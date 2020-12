Sisäpiiriläiset paljastivat Donald Trumpin puuhat Floridassa – Barron-pojalle suunnitellaan uutta elämää isänsä luksuskartanossa

Julkisuudessa on arvuuteltu kiivaasti, mitä Donald Trump tekee, kun hänen presidenttikautensa päättyy. Nyt nimettömänä pysyttelevät lähteet paljastavat People-lehdelle vihjeitä tulevasta.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin tulevaisuudensuunnitelmat ovat vielä toistaiseksi pimennossa, mutta huhuja hänen seuraavasta siirrostaan on jo liikkunut julkisuudessa.

Trump ei ole tunnustanut julkisesti häviötään demokraattien Joe Bidenille, vaan esittänyt perättömiä syytöksiä vaalivilpistä. People-lehden lähteiden mukaan hän on kuitenkin kaikessa hiljaisuudessa valmistautunut poistumaan Valkoisesta talosta tammikuussa ja suunnitellut, mitä tekee presidenttikautensa jälkeen.

Sisäpiiriläiset paljastavat Peoplelle, että Trump suunnittelee muuttoa Floridan Palm Beachiin, jossa hän on aloittanut jo kartanonsa mittavan remontin. Presidentti Trump teki Floridassa sijaitsevasta Mar-a-Lagon lukaalistaan virallisen asumuksensa viime vuonna ja nyt hän suunnittelee Peoplen mukaan ottavansa sen tukikohdakseen New Yorkissa sijaitsevan Trump Towerin sijaan.

Lehti kertoo, että Trumpin omistamalla Mar-a-Lagon yksityisklubilla toteutetaan tällä hetkellä suurta remonttia. Sisäpiiriläisten mukaan remontissa presidentin kartano modernisoidaan, sen katossa oleva vuoto korjataan ja sitä laajennetaan. Tarkoituksena on kunnostaa talosta mukava ja ylellinen asumus Trumpille, ensimmäiselle naiselle Melania Trumpille ja heidän pojalleen Barronille.

Trumpin omistamalla Mar-a-Lagon yksityisklubilla toteutetan tällä hetkellä People-lehden lähteiden mukaan mittavaa remonttia.­

Peoplen mukaan Trump tulee jatkossa viettämään aikaa luultavasti useissa omistamissaan kiinteistöissä muun muassa New Yorkissa, New Jerseyssa ja Bedminsterissä, mutta Mar-a-Lagon uskotaan muodostuvan hänelle tukikohdaksi ja pääasialliseksi asuinpaikaksi.

Sisäpiiriläisten mukaan Trump viihtyy erityisesti Floridassa, sillä hänellä on siellä runsaasti ystäviä ja uskollisia tukijoita.

– Hän rakastaa Palm Beachia ja ystäviään täällä. Ja hänen golf-klubinsa on vain minuuttien päässä West Palm Beachilla, nimettömänä pysyttelevä lähde kertoo Peoplelle.

– Ei ole mitään väliä, mitä muualla maailmassa tapahtuu, häntä kohdellaan aina kuninkaallisena Mar-a-Lagossa, klubin sisäinen lähde paljasti jo aiemmin.

Trumpien uskotaan muuttavan tammikuussa Floridan lämpöön.­

Peoplen mukaan klubilla sijaitsee kartanon lisäksi myös erillinen asunto, jota Melania Trumpin vanhemmat ovat aiemmin käyttäneet, ja jota remontoidaan myös. Lähteiden mukaan ensimmäisen naisen vanhemmat tulevat viettämään jatkossa runsaasti aikaa Mar-a-lagossa ollakseen lähellä lapsenlastaan Barronia.

Peoplen mukaan 14-vuotiaan Barronin uskotaan jatkossa käyvän koulua Floridassa. Uusi koulu toisella puolella maata tietäisi Barronille valtavaa elämänmuutosta, sillä toistaiseksi hän on opiskellut yksityiskoulussa Washingtonissa.

– Melania etsii hyvää koulua Floridasta Barronille, lähde paljastaa Peoplelle.

– He ovat etsineet joka puolelta Palm Beachin piirikuntaa naapuripiirikunta Bowardiin asti juuri oikean paikan löytämiseksi. Heillä on useita vaihtoehtoja, ja he päättävät pian.

Presidenttinparin Barron-pojalle etsitään parhaillaan parin läheisten lähteiden mukaan koulupaikkaa Floridasta.­

Presidentti Trumpin edustaja ei kommentoinut muuttohuhuja Peoplelle. Valkoisen talon sisäinen lähde totesi, että Trump omistaa useita kiinteistö ja tulee matkustamaan niiden välillä.

Julkisuudessa on aiemmin epäilty, että Melania Trump saattaisi tulevaisuudessa viettää runsaasti aikaa New Yorkissa erossa puolisostaan. Ensimmäisen naisen tiedetään olleen aiemmin innokas taideharrastaja ja osallistuneen kaupungin taidepiirien toimintaan aktiivisesti.

Huhujen mukaan Melania Trump saattaisi myös kirjoittaa paljastuskirjan ajastaan Valkoisessa talossa. Kirjan kerrotaan olevan oivallinen tapa Melanialle tienata omaa rahaa ja paljastaa oma näkemyksensä kuluneisiin neljään vuoteen.