Ortodoksikirkkoon liittyneen psykiatri Joel Haahtelan uudessa romaanissa seikkaillaan Kreikassa – ”Siellä ovat tärkeimmät pyhiinvaelluspaikat”

Onko psyykkinen korjaava kokemus ihmiselle ylipäänsä mahdollinen? Se on yksi kirjailija Joel Haahtelan romaanin suurista kysymyksistä.

Kirjailija Joel Haahtela uskoo, että jokaisen ihmisen sisällä on tietty rikkinäinen kohta, aukko, joka pitää jollain luovalla tavalla täyttää.­

Hengittämisen taito on Haahtelan pienoisromaanin Adèlen kysymyksen sisarteos.­

Pienellä kreikkalaisella saarella on talvi. Suomalainen nuorukainen saapuu erakkoyhteisöön etsimään vuosia sitten kadonnutta isäänsä.

Tämän tarinan ympärille kietoutuu kirjailija Joel Haahtelan pienoisromaani Hengittämisen taito (Otava).

Menetyksen kokemus on Haahtelan kirjoille tyypillistä. Menetys on usein tapahtunut hiljattain tai menneisyydessä. Mutta se ei jätä ihmistä rauhaan.

– Kannamme kaikki koko elämän mukanamme menetyksiä, Joel Haahtela sanoo.

– Tässä kirjassa menetys jossain vaiheessa kulminoituu ja sysää ihmisen johonkin tilaan. Yrityksenä on ratkaista sisäinen ristiriita.

Hengittämisen taito on Joel Haahtelan pienoisromaanin Adèlen kysymyksen sisarteos. Se ilmestyi alkuvuodesta 2019.

Molemmissa kirjoissa on samoja teemoja, liikutaan munkkiyhteisössä.

Pyreneitten vuoret ovat jääneet nyt taakse, ja uudessa kirjassa ollaan Kreikassa.

– Kreikasta on tullut minulle viime vuosina läheinen. Siellä ovat tärkeimmät pyhiinvaelluspaikat.

Pääsiäisenä 2019 Haahtela liittyi ortodoksiseen kirkkoon. Sitä oli edeltänyt hengellinen pohdiskelu.

– Olen aina tavoitellut taiteen ja kirjoittamisen kautta mysteeriä, mutta nyt tässä elämänvaiheessa se sai konkreettisen hengellisen määreen.

Hengittämisen taidossa lähtökohtana on kaksi tarinaa, jotka linkittyvät toisiinsa. Niiden alkusysäyksenä on Haahtelan oma hengellinen etsiminen ja tutkiminen ja toisaalta myös hänen työnsä psykiatrina.

Syntyi ajatus nuorukaisesta, joka on jonkinlainen arkkityyppi. Vaeltava ja etsivä hahmo, tuttu jo Haahtelan aikaisemmistakin kirjoista.

– Hän on kadottanut isänsä ja myös kielensä ja sitä kautta jollain tavalla identiteettinsä.

– Kirja kertoo siitä, miten hän löytää kreikan kielen, toisen äidinkielensä. Sitä kautta hän löytää taas identiteettinsä.

Isän lähtö on jättänyt nuorukaiseen isot haavat. Se on ollut vaikea kokemus. Hän on oikeastaan sulkenut sen mielestään.

Kirjailija Joel Haahtela uskoo, että jokaisen ihmisen sisällä on tietty rikkinäinen kohta, aukko, joka pitää jollain luovalla tavalla täyttää.­

Idän kristillisyyteen liittyvä erakkoelämä oli toinen tarina, josta Joel Haahtela oli hyvin kiinnostunut. Ortodoksisuuteen kuuluu ajatus pyhittymisestä.

On erakkoja, munkkeja ja nunnia, jotka kilvoittelevat koko elämänsä. Kilvoittelun tarkoitus on löytää sisäinen rauha ja sisäinen yhteys Jumalaan ja elämän alkulähteeseen.

– Kilvoittelulla he raivaavat tilaa sisälleen, jotta he voisivat täyttyä rakkaudellisuudella. Se on hiljaisen sisäisen rukouksen elämää.

Kirja on myös ekologinen kannanotto. Siinä eletään luonnon ja luonnon kiertokulun mukaan. Se kuuluu idän kristillisyyteen ja erakkoyhteisön elämään.

– Se tarkoittaa, että elämä ja maailma on annettu meille lahjaksi.

– Emme omista sitä ja kiitoksena luojalle maailma pyhitetään, eletään ekologisesti kunnioittavaa elämää.

Luonnonomaisuus tekee munkkien elämästä hyvin yksinkertaista. Saaren asukkaat pärjäävät vähällä. Heillä on oma luottamus Jumalaan ja yksi päämäärä: lisätä rakkautta sisällään.

Joel Haahtela on ollut kaksi kertaa kaunokirjallisuuden Finlandia-ehdokkaana.­

Psykiatrina Joel Haahtelaa kiinnostaa ihmismieli.

Onko psyykkinen korjaava kokemus ihmiselle ylipäänsä mahdollinen ja miten se voi tapahtua?

Se on yksi kirjan suurista kysymyksistä.

Meidän maallisessa maailmassamme haavoittunut ihminen menee usein psykiatrille tai psykoterapiaan.

– Ihminen voi löytää terapiassa itsensä uudelleen ja tulla kokonaisemmaksi. Siihen liittyy hyväksyntä ja jonkinlainen lempeys ja armo.

Haahtela halusi tutkia kysymystä kirjassaan vähän toisella tavalla.

Siksi poika lähtee etsimään isäänsä erakkojen saarelle, jossa hän kohtaa kilvoittelijoita.

– Ajatus oli tutkia, onko psyykkinen korjaava kokemus mahdollinen sen takia, että erakot ja saarella elävä vanhus toimivat meidän vastineenamme psykoterapeutille.

Saarella nuorukainen pystyy kohtaamaan menneen.

– Psyykkinen korjaava kokemus tapahtuu vanhuksen ja saaren läpikuultavassa rakkauden valossa.

” Psyykkinen korjaava kokemus tapahtuu vanhuksen ja saaren läpikuultavassa rakkauden valossa.

Joel Haahtela uskoo, että jokaisen ihmisen sisällä on tietty rikkinäinen kohta, aukko, joka pitää jollain luovalla tavalla täyttää. Elämän suunnan ratkaisee se, miten me pystymme kuromaan tyhjyyden kokemuksen umpeen.

– Kirjassa nuorukaiselle tulee hetki, että hänen on tehtävä omalle isolle aukolleen jotain. Siksi hän lähtee etsimään isäänsä.

Isän poissaolosta tulee dynaaminen voima, joka saa nuoren miehen tutkimaan maailmaa ja avaamaan ovia, joihin ei muuten tulisi mentyä. Hän päätyy hyvin erikoiseen paikkaan.

Joel Haahtela uskoo, että kaikki ihmiset yrittävät rakentaa tarinan omasta itsestään. Se on selviytymisen ehto.

Lapsuudessa Haahtelalta puuttui kolme isovanhempaa. Se on ollut hänen elämässään suuri aukko.

– Kaipuu on saanut minut kirjoittamaan kirjoja ja tutkimaan taidetta ja hengellisyyttä.

” Jos pitäisi määritellä omaa elämää ja omaa luovaa työtä kuvaava tunne, se olisi kaipuu.

– Isovanhempien poissaolo on suuri katkos omaan tarinaani, siitä puuttuu joku.

Kirjoissaan Haahtela yrittää kuvata jonkinlaista luovaa tapaa ratkaista elämän menetykset.

– Jos pitäisi määritellä omaa elämää ja omaa luovaa työtä kuvaava tunne, se olisi kaipuu.

– Sillä tavalla kaipuu määrittää minua, että olen loppuun asti etsijä.