Krista Siegfrids julkaisi herkän kuvan Rutger-puolisostaan – parin pikkuruinen Lizzy-tytär loikoilee isänsä vierellä

Krista Siegfrids juhlisti syntymäpäiväänsä suloisella kuvalla.

Krista Siegfrids täytti perjantaina 35 vuotta. Laulaja juhlisti syntymäpäiväänsä uudessa elämäntilanteessa, sillä hän sai esikoislapsensa reilut pari viikkoa sitten.

Siegfrids julkaisi juhlapäivänsä kunniaksi Instagramissa kuvan pikkuruisesta tyttärestään sekä puolisostaan, hollantilaisesta Rutgerista. Tuore isä loikoilee mustavalkoisessa kuvassa sängyllä pienen tyttären pitäessä häntä sormesta kiinni.

– Juhlin tänään syntymäpäivääni näiden kahden kanssa. Kiitos elämä, että annoit minulle tämän, Siegfrids kirjoitti kuvatekstissä.

Siegfrids paljasti aiemmin Instagramissa, että hänen ja Rutgerin esikoistytär syntyi Hollannissa 16. marraskuuta. Pienokaisen nimeksi tuli Lizzy ja hän sai isänsä sukunimen.

– Hän on ihastuttavin asia, mitä olen koskaan nähnyt, Siegfrids hehkutti tuolloin.

Siegfrids asuu nykyään puolisonsa kotikaupungissa Amsterdamissa. Pari tapasi kaupungissa reilu vuosi sitten yhteisten ystävien kautta.

Siegfrids kertoi IS:lle syyskuussa, että hän oli päättänyt synnyttää parin lapsen maailmaan juuri Amsterdamissa. Laulaja on kotiutunut kaupunkiin hyvin ja viihtyy siellä mainiosti.

– Olen täysin rakastunut Amsterdamiin. Ihmiset ovat rentoja, avoimia ja hauskoja – kuten mieheni, Siegfrids kertoi IS:lle.

Siegfridsin mukaan hänen puolisonsa on monessa asiassa hyvin samanlainen kuin hän itse: työorientoitunut, intohimoinen ja innokas matkustelija.

– Meillä on todella helppoa ja hauskaa yhdessä. Yllätyin itsekin siitä, miten hyvältä kaikki tuntui heti alussa. Meidän unelmamme vain kohtasivat.

37-vuotias Rutger työskentelee konferenssi- ja tapahtumajärjestäjänä Hollannissa.

Krista Siegfrids nousi julkisuuteen The Voice of Finland -laulukilpailun ensimmäiseltä tuotantokaudelta. Sittemmin hän on näytellyt musikaaleissa, edustanut Suomea euroviisuissa, toiminut The Voice Kids- ja Talen Suomi -kisojen tuomarina ja julkaissut omaa musiikkia.