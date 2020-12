Eminemin tytär palasi näyttävästi Instagramiin – rikkoi puolen vuoden hiljaisuuden osuvalla huomiolla

Eminemin tytär Haili Scott Mathers julkaisi itsestään ensimmäisen kuvan puoleen vuoteen.

Raptähti Eminemin ainoa tytär Hailie Scott Mathers on nykyään 24-vuotias ja kunnostautunut sosiaalisen median vaikuttajana. Hailien kaksi miljoonaa Instagram-seuraajaa ovat kuitenkin joutuneet tyytymään totaaliseen hiljaisuuteen viimeisen puolen vuoden ajan, sillä Hailien edellinen julkaistu kuva on toukokuulta.

Nyt Hailie kuitenkin rikkoi hiljaiselonsa ja julkaisi itsestään tuoreen peilin kautta otetun kuvan.

– Toimiiko teille tämä selitys nimeltä ”2020”?

Hailien viittaus koronapandemian runtelemaan vuoteen kirvoitti seuraajilta heti osuvan kommentin.

– Koirasi on elävä esimerkki siitä mitä 2020 on. Herättäkää minut, kun tämä on ohi, eräs seuraaja vitsailee.

– Tervetuloa takaisin!

– Olemme ikävöineet sinua!

Alunperin Hailien tuli tunnetuksi kuuluisan isänsä kirjoittamasta Hailie's Song -nimikkokappaleesta vuonna 2002. Alle kouluikäinen Hailie joutui kokemaan paljon: kappaleen tuoman huomion lisäksi Hailien joutui Eminemin ja äitinsä Kimberly Anne Scottin riitojen sivustakatsojaksi. Eminem ja Scott erosivat 2001. Tammikuussa 2006 pari avioituikin yllättäen uudelleen, vain erotakseen saman vuoden huhtikuussa.

Eminemin tytärtä ei nähtykään julkisuudessa vuosiin, ja nuori nainen vietti vuosien ajan Instagraminsa perusteella aivan tavallista opiskelijaelämää.

Eminem ei ole juurikaan puhunut perheestään julkisuudesta, mutta hänen tiedetään olevan hyvin läheinen tyttärensä kanssa.

– Tyttäreni on elämäni tärkein asia. Jos hänen elämässään tapahtuu jotain sellaista, mihin hän tarvitsee isänsä tukea, niin olen paikalla. Hän on aina ollut se voima, joka on saanut minut keskittymään työhön, ja hän on se, jonka takia pelkään epäonnistuvani. Hän on minulle kaikki kaikessa, Eminem on kertonut haastatteluissa.

Hailie on Eminemin ainoa biologinen lapsi. Lisäksi Eminem on huoltaja sukulaislapselleen Alainalle ja Scottin aiemmasta suhteesta syntyneelle Whitney-tyttärelle.