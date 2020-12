Näin tutut tähdet muistavat 103-vuotiasta Suomea – some täyttyi mykistävistä kuvista ja koskettavista tarinoista

Lukuisat julkisuudesta tutut suomalaiset juhlistavat itsenäisyyspäivää erilaisten kuvien ja muistojen kera.

Lukuisat suomalaistähdet ovat muistaneet sunnuntaina 103 vuotta täyttävää Suomea Instagramissa. Moni on kertonut olevansa ikuisesti kiitollinen kotimaalleen ja julkaissut sen kunniaksi kauniita kuvia maisemista tai menneistä sukupolvista.

Sometähti ja juontaja Janni Hussi juhlisti päivää kuvalla upeasta järvimaisemasta, jonka edustalla hän seisoo kalliolla. Kuvatekstissä hän kertoo, että Suomi on ollut paras mahdollinen paikka kasvaa, asua ja elää.

– Koen, että täällä oon saanut toteuttaa itseäni, olla turvassa ja elää kaikin puolin itseni näköistä elämää. Oon saanut hengittää puhdasta ilmaa ja juoda puhdasta vettä. Oon saanut käydä kouluja ja tehdä työtä. Musta on huolehdittu silloin kun terveys on reistaillut. Ymmärrän, miten onnekas oon, että oon saanut syntyä Suomeen ja kasvaa täällä.

Hussi kiittää tekstissään kaikkia niitä, jotka ovat taistelleet sodissa ja mahdollistaneet etuoikeutetun elämän Suomessa.

Vapaaottelija Teemu Packalén poseeraa itsenäisyyspäivän kunniaksi Instagramissa Suomen lipun kanssa.

– Kannetaan Suomen lippua kunnialla ja ollaan ylpeitä omasta rakkaasta isänmaasta, hän toteaa.

Myös rokkari Michael Monroe toivottaa hyvää itsenäisyyspäivää lippukuvan kera.

Kilpa-autoilija Emma Kimiläinen puolestaan luettelee Instagramissa Suomen lukuisia hyviä puolia Sodankylästä napatun kuvan kera.

– Hyvää 103. itsenäisyyspäivää rakas Suomi. 188 000 järven, keskiyön auringon, revontulien, saunan, villin luonnon ja ruoan, arktisen Lapin, oikean joulupukin, maailmanluokan desginin, maailman puhtaimman ja maukkaimman hanaveden, turvallisen ympäristön, luotettavan hallituksen, maailmanluokan koulutuksen ja terveydenhuollon maa, unohtamatta sitä, miten mahtavia kuljettajia olemme, Kimiläinen luettelee.

Formula 1 -tähti Valtteri Bottas julkaisi omalla Instagram-tilillään mykistävän kuvan auringonlaskusta järvimaisemissa. Kuvatekstissä hän lupaa tehdä kaikkensa, jotta Suomen lippu saadaan nostettua salkoon Maamme-laulun soidessa.

Myös juontaja Alma Hätönen juhlistaa itsenäisyyspäivää järvimaiseman kera.

– Meillä on upea maa, jonka luontoa arvostan päivä päivältä enemmän. Pidetään huolta siitä, sen eläimistä ja monimuotoisuudesta sekä toisistamme, sillä paljon on puolestamme uhrattu, jotta voimme elää näin, Hätönen muistuttaa.

Näyttelijä Aku Hirviniemi muisti Suomea kuvalla Tuntematon sotilas -elokuvasta. Hirviniemi näytteli kolme vuotta sitten ilmestyneessä Aku Louhimiehen elokuvassa Hietasta.

Itsenäisyyspäivä nostaa monella mieleen sodan kokeneen sukupolven ja omien isovanhempiensa tarinat. Juontaja Mikko Leppilampi julkaisi kuvan isoisänsä haudalta ja kehotti kaikkia arvostamaan itsenäistä Suomea.

– Pappa päästettiin iästä ikuisuuteen viime vuonna ja vasta nyt 1. marraskuuta sinne seuraksi saateltiin Mannerheim-ristin ritareista viimeinen, Tuomas Gerdt. Keskuudessamme on vielä lukuisia miehiä ja naisia, jotka ovat nämä ajat kokeneet, läpi eläneet ja niistä nousseet. Meillä muilla on edelleen ainutlaatuinen mahdollisuus kuulla näitä tarinoita suoraan heidän kertomanaan. Käytetään se mahdollisuus, kysytään ja kuunnellaan, kun vielä saamme. Ehkä niistä voisi saada hieman uskoa ja perspektiiviä myös tämän vallitsevan ajan käsittelemiseen, hän kirjoittaa Instagramissa.

– Papan ja Tuomaan sukupolvi selvisi sodista ja rakensi Suomea sellaiseksi mitä se nyt on, itsenäiseksi ja turvalliseksi kotimaaksi, jossa meillä on poikkeukselliset mahdollisuudet luoda oma identiteetti ja elämä. Meidän sukupolven on pystyttävä selviämään tästä tämän hetkisestä kriisistä ja nostaa Suomi tästä tulevaan vielä entistä paremmaksi maaksi elää ja kehittyä, Leppilampi jatkaa.

Myös vuoden 2000 Miss Suomi ja malli Suvi Tiilikainen muisti sodissa taistelleita julkaisemalla kuvan omasta isoisästään rintamalla.

– Itsenäisyyspäivän merkitys on niin hyvin erilainen iän myötä. Kiitollinen kaikille niille, jotka taistelivat Suomen itsenäisyyden puolesta. Kiitollinen siitä miten upeassa maassa asumme ja lapsemme kasvavat. Kuvassa oma rakas ukkini parturoimassa kaveriaan jatkosodassa 1942, Tiilikainen toteaa.

Liikemies Joel Harkimo nostaa niin ikään juhlapäivänä esiin rakkaan isoisänsä, joka oli sotaveteraani, rintamakuvaaja ja alkuperäisestä Tuntemattomasta sotilaasta Jussi-palkinnon saanut elokuvaaja. Harkimo kertoo, että Osmo-isoisä oli hänen sankarinsa.

– Kun mä pikkupoikana vietin todella paljon aikaa mun isovanhemmilla, hän lauloi mulle iltaisin kun mentiin nukkumaan, hän luki mulle kirjoja, opetti mut tekemään pajupillin, onkimaan ja pelaamaan tennistä. Hän rakasti suomalaista taidetta ja arvosti sivistystä.

– Osmo oli yksi sympaattisimmista ja kilteimmistä ihmisistä, joita oon tavannut. Hän kuoli syöpään vuonna 2007 ja muistan sen hirveän päivän kun eilisen. Vaikka kuolemasta on kohta 14 vuotta niin muistelen häntä melkein päivittäin. Ikävä on vieläkin kova, Harkimo kirjoittaa.

Juontaja Anni Hautala onnittelee 103-vuotiasta Suomea sekä kesäisellä että talvisella järvimaiseman kuvalla.

Myös Duudsoneista tuttu HP Parviainen toivottaa Suomelle hyvää syntymäpäivää. Hän toteaa, että vaikka Suomi ei ehkä ole täydellinen paikka, on se silti ehdottomasti maailman paras maa.

Kiitokset Suomelle esittää myös vuorikiipeilijä ja ex-missi Lotta Hintsa. Hän julkaisi Instagramissa joukon kuvia Suomen mykistävistä maisemista ja kertoo, että on äärimmäisen kiitollinen maalle, jossa on saanut kasvaa.

Australiassa nykyään asuva tatuointitaiteilija Sini Ariell juhlisti päivää lumisella kuvalla, jossa komeilee mökki ja tunturimaisema. Myös hän osoitti kiitoksensa veteraaneille.

Tunturimaisemalla Suomea juhlistaa myös yrittäjä, missi ja malli Rosanna Kulju.

F1-tähti Mika Salo lähetti itsenäisyyspäivätervehdyksensä Bahrainin lämmöstä uima-altaassa polskien.

Juontaja Sami Kuronen viettää itsenäisyyspäivää Levin tuntureilla poropariskunnan kanssa.

– Hyvää itsenäisyyspäivää. Tän pariskunnan kanssa todettiin, että päivänsankari oli tänään(kin) kauneimmillaan, Kuronen toteaa Instagramissa.