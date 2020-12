Bloggaaja Elsa, 37, julkaisi itsestään kuvan bikineissä – ottaa kantaa vaiettuun aiheeseen

Kun toisten kehopositiiviset kuvat keräävät valtavasti tykkäyksiä, saattaa kuvapalvelu poistaa toisten kuvia yhteisösääntöjensä vastaisina, bloggaaja Elsa Heiko muistuttaa Instagram-päivityksessään.

Kehopositiivisuuden puolestapuhuja, 37-vuotias bloggaaja Elsa Heiko julkaisi Instagram-tilillään bikinikuvan itsestään ottaakseen kantaa sosiaalisen median ylläpitämiin kehoasenteisiin. Instagramissa on viime aikoina nähty runsaasti somevaikuttajien ulostuloja, joissa normalisoidaan vatsamakkaroita ja selluliittia.

Elsa Heikon tuoreessa julkaisussa nainen muistuttaa, että kaikkien vartalot eivät taivu yleisten someihanteiden mukaisiksi.

– Mun keho on aina lihava. Sitä ei yksinkertaisesti saa somen kauneusihanteiden mukaisen sileäksi, vaikka kuinka seison suorassa ja vaihdan kuvakulmaa. En voi jakaa trendikkäitä some vs. reality kuvia, kun kroppa ei ikinä mene siihen somekulmaan. Siinä on muhkuja ihan aina. Siksi välillä tuntuu aika etäiselle, että omien vatsanahkarullien tai selluliitin näyttäminen kuvassa on uusi realistisempi some ja valinta, jonka voi tehdä silloin kuin haluaa, somevaikuttaja kirjoittaa.

Kirjoituksessaan bloggaaja ja kehopositiivisuuden edistäjä avautuu yleisesti vaietusta aiheesta.

– Kun kroppa ei mahdu somekroppakonseptiin sen näyttäminen on usein myös – ei rohkeaa vaan yhteisösääntöjen vastaista. Instagram poistaa jatkuvasti lihavien ihmisten kuvia missä näkyy heidän IHO. Mun kropassa pitää miettiä myös miten iho ja realistisuus saa näkyä Instagramissa, sillä olemalla isokokoinen ja pukeutumalla esimerkiksi alusvaatteisiin voi kuvasi vain häipyä Instagramista kysymättä ja neuvottelematta. Samanlainen kuva, mikä toisella tilillä saa tuhansia tykkäyksiä ja ylistystä kauneusihanteiden muuttamisesta onkin mun tilillä kielletty. Koska siinä on lihava keho, joka ei voi poseerata sileänä ikinä, Heiko huomauttaa.

– Se mitä haluan sanoa on, että realistiset vartalot ovat olleet osa somea aina. Ne eivät ole tulleet nyt tai olleet yksi vaihtoehto kuvata itseään. Ne ovat monelle ainoa tapa jota yritetään edelleen piilottaa, hän summaa.

Instagramissa Elsa Heikon päivitys on saanut aikaan runsaasti kiitoksia ja positiivisia kommentteja. Monelle Instagramin toimintatapa on tullut täytenä yllätyksenä.

– Aivan uutta infoa Instan toiminnasta. Surullisesti järkeenkäypää, mutta ihan totaalisen väärin! eräs kommentoi.