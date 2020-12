Linnan juhlien vakiokasvo Marja Tiura paljastaa, millaista presidentin vieraana todellisuudessa on – näitä asioita et näe televisiosta

Maria Tiura, Maria Guzenina ja Elina Kanerva ovat Linnan juhlien vakiokasvoja.

Marja+Tiura" class="person">Marja Tiura aloitti eduskunnassa vuonna 1999 Martti Ahtisaaren ollessa presidenttinä. Hän uusi paikkansa vuosien 2003 ja 2007 vaaleissa, mutta vuonna 2011 äänimäärä ei enää riittänyt Arkadianmäelle. Linnan juhlissa Tiura ehti käymään peräti 12 kertaa.

– Olen nähnyt kahden presidentin, Ahtisaaren ja Tarja Halosen juhlat. Ensimmäinen kerta vähän jännitti. Minulla oli Janne Renvallin suunnittelema punainen puku. Kaikki oli uutta. Olin juuri päässyt eduskuntaan – ehkä vähän yllättäen. Ajattelin vain, että toivottavasti sopeudun porukkaan, Tiura muistelee IS:lle.

Huoli oli turha. Kemut menivät hyvin.

– Tapasin kivoja ihmisiä. Eivät ne lopulta olleet tavallisia kutsuja kummemmat juhlat. Ihmisiähän me kaikki olemme. Se oli jännä, miten ihmiset olivat täysin tasavertaisia, oli sitten kyse presidentistä tai rokkarista. Juttelu oli hyvin vapautunutta.

Tiura oli kuitenkin varmistanut selustansa.

– Kun en tuntenut ketään, olin sopinut etukäteen yhden tutun kadetin kanssa, että me tanssisimme. Se toi turvaa.

Onko Linnan juhlissa jotain sellaista, mikä ei välity television kautta kotisohville?

– Ainakin se kuumuus ja hajuvesien hyvin voimakas tuoksu. Paikka on todellisuudessa aika ahdas. Välillä jäi käymättä ruokapöydässä, kun tila oli niin tiukka ja ihmisiä paljon.

Tiuralla on myös vinkki, joka on syytä muistaa, jos kutsu joskus kolahtaa postiluukkuun.

– Ikinä ei kannata laittaa jalkaan uusia ja liian nafteja kenkiä. Aina numeroa isommat ja vanhat, jotka ovat jo muotoutuneet jalkaan. Silti jalat ovat illan jälkeen kipeät ja turvonneet.

Tiura ehti pukeutua monen suunnittelijan pukuihin. Ensimmäisissä juhlissa hän ajatteli, että tärkeintä on sulautua porukkaan mahdollisimman hyvin. Ajatus muuttui myöhemmin.

– Mulla oli idea, että puvuissa voi olla jotain uutta ja hauskaa. Niillä voi leikitellä, vaikka kyseessä onkin arvokas juhla, kunhan pysyy hyvän maun rajoissa.

Toisena vuonnaan Tiura pukeutui Kirsti Kasnion suunnittelemaan harakkapukuun, jossa oli jopa siipi takana.

– Kasnio on taiteilijana todellinen persoonallisuus. Harakkapuvun kanssa olisi pitänyt olla kultainen lusikka päässä, koska harakathan rakastavat kaikkea kiiltävää. Se oli mulle vähän too much, Tiura nauraa hersyvästi.

– Mutta se oli hauska ajatus: lehahtaa juhliin harakkana sisään. Taiteilijalla oli tosin tullut kiire puvun kanssa, ja osaa siitä ei ehditty ompelemaan lainkaan. Siellä oli vielä nuppineulakiinnityksiä. Jo kättelyssä jännitti, miten ne pysyvät. Illallisella istuminen oli aika tukalaa.

Suunnittelija Ritva-Liisa Pohjalaisen kanssa Tiura teki pitkään yhteistyötä.

– Hän on monipuolinen taiteilija. Täytyy sanoa, että hänen muotoilulleen on vaikea löytää vertaa. Hänen puvuistaan tykkäsin erityisesti toogapuvusta, jonka idea tuli antiikin Roomasta.

Kokeilunhalun puutteesta Tiuraa ei voi syyttää. Yhtenä vuonna hänen pukuunsa piti asentaa paristot, jotta se toimisi toivotulla tavalla.

– Siinä oli led-valot. Kotona pelättiin, että näytänkö joulukuuselta. Täytyy muistaa, että juhlistani on jo aikaa. Tänä päivänä miettisin pukuni enemmän kierrätyksen ja kestävän kulutuksen kannalta.

Tänä itsenäisyyspäivänä presidentinlinnassa ei tanssita. Se ei estä Tiuraa juhlistamasta tärkeää päivää.

– Nostan jokaisena itsenäisyyspäivänä maljan veteraanien ja Suomen kunniaksi. Tänä vuonna teen sen omassa kuplassani, toivottavasti muutaman hyvän ystävän kanssa. Meillä on ollut jo vuosia tapana kerääntyä yhteen hyvien ystävien kanssa itsenäisyyspäivän aattona. Nyt sekään ei toteudu.

– Nyt on tärkeintä, että selvitään koronasta ja ihmiset eivät sairastu. Tulee uusia vuosia ja uusia juhlia.

Suomi saa Tiuralta hyvän arvosanan pandemian hoidosta.

– Tänä aikana olen erityisen onnellinen, että olen suomalainen. Meillä on moni asia hyvin ja me pidämme huolta myös heikommista. Suomalaisille ominainen yhteinen vastuunkanto näkyy, ja siksi me olemme selviytyneet tähän asti näin hyvin. Mietimme myös muita.

Vuonna 1995 Maria Guzenina ei ollut vielä parlamentaarikko. Hän työskenteli musiikkikanava MTV:n juontajana ja asui Lontoossa.

MTV oli 90-luvun puolivälissä iso instituutio, jota seurattiin ympäri maailmaa. Sillä oli tärkeä vaikutus pop- ja rockkulttuurien kehityksessä aina 1980-luvulta lähtien.

–Itselleni oli suuri ylpeydenaihe, että sain edustaa siellä Suomea. Oli sellainen fiilis, että täältä tullaan ja ollaan suomalaisia. Halusin, että olisimme kollektiivisesti ylpeitä maastamme, eikä oltaisi enää mikään neuvostoajan harmauden jatke.

1990-luvulla elettiin suurten muutosten aikaa. Neuvostoliitto romahti vuonna 1991, Suomi liittyi Euroopan unionin jäseneksi vuonna 1995, nousukausi tyssäsi historian suurimpaan lamaan, Suomi voitti ensimmäisen jääkiekon maailmanmestaruuden ja Nokiasta tuli maailman johtava matkapuhelimien valmistaja.

– Suomi alkoi vihdoinkin nähdä itsensä osana Eurooppaa ja se näkyi myös presidentinlinnassa. Presidentti Martti Ahtisaari oli kutsunut juhliin paljon eri kulttuurielämän edustajia. Juhlat olivat vähemmän pönötystä ja enemmän rentoja kohtaamisia.

Guzenina arvioi, että juhlissa puhalsivat uudet ja tuoreet tuulet.

– Verhot, ikkunat ja porstuan ovikin olivat auki tulevaisuuteen, vaikka Suomi vähän hapuilikin vielä länsimaisen identiteettinsä omaksumisen kanssa. Oli sellaista viatonta epävarmuutta. Puhuttiin aina, että ”siellä Euroopassa”. Aivan kuin se olisi ollut jossain kaukana. Silloin Eurooppaan mentiin, siinä ei oltu. Olen itse interrail-sukupolvea ja siksi muistan sen niin konkreettisesti.

Maria Guzenina Linnan juhlissa vuonna 2019.­

Vuonna 2004 presidenttinä oli Tarja Halonen. Hän kutsui sen vuoden juhliin paljon erilaisten kansalaisjärjestöjen edustajia. Tuolloin kutsun sai myös Guzenina, joka edusti Yksin- ja yhteishuoltajien liittoa.

– Muistan Halosen läsnäolevana presidenttinä. Hän osasi olla kutsumansa porukan keskuudessa. Muistan edelleen hyvin sen kättelytilanteen. Jo siinä Halonen huomioi minut. Hän sanoi, että sinut minä olenkin halunnut tavata. Se jäi mieleen. Se tuli ihan yllätyksenä ja hyvin epämuodollisesti.

Vuonna 2007 Guzenina oli Linnan juhlissa ensimmäistä kertaa kansanedustajana.

– Suuri ylpeydenaihe itselleni oli kuitenkin vuosi 2015, kun sain kantaa Suomen Leijonan komentajamerkkiä. Olen vasta aikuisena saanut tutustua isoisäni historiaan. Hän palveli talvi-, jatko- ja Lapin sodassa sekä Mannerheimin esikunnassa. Puoli vuotta sodan jälkeen hän oli vangittuna asekätkennästä epäiltynä. En tiennyt näistä asioista aiemmin yhtään mitään, ennen kuin isoäitini jäämistöstä löytyi hänen kirjeitään.

Guzenina painottaa, että Linnan juhlista puhuttaessa tulisi tiedostaa, ettemme elä irrallaan menneisyydestä.

– Olemme tässä, koska ihmiset ennen meitä tekivät suuria valintoja ja uhrauksia. Kyse on heidän juhlistamisestaan ja kollektiivisen muiston ylläpitämisestä. Historia pitää tehdä eläväksi ja ymmärrettäväksi, että tulevat sukupolvetkin ymmärtäisivät, kuinka arvokas asia Suomi, itsenäisyys ja demokratia on. Isoja arvoja tulee vaalia ja niiden jatko on turvattava.

Tänä vuonna Linnan juhlia ei järjestetä koronaepidemian takia. Guzenina aikoo vierailla itsenäisyyspäivänä isoisän haudalla koko perheen voimin.

– Viemme sinne kynttilän. Siitä pienestä teosta kumpuaa valtavan syvä itsenäisyyspäivän tunnelma.

Elina Kanerva muistaa hyvin ensimmäisen käyntinsä Linnan juhlissa. Vuosi oli 2002 ja hän näyttäytyi ensi kerran nykyisen puolisonsa kansanedustaja Ilkka Kanervan rinnalla julkisuudessa.

–Julkisuus oli minulle kokonaan uutta. Jännitti niin paljon, että laihduin muutaman kilon ennen juhlia, ja puku, jonka olin teettänyt, olikin hiukan iso eikä ihan istunut, Kanerva muistelee.

Ehkä seuralaistakin jännitti, tai hän oli vain kohtelias, sillä Ilkka Kanerva antoi naisystävänsä kätellä presidenttiparia ensin. Protokollan mukaan ensin kättelee kutsun saanut.

Jännityksestä huolimatta juhlat menivät hyvin.

–Tutustuin uusiin ihmisiin, joille Ilkka minut esitteli. Sekin jännitti. Juhlissa oli kuitenkin mukavaa. Vaikka tilaisuus on juhlava, tunnelma oli rento.

Elina Kanerva on ollut Linnan juhlissa 17 kertaa, joten sittemmin tilaisuus on tullut tutuksi ja hänestä itsestään yksi illan seuratuimmista vieraista.

– Kaikista käynneistä on tosi lämpimät muistot. Linnan juhlat on hieno tapa juhlistaa itsenäisyyspäivää. Olen oppinut siellä tuntemaan paljon ihmisiä. Heitä on aina mukava nähdä.

Eräänä vuonna juhlatunnelma kärsi, kun ruuhkassa joku tönäisi Kanervaa niin, että juoma kaatui iltapuvun päälle.

– Se tapahtui aika pian kättelyn jälkeen. Minulla oli lasi kädessä ja joku vahingossa tönäisi ja juoma kaatui puvun rinnuksille. Siinä meni hiukan fiilis, mutta sellaista voi sattua, kun väkeä on paljon.

Tungoksessa on lämmin. Kanerva on ottanut sen huomioon pukuvalintoja tehdessään. Puku on aina ollut joko olkaimeton tai hihaton eikä kokonaisuuteen ole kuulunut hartiahuivia.

Kanervan suosikkeja ovat olleet Stella McCartneyn suunnittelema keltainen asu, jossa oli kultainen vyö sekä presidentinlinnan remontin vuoksi Tampere-talolla järjestetyissä juhlissa päällä ollut nahkainen kotelomekko.

– Suomalaisten suunnittelijoiden Anne-Mari Pahkalan ja Riikka Ikäheimon suunnittelemista puvuista olen tykännyt myös tosi paljon.

Tänä vuonna Linnan juhlien asuvalintaa ei ole tarvinnut pähkäillä. Kanervien piti osallistua Turussa kaupungin itsenäisyyspäivän juhlakonserttiin, mutta yleisön osalta tilaisuus peruttiin tiukentuneiden koronarajoitusten vuoksi. Konsertti kuitenkin striimataan.

–Tarkoitus oli mennä konserttiin ja käydä sankarihaudoilla. Kun konserttia ei ole, käymme sankarihaudoilla ja seuraamme itsenäisyyspäivän ohjelmaa televisiosta.

– On poikkeuksellista, että Ilkalla ei ole nyt virallisia velvoitteita. Olemme Turussa ja ensi kertaa ilman aikataulupaineita. On kiva kokea itsenäisyyspäivä myös näin, vaikka totta kai tilanne muuten onkin ikävä.