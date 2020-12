John Lennon kuoli 40 vuotta sitten. Hän eli kuollessaan uutta luovuuden aikaa tajuttuaan vaarallisella veneretkellä sen, miten hauras elämä on.

John Lennon aloitti elämänsä viimeisen päivän käymällä parturissa. Hän pyysi lyhennystä takaa ja sivuilta niin kuin oli viime aikoina tavannut tehdä.

Oli joulukuun kahdeksas 1980, New Yorkissa oli poikkeuksellisen lämmin päivä vuodenaikaan nähden.

Iltapäivällä Lennon otti kotonaan vastaan valokuvaaja Annie Leibovitzin. Tämä kuvasi pariskuntaa Rolling Stone -lehteen. Syntyi maineikas valokuva, jossa alaston Lennon suutelee poskelle vaimoaan Yoko Onoa. Onolla on musta paita ja farkut, pariskunta lepää kermanvärisellä matolla.

Onon ilme on vakava, katse suunnattu ohi Lennonista ja hänen mustat hiuksensa leviävät pariskunnan yläpuolelle kuin aseteltuna.

Nyt tuosta päivästä on kulunut 40 vuotta.

Lennon eli kuollessaan uutta, luovaa kautta vuosien tauon jälkeen. Siihen vaikutti hänen muutaman kuukauden takainen kokemuksensa, jonka seurauksena Lennon oivalsi: elämä on hauras.

Purjehdusseikkailu sai John Lennonin tekemään taas musiikkia. Rolling Stone -lehden kansijutun piti saada huomiota uudelle levylle. Kuva Antibesista 1979.­

Viisi vuotta Lennon oli viettänyt julkaisematta musiikkia.

Se oli pisin hiljaisuuden aika hänen aikuisiässään.

Parikymppisenä Lennon oli 1960-luvulla Paul McCartneyn, George Harrisonin ja Ringo Starrin kanssa näyttänyt Beatlesina maailmalle, miten yksinkertaisten pop-hittien suoltaja kehittyy muutamassa vuodessa taiteellisesti kunnianhimoiseksi, rock-ilmaisun rajoja venyttäväksi luovuuden tehtaaksi – menettämättä kykyään viihdyttää suuria ihmismassoja.

Kolmikymppisenä Lennon oli aloittanut soolouran Onon kanssa. Mutta viidessä vuodessa hän tunsi antaneensa kaikkensa.

1975 Lennon oli aloittanut elämän lähinnä koti-isän toimiin keskittyen. New Yorkin Central Parkin länsilaidalla, 72. kadun kulmassa sijainneessa Dakota-talossa hän vietti aikaansa hoitaen lähinnä pientä ­Sean-poikaansa.

Toki myöhemmin on raportoitu tarkasti, mistä kaikesta Lennonin arki muodostui noi­den vuosien aikana. John katsoi televisiota, luki kirjoja ja leipoi leipää, muun muassa.

– Hän oli tekijämies. Tyyppi, joka halusi tehdä asioita, Tyler Coneys kertoi Uncut-lehden John Lennon -erikoisnumeron haastattelussa 2005.

The Beatles vuonna 1964.­

Coneys oli 15 vuotta Lennonia nuorempi mies, joka opetti Lennonin purjehtimaan ja käsittelemään venettä.

– Koko elämäni ajan olen unelmoinut omasta veneestä, Lennon oli sanonut ­Coneysille.

Olihan hän kasvanut Liverpoolissa, veden äärellä, laitureilla kävellen ja veneitä ihaillen. Lisäksi hänen isänsä ja isoisänsä olivat olleet merillä.

Ja nyt koti-isävuosinaan hän oli lukenut paljon veneistä ja merenkäynnistä, jopa viikingeistä. Hän palkkasi Coneysin opettamaan hänelle käytännön tasolla veneilyä.

Lisäksi Lennon hankki veneen. 14-jalkainen Isis, joka sai nimensä muinaisegyptiläiseltä jumalattarelta, oli kuitenkin vain ensimmäinen askel Lennonin unelman toteuttamisessa – ja hänen musiikin tekemisen motivaationsa löytymisessä.

Suuri seikkailu oli Lennonin mielessä. Hän halusi purjehtia Etelä-Afrikan Kapkaupungista Atlantin yli Bermudaan.

Ja jos varakas ja päättäväinen ihminen jotain päättää, se saattaa hyvinkin toteutua.

Kesäkuun neljäs 1980 Lennon lähti Kapkaupungin Newportin satamasta pitkälle purjehdukselle. Alus oli pitkää matkaa varten Isistä isompi, 43-jalkainen Megan Jaye. Mukana oli myös useita miehistön jäseniä.

Suuren seikkailun Lennon sai.

John Lennon rakasti veneilyä.­

Myrsky nousi. Muu miehistö alkoi voida pahoin – ja äkkiä veneen hallinta mylvivässä aallokossa oli Lennonin vastuulla.

Pelotti, tietysti, mutta rohkeus oli löydettävä.

– Aivan kuin lavalle noustessa, Lennon kuvaili myöhemmin.

Hän ohjasi venettä veden roiskuessa hänen pyöreille laseilleen. Kerrotaan, että Lennon myös lauloi – ei Beatlesia eikä muita omia kappaleitaan, vaan merimieslauluja ja vanhoja balladeja, joita oli kuullut lapsena Liverpoolissa.

John Lennon ja Yoko Ono vuonna 1970.­

Viikkoa myöhemmin Lennon ja seurue purjehtivat Megan Jayenin satamaan Bermudassa.

Lennon oli valaistunut. Hän sanoi ymmärtävänsä nyt elämän haurauden. Sen, että kaikessa on lopulta kyse siitä, miten elämässään oppii hyväksymään tulevaisuuden tuntemattomuuden.

– Tuntematon on, mitä on. Hyväksy se – ja kaikki on pelkkää purjehdusta.

Muutoksen Lennonissa huomasi jo Bermudassa häntä vastaan tullut henkilökohtainen avustaja Fred Seaman. Tämä kuvaili, miten vuosikausien kyhjöttäminen kotona oli tehnyt Lennonista kalpean ja apaattisen, mutta nyt tämä oli ruskettunut – ja täynnä elämää.

Lennon tarttui kitaraan käytännössä saman tien ja alkoi kirjoittaa lauluja, ensimmäistä kertaa vuosiin.

– Kappaleet vain tulivat, hän kommentoi ja kuvaili kokemusta antaen ymmärtää, ettei hänen tapansa hahmottaa maailmankaikkeutta ollut juurikaan muuttunut 1960-luvun lopun hippivuosista:

– Olin merikokemuksen jälkeen niin viritetty kosmokseen.

John Lennon ja Yoko Ono tanssiaisissa vuonna 1977.­

Uusi luovuuden aika poiki yhteislevyn Yoko Onon kanssa. Double Fantasy -albumi tehtiin muutamassa kuukaudessa ja levylle kyhättiin nopeasti markkinointisuunnitelma, johon kuului muun muassa kansikuvajuttu Rolling Stonessa – jutun oli tarkoitus jatkaa levyn saamaa huomiota vielä joulumarkkinoiden jälkeen.

Albumi julkaistiin Yhdysvalloissa ja muualla maailmassa 17. marraskuuta 1980. Levyn julkaisu oli ajoitettu parin viikon päähän Yhdysvaltain presidentinvaaleista. Kuten tänä vuonna Donald Trumpin ja Joe Bidenin mittelössä nähtiin, samaan aikaan vaalien kanssa ei maailmaan kovin monta muuta keskustelunaihetta mahdu.

Tuolloinkin haastaja kukisti istuvan presidentin.

John Lennon ei kuitenkaan ehtinyt nähdä Ronald Reaganin aikaa.

Pariskunnan poika Sean 1984.­

Uutinen John Lennonin kuolemasta saapui Suomeen aamuyöllä. Se ehti Ilta-Sanomien aamupainoksen kansiuutiseksi.

Ilta-Sanomien musiikkitoimittaja Jaakko Tahkolahti kertoi uutisen myös Jake Nymanille, joka tiistaina 9. joulukuuta teki Yleisradion Rokkivekkari-ohjelmaa. Ja tässä ohjelmassa kerrottiin Suomessa ensimmäisenä suru-uutinen.

– Minä halusin tietty varmistaa asian meidän uutistoimituksesta, miksi ne eivät olleet kertoneet sitä uutisissa. Siellä oli kaksi vanhemman polven uutismiestä, eläkeikää lähestyviä. Ne naureskeli että kappas, kukas sen Lennonin on ampunut, joku musiikin ystävä varmaan. Ei ne tajunneet mitään, toimittajalegenda Nyman muisteli kirjassa Yeah! Yeah! Tässä tulemme! Beatles Suomessa.

Nyman kertoo kirjassa, että Ylen uutistoimituksessa uutisen kokoluokka ymmärrettiin vasta tiistain kuluessa, kun nähtiin, miten iso uutinen kuolema maailmalla oli.

Jälkeenpäin voidaan analysoida, että Lennonin kuolema osui samalla tavalla historialliseen ajanjaksojen taitekohtaan kuin Beatlesin ensivierailu Yhdysvalloissa.

9.12.1980. Ilta-Sanomat kertoi John Lennonin kuolemasta ensimmäisenä lehtenä Suomessa.­

Brittibändi löi läpi kautta Yhdysvaltojen vuonna 1964, vain kuukausia presidentti John F. Kennedyn murhan jälkeen. On tulkittu, että raikas ja iloinen nuorisoyhtye toimi tärkeänä tunnelman nostattajana Kennedyn kuoleman aiheuttaman tyrmistyksen jälkeen.

Beatlesin ja Lennonin musiikki oli soinut myös soundtrackina 1960- ja 1970-luvun yhteiskunnallisissa murroksissa eri puolilla läntistä maailmaa, muun muassa opiskelija- ja kansalaisoikeusliikkeiden kuohuissa Yhdysvalloissa.

Vietnamin sodan vastainen kansanliike oli saanut tunnuskappaleen Lennonin ja Yoko Onon perinteisen sävelen pohjalta kirjoittamasta joululaulusta Happy Xmas (War Is Over). Vuonna 1971 julkaistussa Plastic Ono Bandin levytyksessä lauloi mukana tuottaja Phil Spectorin oivalluksesta Harlem Community Choir, afroamerikkalaisten asuttaman New Yorkin Harlemin kaupunginosan lastenkuoro.Ja nyt Lennon oli kuollut, murhattu juuri uuden vuosikymmenen aluksi. Juuri ennen kuin kylmä sota Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton välillä jäähtyi seuraavina vuosina vastavalitun Reaganin presidenttikaudella uusiin lukemiin.

Järkyttyneet ihmiset parveilivat Dakota-talon edustalla kuultuaan John Lennonin kuolemasta.­

8.12.1980 poseerattuaan Annie Leibowitzille kotonaan Lennon ja Ono lähtivät studiolle miksaamaan Onon soololevylle tulevaa kappaletta Walking on Thin Ice.

Mennessään Dakota-talon edustalla odottaneeseen limusiiniin he törmäsivät Mark Chapmaniin. Hän, 25-vuotias pitkäaikainen fani, pyysi Lennonilta nimi­kirjoituksen mukanaan olleeseen lp-levyyn.

Studiolla vierähti muutama tunti. Sitten oli nälkä. Lennon halusi ajaa ravintolan sijasta kuitenkin suoraan kotiin Dakotaan, että hän ehtisi vielä nähdä poikansa Seanin hereillä.

Kello oli 22.50, kun Yoko Ono nousi autosta, perässään studioäänityksiä c-kasetteina kantanut Lennon.

– Mr. Lennon, sanoi Chapman, joka oli jäänyt odottamaan tätä alkuillan kohtaamisen jälkeen.

Sen jälkeen Chapman ampui 38-millisellä revolverillaan viisi kertaa.

Neljä laukauksista osui Lennoniin.

Fanit surivat John Lennonin kohtaloa vuolaasti.­

Tämän viimeiset sanat olivat ”I’m shot! I’m shot!” – Minua on ammuttu.

Poliisi oli paikalla nopeasti. Ambulanssi ei, joten poliisipartio kuljetti Lennonin Roosevelt-sairaalaan. Matkan aikana Lennon kuitenkin menetti tajuntansa.

Sydämen lyönnit loppuivat.

Elvytys sairaalassa ei tuottanut tulosta.

John Winston Ono Lennon julistettiin kuolleeksi klo 23.15 – vain 25 minuuttia sen jälkeen, kun hän ja Yoko Ono saapuivat Dakota-talolle studiosta.

Elämä oli hauras.

Annie Leibovitz oli kuvannut John Lennonia ja Yoko Onoa vain muutamia tunteja ennen Lennonin kuolemaa.

Rolling Stonen numero, jossa Leibovitzin kuva on lehden kannessa, julkaistiin 21. tammikuuta 1981. John Lennon oli murhattu kuusi viikkoa aikaisemmin, poikkeuksellisen lämpimänä päivänä vuodenaikaan nähden.

Kuvavalinta aiheutti voimakkaita reaktioita. Joitakin ihmisiä järkytti, että Lennon esiintyi lehden kannessa alastomana heti kuolemansa jälkeen.

Kuuluisa kansikuva julkaistiin John Lennonin kuoleman jälkeen.­

Toisaalta monet ihastelivat kaunista kuvaa, jonka katsottiin kuvaavan sekä rakkautta että menetystä.

– Lupasin heille, että kuva menee lehden kanteen, Leibovitz on sanonut.

Pariskunnalle itselleen kuvassa kiteytyi ennen kaikkea rakkaus. Leibovitz oli näyttänyt asetelmasta Polaroid-kuvaa, ja saanut Lennonin siunauksen:

– Vangitsit meidät sellaisina kuin olemme.

