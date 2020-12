Tässä ovat Janita Lukkarisen viimeiset terveiset – isä julkaisi koskettavan kirjoituksen

Marraskuun lopussa pois nukkuneen Janita Lukkarisen isä välittää tyttärensä viimeiset terveiset Instagramissa.

Parantumatonta syöpää sairastanut Janita Lukkarinen menehtyi 27. marraskuuta. Hän oli kuollessaan 27-vuotias.

Nyt Lukkarisen isä julkaisi tyttärensä suositulla Instagram-tilillä koskettavan kirjoituksen. Hän kertoo julkaisevansa kirjoituksen Lukkarisen toiveesta.

Lukkarisen Instagram-tilillä on yli 75 tuhatta seuraajaa.

– Janitan pyynnöstä laitan tänne hänen viimeiseksi toivomansa päivityksen. Kiitos kaikille ihanille ihmisille, jotka niin monin eri tavoin tuitte tällä raskaalla matkallani kohti ääretöntä. Uskon, että tuomalla julkiseksi tämän sairastamiseni alusta loppuun, saatoin omalta osaltani auttaa ja antaa tietoa sekä ymmärrystä kanssaihmisille syövästä ja omista näkemyksistäni sekä tavastani elää sen kanssa.

– Tapoja sairastaa on varmasti kuitenkin yhtä monta, kuin on ihmisiäkin ja sairaus etenee yksilöllisesti. Jokainen päivä ei ole hyvä, mutta siitä voi yrittää tehdä parhaan mahdollisen siihen hetkeen. Meistä jokainen on vastuullinen omasta elämästään ja myös siihen, miten voi kanssaihmisiään auttaa. Ne auttamisen muodot voivat olla niin moninaisia, mutta inhimillisiä. Tuomalla sairauteni syövän kanssa julkiseksi, oli tässä kohtaa elämää mahdollisuuteni auttaa teitä rakkaita kanssaihmisiä.

– Ehkä sinäkin kuitenkin sait jotain ajattelemisen aihetta omaan elämääsi ja ehkä myös näet jokaisen uuden päivän mahdollisuutena sanoa lähimmäisillesi ja rakkaillesi, olet tärkeä ja rakastan sinua. Jokainen siihen auttamiseen omalla tavallaan kuitenkin pystyy, kun sisäistä rohkeutta, hyvyyttä ja kauneutta ihmisestä löytyy puolustaa ja auttaa lähimmäistä.

– Muista myös rakastaa lähimmäistäsi, vaikka et häntä tuntisikaan. Tämä lähimmäinen kuitenkin tuntee ja on lähimmäinen myös sinulle. Miten sinä voit omalta osaltasi auttaa tai tukea lähimmäistäsi? Jokainen kuitenkin joskus tulee tarvitsemaan lähimmäisen apua ja tukea tavalla tai toisella, ehkä juuri sinäkin. Kiitos kaikille, rakkaudella Janita Lukkarinen.

Lukkarisen isä myös mainitsee tekstissä, että hänen tyttärensä elämänasennetta kuvasti hyvin Elastisen kappale Eteen ja ylös.

Parantumatonta syöpää sairastanut Lukkarinen siirrettiin tammikuun alussa saattohoitoon. Lukkarinen kertoi tuolloin sosiaalisessa mediassa, että hänet kyydittiin ambulanssilla syöpäosastolta Helsingissä sijaitsevaan Terhokotiin. Viimeiset kuukaudet hän vietti saattohoidossa kotonaan.

Tosi-tv-ohjelmien kautta julkisuuteen nousseella Lukkarisella todettiin vuonna 2018 imusolmukesyöpä, joka oli ehtinyt levitä laajalle. Hän kertoi sairaudestaan avoimesti sosiaalisessa mediassa ja julkaisi kuvia arjestaan syövän kanssa aina marraskuuhun asti.

Hänen kuolemansa on koskettanut monia. Lukkarisen viimeiseen itse julkaisemaan kuvaan on tulvinut yli 4 000 kommenttia, joissa muistellaan häntä, kiitetään häntä kaikesta ja toivotetaan hänelle hyvää viimeistä matkaa.