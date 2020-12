Nelosen radioilla tapahtuu taas: juontajat jättivät hyvästit kuuntelijoille

Helmiradio-kanavalla kuullaan pian ainoastaan musiikkia.

Nelonen Mediaan kuuluvan Helmiradion juontajat Ari Hursti ja Ellen Jokikunnas jäävät pois kanavalta, ja pian Helmiradiossa kuullaan ainoastaan musiikkia. Kanava tiedottaa asiasta Instagramissa. Jokikunnasta ja Hurstia kuullaan kanavalla viimeisen kerran perjantaina.

– Hei helmet! Mikään ei ole niin pysyvää kuin muutos. Haluamme kertoa, että olemme viimeisen kerran äänessä Helmellä perjantaina 11.12. Kiitos! päivityksessä paljastetaan.

– On ollut ilo palvella ja pitää teille seuraa nämä vuodet. Toivottavasti lämmin tunne on molemminpuolinen. Helmi jatkaa lähetyksiään musiikin voimin, joten kunnon 80-luvun fiilistä on tarjolla yllin kyllin jatkossakin! Rakkaudella Ellen & Ari.

Ellen Jokikunnas kertoi jo aiemmin jättäytyvänsä radiotyöstä.

– Jään hetkeksi pois radiosta. Vuoden vaihteessa tulee täyteen kymmenen vuoden upea työrupeama radiossa, ensin Radio Aallossa, ja viimeiset vuodet Helmiradion aamussa, Jokikunnas muisteli.

– Minulle tarjottiin todella kiinnostavaa uutta iltapäivä-ohjelmaa ja vieläpä mitä ihanimman juontajaparin kanssa, mutta en vaan juuri nyt saa sitä sopimaan ensi vuoden muihin työkuvioihin, hän paljasti.

Ari Hursti puolestaan sanoi tulleensa yllättäen irtisanotuksi. Hän kommentoi asiaa IS:lle haikein mielin:

– Olen ollut niin pitkään alalla, että yllättäviin muutoksiin on varautunut. Tietenkin se silti yllätti, harmitti ja suretti, mutta kyllä minulta löytyy ymmärrystä. Kyse on liiketoiminnasta, joka vaatii ratkaisuja ja muutoksia, vuodesta 2013 talossa ollut Hursti sanoi.

– Työpanostani on kehuttu ensiluokkaisesti, joten se ei vaikuttanut irtisanomiseeni. Sen tiedän itsekin, sillä rakastan työtäni ja olen antanut sille kaikkeni, Hursti korosti.

Helmiradio kuuluu Nelonen Median radiokanaviin, joissa on hiljattain tehty irtisanomisia. Nelosen radiokanavilta on irtisanottu Ari Hurstin lisäksi ainakin HitMix-radiokanavan juontaja Kimmo Sainio sekä Radio Aallon juontaja Jarkko Valtee.

Nelonen Median ohjelmajohtaja Rene Mäkisen mukaan Nelosen radiokanavilla tehdään parhaillaan kanavien kehitystyötä. Mäkinen totesi aiemmin IS:lle, että hän ei voi kommentoida yksittäisten ihmisten irtisanomisia.

– Meillä tehdään kanavien kehitystyötä, ja siihen liittyy aina joitakin muutoksia. Kanavien kehitykseen liittyviin toimenpiteisiin toisinaan liittyy myös tekijöiden roolien muutoksia, Mäkinen sanoi.

Helmiradio ja Ilta-Sanomat kuuluvat molemmat Sanoma-konserniin.