Anna Puu on raskaana – julkaisi soman kuvan vatsastaan

Laulaja Anna Puu paljastaa Instagramissa odottavansa vauvaa.

Laulaja Anna Puu paljastaa Instagramissa olevansa raskaana. Laulaja on julkaissut suloisen kuvan raskausvatsastaan. Kuvassa Anna Puun vatsalla ovat hänen kumppaninsa tuottaja Jukka Immosen kädet.

– "Oon se pieni poika kapselissa, tulin elämää etsimään." Tervetuloa meidän perheeseen, sinä tähtiin kirjoitettu kevään lapsi. Sinua odotetaan suurella rakkaudella, Anna Puu on kirjoittanut kuvatekstiksi.

Kuvatekstissä lainataan Anna Puun ja Olavi Uusivirran helmikuussa julkaistua yhteiskappaletta nimeltään 2020. Jukka Immonen on ollut kappaleen tuottajana.

Anna Puulla on vuonna 2010 syntynyt tytär aiemmasta liitostaan. Anna Puu, 38, ja Jukka Immonen, 42, ovat olleet yhdessä viiden vuoden ajan. He edustivat ensimmäisen kerran julkisesti yhdessä vuoden 2018 Linnan juhlissa.

Anna Puu on kertonut aiemmin Me Naisten haastattelussa tienneensä aina haluavansa äidiksi.

– Minulle olisi ollut katastrofi, jos en olisi tullut äidiksi. Se rakkaus vain on minussa. Äitiys maadoittaa, saa asiat oikeisiin mittasuhteisiin ja pakottaa tiettyjen rutiinien pariin, hän on kertonut Me Naisille.

Anna Puu ja Jukka Immonen edustivat ensimmäistä kertaa yhdessä julkisesti vuoden 2018 Linnan juhlissa. Anna Puun näyttävä puku oli yksi illan kuvatuimpia.­

Anna Puu tuli alun perin tunnetuksi vuonan 2008, kun hän sijoittui Idols-laulukisassa toiseksi. Hän on julkaissut viisi albumia ja hänet on palkittu seitsemällä Emma-pystillä. Puu on nähty televisiossa muun muassa The Voice of Finland- kilpailun tähtivalmentajana sekä Vain elämää -ohjelmassa.

Kuvaan on sadellut runsaasti onnitteluja. Onnittelijoiden joukossa ovat muun muassa laulajat Suvi Teräsniska, Juha Tapio ja Lauri Tähkä sekä juontaja Maria Veitola.