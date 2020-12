Rihannan uusi rakas on Kendall Jennerin ex-poikaystävä – kohuräppärillä tuomio pahoinpitelystä

Parin romanssihuhuille on saatu yhdysvaltalaismedian mukaan vahvistus.

Poptähti Rihanna, 32, on löytänyt rinnalleen uuden rakkauden ja seurustelee tätä nykyä yhdysvaltalaisräppäri Asap Rockyn eli Rakim Mayersin, 32, kanssa, lähde vahvistaa People-lehdelle.

Rihanna ja Mayers ovat olleet ystäviä, mutta heidän ympärillään on leijunut jo pitkään romanssihuhuja. Mayer ja Rihanna on bongattu usein toistensa seurassa, kuten viime viikonloppuna ravintolassa New Yorkissa.

Huhut parin välisistä kipinöistä ottivat tuulta alleen jo Rihannan eroilmoituksen jälkeen. Laulaja erosi tammikuussa kolmen vuoden seurustelun jälkeen miljonääri Hassan Jameelista. The Sun uutisoi tuolloin Mayersin ja Rihannan tapailusta.

Mayers on aiemmin seurustellut muun muassa Kendall Jennerin kanssa vuonna 2017.

Rihanna ja Mayers ovat olleet ystäviä jo vuosia ja tehneet useasti yhteistyötä. Heinäkuussa Mayers oli mukana Rihannan Fenty Skin -ihonhoitosarjan mainoskampanjassa. Kaksikko teki useita yhteishaastatteluita kampanjan tiimoilta.

He osallistuivat yhdessä muotinäytökseen Pariisissa vuonna 2018. Lisäksi räppäri toimi lämmittelijänä Rihannan Diamonds World Tour -kiertueella, ja Mayers oli myös mukana Rihannan Cockiness-kappaleessa.

Räppäri sai viime vuoden kesällä aikaan valtavan kohun. Rakim Meyers tuomittiin elokuussa 2019 pahoinpitelystä ehdolliseen vankeuteen Ruotsissa. Pahoinpitely tapahtui kesällä Tukholmassa, ja uhrina oli 19-vuotias mies. Kolmikko pidätettiin heinäkuussa 2019 katutappelun vuoksi, mikä jälkeen Mayers istui vankilassa Ruotsissa kuukauden kunnes sai tuomion.

Asap Rocky on keikkaillut myös Suomessa. Hän esiintyi Tampereen Blockfest-tapahtumassa elokuussa 2018. Tuolloin hän oli juuri saanut tuomionsa, ja moni festivaalikävijä epäilikin, ilmestyisikö Blockfestin pääesiintyjä Suomeen. Vastaus kysymykseen saatiin vasta myöhään illalla, kun räppäri aloitti keikkansa illan viimeisenä esiintyjänä ja villitsi festivaaliyleisön.