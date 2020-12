"Haluan, että kuolet" – Fitnessmalli Maiju Riskala avautuu somessa saamastaan kylmäävästä kommentista

Maiju Riskala sai sosiaalisessa mediassa iljettävän kommentin, josta nainen avautui Instagram-päivityksessään.

Hyvinvointiyrittäjänä toimiva Maiju Riskala on myös aktiivinen sosiaalisessa mediassa.­

Hyvinvointiyrittäjä ja fitnessmalli Maiju Riskala kertoo sosiaalisessa mediassa saamastaan törkeästä kommentista, joka sai naisen miettimään somemaailman negatiivisia puolia. Riskala paljastaa Instagram-julkaisussaan, ettei enää halua jakaa elämästään muita kuin työhön liittyviä asioita.

– Rehellisesti some on ahdistanut pari päivää, oikeasti ollut yllättävänkin paha olo sen takia. Viimeistään eilinen ”haluan, että kuolet” -kommentti sai miettimään, kuinka kauan tällainen ympäristö on wörtti työskennellä, nainen kirjoittaa julkaisussaan.

Vuonna 2018 kruunattu Fitnessmalli haluaa kertoa saamastaan ilkeästä kommentista herättääkseen ajatuksia myös muissa sosiaalisen median käyttäjissä.

– Jokainen meistä on tunteva ihminen, vaikka kasvokkain kohtaamista ei somen välillä tapahdu. Mä en halua täysin kovettaa itseäni, koska koen empaattisuuden, herkkyyden olevan samalla myös mun voimavaroja. Vuosien aikana kuitenkin tietty suodattava kalvo paskakommenteille on väkisinkin kehittynyt, ja mulla ei oikeastaan enää tahdo mennä mikään tunteisiin, Maiju Riskala kertoo.

– Ikävät kommentit eivät osu pelkästään muhun tai muihin kohteisiin, vaan ne ylläpitävät sitä pahan olon ilmapiiriä ja paineita kaikilla somen käyttäjille ihan tiedostamattakin. Mua tavallaan ei oma loukkaantuminen tai paha mieli tässä niinkään harmita. Enemmän se, että millaista tuhoa nämä somekiusaajat saavat aikaan muuten ympärillään. Ongelmat eivät poistu sivuuttamalla, sen takia koen, että epäkohtia on nostettava ylös, hän avautuu pitkässä päivytyksessään.

Maiju Riskala kruunattiin Fittnessmalliksi vuonna 2018.­

Energinen somevaikuttaja haluaa muistuttaa seuraajiaan siitä, että hyvä voittaa aina ja kannustaa ihmisiä keskittymään positiiviseen.

– Älä anna liikaa painoarvoa niille ihmisille, jotka väkisin yrittävät painaa sua alas, vaan huomioi heidät, joille sä voit olla avuksi, inspiroida tai luoda hyvää mieltä. Saada jengin tuntemaan itsensä tärkeiksi, arvostetuiksi ja rakastetuiksi, Riskala kannustaa.

Fittnessnaisen päivitys on kerännyt Instagramiin runsaasti kannustavia kommentteja ja naisen mainitsema törkykommentti sai muutkin näkemään punaista.

– Ei virtuaalimaailma poista sitä tosiasiaa, että pitää käyttäytyä. Suoraan sanottuna iljettävää toimintaa enkä voi ymmärtää, miten IKINÄ kukaan voi sanoa KELLEKÄÄN noin, Riskalan kanssa Fitnessmalli 2018 -kilpailuun osallistunut Kira Tiivola kommentoi kilpasiskonsa päivitystä.