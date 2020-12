MTV: Vesa-Matti Loiri avautuu poikiensa menettämisestä: ”Äiti kysyi minulta, enkö tee surutyötä ollenkaan”

Tragediat ovat varjostaneet viihdelegendan elämää.

Viihdetaiteilija Vesa-Matti Loiri, 75, on kohdannut elämässään paljon surua. Loiri avautui perjantaina MTV Uutisten haastattelussa suuresta surustaan, kun hän joutui hyvästelemään kaksi poikaansa. Jan Loiri kuoli vuonna 1994 auto-onnettomuudessa vain 21-vuotiaana. Joonas Loiri kuoli kotonaan toukokuussa 2019 sairauskohtaukseen 37-vuotiaana.

– Kun Jankku kuoli, niin äiti kysyi minulta, enkö tee surutyötä ollenkaan. Minä en vain näyttänyt sitä. Kyllähän ne on sellaisia asioita, kun lähdetään väärässä järjestyksessä täältä, niin se kolahtaa, Loiri kertoi MTV Uutisten haastattelussa.

Loiri totesi haastattelussa uskovansa karman ohjaavan elämää ja kuolemaa, ja näin ollen niille asioille voi tehdä mitään.

– Menetys on suuri, mutta sielu jatkaa matkaa, olen sitä mieltä, hän sanoi MTV Uutisille.

Vesa-Matti Loiri poikansa Joonaksen kanssa vuonna 1986.­

Tragediat ovat koetelleet viihdelegendaa. Hän menetti Mona-vaimonsa auto-onnettomuudessa vuonna 1977. Loiri muisteli vaimonsa menettämisen tuskaa Loirinuotiolla -ohjelmassa 2014. Näyttelijä-laulaja keskusteli iltanuotion äärellä presidentti Sauli Niinistön ja jalkapallolegenda Jari Litmasen kanssa menettämisestä.

– Olemme molemmat kokeneet samankaltaisen menetyksen, Loiri totesi.

Jatkoksi Loiri siteerasi pätkän Niinistön Viiden vuoden yksinäisyys -kirjasta:

– Maailma on muuttunut vain yhden ihmisen verran, mutta samalla kokonaan. Kaikki palautuu nollapisteeseen, ja kykyä on vain yhteen asiaan tarttumiseen kerrallaan.

Joonas Loiri oli kuollessaan 37-vuotias.­

Vesa-Matti Loiri on ollut elämänsä aikana naimisissa kolmesti. Joonas syntyi liitosta Riitta Loirin kanssa. Ex-parilla on yhdessä myös toinen lapsi, vuonna 1979 syntynyt Joonaksen isosisko Jenni. Loirilla on myös vuosina 1995 ja 1996 syntyneet Ukko ja Sampo liitosta Stina Toljanderin kanssa.

Vesa-Matti Loiri palasi tuskallisiin muistoihinsa myös Jari Tervon kirjoittamassa elämäkerrassa Loiri (Otava), joka ilmestyi syyskuussa 2019.