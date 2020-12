Martina Aitolehti muisteli kuollutta tuttavaansa Janita Lukkarista MTV3:lla – teki synkän huomion ihmisten käytöksestä

Martina Aitolehti kertoi MTV Uutisten suorassa lähetyksessä, että hän muistaa Lukkarisen ujona ja herttaisena tyttönä.

Tv-persoona ja yrittäjä Martina Aitolehti oli haastateltavana itsenäisyyspäivän juhlaillan alkajaisiksi MTV Uutiset Livessä. Niin sanotussa etkolähetyksessä haastateltiin vuoden kiinnostavimpia viihdenimiä.

Aitolehti kertasi kulunutta vuottaan ja mainitsi hymyillen olevansa tällä hetkellä erittäin onnellinen.

Yksi suru-uutinen oli kuitenkin pysäyttänyt Aitolehden: tosi-tv-tähti Janita Lukkarisen kuolema. 27-vuotias Lukkarinen menehtyi 27. marraskuuta parantumattomaan syöpään.

Aitolehti tunsi Lukkarisen Martina ja hengenpelastajat -ohjelmasta, jota hän luotsasi. Lukkarinen oli ohjelmassa kilpailijana ohjelman toisella kaudella, joka esitettiin tv:ssä vuonna 2015.

– Muistan Janitan. Hän oli herttainen, ujo tyttö. Minulla ei ole hänestä mitään pahaa sanottavaa, Aitolehti totesi.

Janita Lukkarinen Martina ja hengenpelastajat -ohjelmassa vuonna 2015.­

Aitolehti myöntää pysähtyneenä suru-uutisen äärelle. Lukkarisen kuolemasta uutisoitiin aiemmin tällä viikolla.

– Olen seurannut hänen sairastumisensa vaiheita. Kun luin suru-uutisen, niin tuli tosi surullinen olo. Toivon kauheasti voimia hänen läheisille, Aitolehti viestitti.

Aitolehti kertoi kiinnittäneensä huomiota Lukkarisen sairastumisen myötä virinneisiin keskusteluihin.

– Tuli mieleen, että miten ihmiset on niin raakoja. Jos ihminen päästää muut lähelleen, kun on kuolemansairas, niin miten raakoja ihmiset on sen asian äärellä... Toivoisin, että tämä olisi pieni opetus ihmisille. Ei aina tarvitse tuomita, Aitolehti muotoili.

Martina Aitolehti muistuttaa, ettei aina tarvitse tuomita.­

Laajalle levinnyttä imusolmukesyöpää sairastaneen Lukkarisen kuolema on herättänyt laajalti huomiota sosiaalisessa mediassa.

Lukkarisen viimeiseen itse julkaisemaan kuvaan on tulvinut yli 4 000 kommenttia, joissa muistellaan häntä, kiitetään häntä kaikesta ja toivotetaan hänelle hyvää viimeistä matkaa.

Janita Lukkarinen sairasti syöpää kaksi vuotta.­

Tosi-tv-ohjelmien kautta julkisuuteen noussut Lukkarinen kertoi sairaudestaan avoimesti sosiaalisessa mediassa ja julkaisi kuvia arjestaan syövän kanssa aina marraskuuhun asti.

Itsenäisyyspäivänä hänen isänsä julkaisi Lukkarisen viimeiset terveiset yli 75 000 seuraajalle.