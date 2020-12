Kommentti: kartoin Väinö Linnan teoksia viimeiseen asti – sitten tajusin, että niiden häkellyttävä nerous kiteytyy yllättävään seikkaan

Elin kadonnutta aikaa, välttelin ihan syistäkin Väinö Linnaa, kunnes vihdoin koronakeväänä oli kohdattava mestari, kertoo toimittaja Tuomas Manninen.

Kadonnutta Linnaa etsimässä.

Siitä tässä on kyse, ja kaiken takana on Marcel Proustin mielettömän upea romaanisarja Kadonnutta aikaa etsimässä.

Suhteeni Väinö Linnaan on kertomus ahdaskatseisesta omahyväisyydestä ja ylpeydestä ja ennakkoluulosta. Lukeva ihminen on avoin kirja. Kerro mitä luet, niin kerron, millainen olet tai yrität olla.

Olin käynyt saman kirjallisuuskeskustelun työkaverini kanssa kymmeniä kertoja. Se oli ennen etätöitä, kun vielä oli työkavereita. Ylpeilin, etten ollut lukenut Täällä Pohjantähden alla -trilogiaa enkä käytännössä myöskään Tuntematonta sotilasta, näykkinyt vain pakon edessä, koululäksynä. Heiluttelin Proust-korttia: luin vähän hienompia kirjoja, vaikeatajuisempia, vaativampia.

Koulussa ei pitäisi lukea kirjoja, vaan opetella kielioppia. Kirjat pitää löytää itse. Seikkaillen, ei luokkaretkillä. En silti syytä opettajaani Norssissa, yliopettaja Urho Johanssonia, sillä Linna-inhoni muhi pohjimmiltaan paljon syvemmällä.

Tiesin, että Tuntemattomassa pilkataan Runebergin Vänrikki Stoolin tarinoita (”Ja von Tööpel ratsasti aukkoja katsellen”). No, Ukkini isä Otto Manninen oli suomentanut ne, olkoonkin, että Paavo Cajanderin suomennos on tunnetumpi.

Jos Tuntematon ei ollut minulle tyystin tuntematon, Pohjantähti oli. Edes Edvin Laineen elokuvaa siitä en ole nähnyt. Silti osasin väheksyä ja pröystäillä Proustilla.

Edvin Laineen vuoden 1968 elokuvaversiossa Elinaa näyttelee Titta Karakorpi ja Akselia Aarno Sulkanen.­

Aina kun Historiallisessa Aikakauskirjassa joku fakkitutkija kyseenalaisti Pohjantähden historiakuvan todenmukaisuuden, tunsin alhaista vahingoniloa. Sillä olihan niin, että tilastollisesti eli aikuisen oikeasti suurempi osa torppareista oli valkoisia kuin punaisia. Historian maisterina paheksuin, että Linna oli tehnyt liian yksityisestä liian yleistä. En vielä tiennyt, että hän oli tehnyt sen niin mestarillisesti, että kaikki on anteeksi annettu. Mutta ei mennä asiani edelle.

Tuntematon on suomalaisille jumalanpalvelus, apostolien teot, korttipakka ja johtamisen koulutuspaketti. Sekin ärsytti. Halusin erottua mölisevästä massasta, kulkea kirjastoon omia polkujani.

Tuoreempi elokuvasovitus Täällä Pohjantähden alla -romaanisarjasta on Timo Koivusalon käsialaa vuodelta 2009.­

Tuntematon on portti Pohjantähteen. Moni ei jatka perille asti, lue uudelleen kuvausta Koskelan kaatumisesta. Miksi minä en koukannut portin ohi? Kertoohan Pohjantähden alkupuoli samasta aikakaudesta kuin graduni. Kuten kertoo myös Arvid Järnefeltin Vanhempieni romaani, joka kyllä kelpasi. Miksi Linna jäi etäiseksi?

Olen sukupolvea, jossa isä oli sotavuosina koulupoika ja isoisät liian vanhoja juoksuhautoihin. Ukkini teki Valtion tiedotuslaitoksessa sotapropagandaa Mika Waltarin ja muiden kynäsotilaiden kanssa.

Linnan asenne propagandaan tiedetään tai kuten Vanhala sanoisi ”khihi...khihi”.

Entä Pohjantähti?

Vuonna 1892 syntynyt Vaijani osallistui sisällissotaan valkoisten Karjalan armeijassa, eri puolella kuin Pentinkulman torpparit. Sitä paitsi neljännen polven helsinkiläisenä (laskutapojahan on monia) Pohjantähden agraariyhteiskunta oli minulle etäinen.

Linna ja koko trilogia vuonna 1962.­

Maaliskuussa maailma pysähtyi koronaan. Tuli outo tarve tehdä asioita, jotka olivat vanhassa maailmassa jääneet kesken tai kokonaan aloittamatta.

Hyllyn päällä odotti James Joycen Ulysses, Leevi Lehdon uusi käännös. Siihen meni kuusi viikkoa. Hienostelevina Proust-vuosinani olin lukenut Saarikosken käännöksen ymmärtämättä siitä juuri mitään.

Vasta nyt tajusin, miksi Ulysses on mestariteos. Se on Irlannin historia vuorokauden kestävänä säkenöivänä tähdenlentona.

Volter Kilven Alastalon salissa oli joskus jäänyt kesken. Tällä kertaa ahmin sen. Kilpi on nero. Koronakevään vihertyessä kesäksi sain vyölleni harjastukkaisen päänahan, Aleksis Kiven Seitsemän veljestä. Jo oli aikakin, ja syytän taas kouluopetusta.

Akateemisen kirjakaupan näyteikkuna Väinö Linnan Täällä Pohjantähden alla -sarjan ensimmäisen osan ilmestyttyä syksyllä 1959.­

Nuorin pojistani kiritti, oli koko ajan muutaman kirjan edellä. Elokuussa sain häneltä lainaksi Pohjantähden. Klisee, mutta menköön: ahmin senkin. Se veti kuin painovoima, jos haetaan vertaus tähtitieteestä.

Marraskuussa sain loppuun Sotaromaanin eli sensuroimattoman Tuntemattoman. Kumpi on parempi? Äiti vai tytär? Pohjantähti on täydelliseksi marinoitunutta Linnaa, Tuntematon on al dente, erinomainen, ja monin paikoin yhtä hyvä.

Linnan monipuolisuus yllätti.

Luontokuvaukset ovat aistivoimaisia kuin Aholla tai Linkolalla. Parhaimmillaan Linna on kuvaillessaan vuodenaikoja, vuorokaudenaikoja, säätiloja, taivasta. Ihmiskuvaus on psykologisen tarkkaa kuin Proustilla. Huumori on sekä mustaa että valoisaa, sekä hellää että ilkeää. Linna on dialogin suurmestari ja tajunnanvirran vonkamies.

Hän on kirjoittanut maailmankirjallisuuden upeimmat kirjeet, Elman rintamalle lähtevälle Aleksille antaman, ja valtiorikosoikeudessa kuolemantuomion saaneen Akselin kotiin Elinalle ja lapsille lähettämän.

Linnaa on syytetty sivistyneistön, talollisten ja korkeiden upseerien kuvaamisesta karikatyyreina. Turha syyttää, kun voisi kehua. Rovasti Salpakarin perhe, opettaja Rautajärvi ja muut karikatyyrit ovat herkullisia kuin runebergintorttu kera kahvin.

Elokuvan kuvauksissa avustajana ollut pieni tyttö toukokuussa 1968.­

Linna oli nerokas populisti ja propagandisti ja siksi hän oli niin tärkeä terapeutti ”ojanpientare- ja mäensyrjäkansalle sen suurella kärsimystiellä” ja jatkosodan rintamamiehille, rakkaille jermuilleen.

Pistää vihaksi kun lukee Sotaromaanista Tuntemattoman sensuroituja kohtia. Valtaosa poistoista oli turhia tai haitallisia. Totta kai ne olivat sidoksissa aikaansa, mutta silti hätävarjelun liioittelua kun ajattelee, miten ”kovaa kamaa” sinne kuitenkin jäi.

Toisaalta, sensuuri ei pilannut Tuntematonta, muuttanut sitä tunnistamattomaksi. Siitä kiitos WSOY:lle. Onko muuten tietoa Pohjantähden sensuroimisesta? Tuli vain mieleen. Oliko Linna jo koskematon?

Liikutuin Pohjantähdessä monta kertaa. Raskain lukea oli vuosi 1918. Linnan näkökulma on tinkimätön. Hän ei tee hävinneistä pyhimyksiä, mutta ymmärtää heitä. Melkein pyhimys on räätäli Halme, hieno mies.

Vaijani jäämistöstä on kaksi käskykirjettä vuodelta 1918. Toukokuussa hovioikeuden auskultantti Leo Pesonen määrätään sotavankien tutkintotuomariksi Helsinkiin, lokakuussa valtiorikosoikeuden jäseneksi Viipuriin. Löytyi myös sähkösanoma ystävältä: ”Pyyntöösi ei myönnyttäne mutta koska valtiorikosoikeus on vastoin perustuslakia kehotan, ettet ota tointa vastaan”.

Linna (takana) seuraamassa Täällä Pohjantähden alla -elokuvan kuvauksia toukokuussa 1968.­

Tuntematon ja Pohjantähti tulevat tavalla tai toisella niin lähelle jokaista suomalaista, että uskon tulevani laajalti ymmärretyksi, jos omia tuntemuksiani kuvatakseni siteeraan äskeistä (IS 10.11.) kaustislaista lottovoittajaa: Henkeä salpaa ja itkettää.

Mutta myös naurattaa, ja juuri siinä on Linnan häkellyttävä nerous.