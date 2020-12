Useampi tv-katsoja riemastui rouva Jenni Haukion juhlatyylistä – kuin Disney-elokuvasta

Lumikki ja seitsemän kääpiötä eli Snow White and The Seven Dwarfs on David Handin ohjaama ensimmäinen pitkä Walt Disneyn piirroselokuva. Elokuva sai Suomessa ensi-iltansa lokakuussa 1938. Kääpiöiden nimet ovat suomalaisessa versiossa Nuhanenä, Vilkas, Jörö, Viisas, Lystikäs, Unelias ja Jörö.­