielestäni liikaa. On siistiä, että on myös sellaisia artisteja, joihin voit projisoida omia tunteitasi ja unelmiasi. Itse pidän siitä, että artisti näyttäytyy elämää suurempana hahmona. En haluakaan tietää heistä liikaa.

Helsingin Sanomien haastattelussa viime helmikuussa Behm kertasi lennokasta uraansa, joka sai alkunsa Apulannan järjestämästä, uusille biisintekijöille tarkoitetuista biisileiristä. Biisileirillä Behm tutustui muusikko Ella-Noora Kouhiaan, jonka kanssa hän päätyi hieman yllättäen esiintymään alkuvuodesta 2017 Uuden musiikin kilpailun tapahtumaan.

Kyseisestä esiintymisestä käynnistyi tapahtumasarja, joka johti monen mutkan kautta yhteistyöhön paluuta tehneen räppäri Pikku G:n kanssa. Yhteistyön tuloksena syntynyt Solmussa kohosi yhdeksi vuoden 2017 suurimmista hiteistä. Spotifyssa kappaletta on kuunneltu yli 16 miljoonaa kertaa.

Seuraavaksi vuorossa oli levytyssopimuksen solmiminen Warner Musicin kanssa. Syksyllä hän julkaisi debyyttialbuminsa, ja hänen levynjulkistuskeikkansa Tavastialla myytiin loppuun.