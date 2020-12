Sirpa Selänne julkaisi kuvan tyttärensä Veeran, 13, kanssa – seuraajat huomasivat yhdennäköisyyden

Sirpa ja Teemu Selänne jakoivat Instagramissa kuvia ja videoita siitä, kuinka viettivät Suomen itsenäisyyspäivää Kaliforniassa.

Kaliforniassa asuvat Teemu ja Sirpa Selänne viettivät Suomen 103-vuotista itsenäisyyttä hieman erilaisemmissa maisemissa kuin suurin osa suomalaisista. Kiekkolegenda ja hänen vaimonsa julkaisivat sunnuntaina Instagramissa otoksia tiluksiltaan Coto de Cazasta.

Sirpan julkaisemissa valokuvissa näkyy vaaleanpunaisen oranssina hehkuva taivas ja pihalla vapaana juoksentelevat koirat. Sirpa julkaisi kuvan, jossa hän poseeraa pariskunnan kuopuksen Veera Selänteen kanssa. Äiti ja tytär poseeraavat kuvassa samanlaisessa asennossa.

– With my mini me, Sirpa on kirjoittanut kuvan oheen englanniksi.

Kuvan kommenteissa huomioidaan äidin ja tyttären yhdennäköisyys.

– Hän näyttää aivan äidiltään. Kaunista, eräs kommentoija kirjoittaa.

– Olisiko vähän samaa näköäkin. Onpa taivas kaunis. Maisema kuin taulu, toinen kommentoija kirjoittaa.

Veera Selänne täytti 13 vuotta 5. joulukuuta. Sirpa onnitteli tytärtään tämän syntymäpäivän kunniaksi kauniilla tekstillä.

– Tänään Veerasta tuli virallisesti teini-ikäinen eli hän täyttää 13 vuotta! Meidän iltatähti ja suuri ilomme, kiitos taivaan isälle tästä aarteesta. Yhteinen matkamme jatkuu ja innolla odotamme, mitä kaikkea jännää ja kivaa elämä tuo tullessaan. Sun kanssa Veera on ihan mahtia kokea tätä yhdessä! Paljon onnea rakas!

Selänteillä on yhteensä neljä lasta. Veeran lisäksi heillä on kolme poikaa Eemil, 24, Eetu, 23, ja Leevi, 20.

Teemu ja Sirpa Selänne kuvattuna tyttärensä Veera Selänteen kanssa vuonna 2015.­

Sirpa julkaisi Suomen itsenäisyyspäivänä myös yhteiskuvan Teemun kanssa. Kuvassa 24 vuotta naimisissa ollut pariskunta katsoo kameraan hymyillen.

– Lähetän paljon rakkautta kaikille ystävillemme ympäri maailmaa. En voinut vastustaa kuvien ottamista, sillä taivas oli tänään uskomattoman kaunis, Sirpa Selänne kirjoittaa.

Sekä Sirpa että Teemu ovat julkaisseet Instagramissa kuvia vuoden 2017 Linnan juhlista, jossa heidät nähtiin kutsuvieraina.

– Onnea rakas synnyinmaamme Suomi 103 vuotta tänään! Muutama kuva vuodelta 2017 Linnan juhlista, johon saimme kunnian osallistua ja tänään nautiskelen itsenäisyyspäivän ohjelmasta netin kautta, Sirpa kirjoitti.

Lisäksi Teemu julkaisi Instagramin Tarinat-osuudessa videon, jossa nauttii kylmästä juomasta ja sikarista.

– Mä haluan toivottaa kaikille suomalaisille oikein hyvää itsenäisyyspäivää yhdeltä ylpeältä suomalaiselta, vaikka asunkin ulkomailla. Cheers! Teemu sanoo videolla.