Suomalaiset saavat osansa Ari Eldjárnin uudessa Netflixiin ilmestyneessä show’ssa.

Islantilainen koomikko Ari Eldjárnin uusi stand up -show ilmestyi äskettäin suoratoistopalvelu Netflixiin. Eldjárn on kotimaansa suosituimpia komediatähtiä, ja myös ainoa islantilaiskoomikko, joka on päässyt Netflixiin asti.

Esitys kantaa nimeä Pardon My Icelandic, ja islantilaiskoomikko vitsailee esityksessään myös suomalaisista ja suomalaisten erikoispiirteistä.

Eldjárn hauskuuttaa yleisöä väittämällä, etteivät suomalaiset osaa näyttää tunteitaan.

– Islantilaiset ovat vähän niin kuin suomalaiset, mutta suomalaiset vievät homman paljon pidemmälle. He näyttävät tunteensa aivan eri tavalla – eli eivät ollenkaan, Eldjárn heittää saaden yleisön nauramaan.

Voit katsoa sketsin alla olevalta videolta.

Eldjárn kertoo, että hänellä on suomalainen koomikkoystävä, jonka kanssa hän esiintyi kaksi vuotta sitten. Suomalaiskoomikon lento oli Eldjárnin mukaan myöhässä kuusi tuntia, joten hänen koneensa laskeutui silloin, kun show’n piti jo alkaa. Eldjárn oli hädissään eikä hän tiennyt, ehtisitkö hänen ystävänsä esiintymään edes esityksen toiselle puoliskolle.

Hän ei mainitse, kenestä suomalaisesta stand up -koomikosta on kyse.

– Olin paniikissa ja soitin hänelle. Pääsin vihdoin läpi ja kysyin häneltä, että oletko kunnossa ja ehditkö paikalle, Eldjárn kuvailee esittäen hätääntynyttä.

Eldjárn imitoi suomalaiskoomikkoa ääntä ja lausuu repliikkinsä erittäin tasapaksusti ja monotonisesti.

– Hei, maksoin taksikuskille 100 euroa, ja hän ajaa 190 kilometriä tunnissa. Hän on ajanut läpi kolmesta liikenneympyrästä, osunut melkein kahteen jalankulkijaan ja ehkä yhteen lampaaseen. Tämä on hermoja raastavaa.

– Mitä, oletko sinä hermostunut?

– Kyllä, etkö huomaa kuinka kiihtynyt olen. Tältä minä kuulostan, kun saan paniikkikohtauksen, Eldjárn jatkoi tasapaksulla äänellä.

Yleisö ulvoo naurusta Eldjárnin imitoinnille.

– Hänen äänestään ei kuullut mitään eroa! Eldjárn ihmettelee naurattaen yleisöä.

Suomen kieli on hyvin erilainen verrattuna muihin pohjoismaihin kieliin. Eldjárn nostaa esiin perinteisen minä rakastan sinua -lauseen, joka kuulostaa suomeksi kovin erilaiselta kuin muilla kielillä.

– Islanniksi se on ég elska þig, tanskaksi jeg elsker dig, ruotsiksi jag älskär dig ja norjaksi jeg elsker deg. Suomalaiset sanovat minä rakastan sinua. Se ei kuulosta yhtään samalta kuin muilla kielillä. Muiden mielestä se kuulostaa enemmän siltä, että maksa rahat keskiviikkoon mennessä, Eldjárn vitsailee möreällä äänellä.

39-vuotias Ari Eldjárn on syntynyt Reykjavikissa ja tehnyt komiikkaa jo yli kymmenen vuotta. Hän on kirjoittanut kotimaassaan tv-ohjelmia ja esiintynyt myös brittiläisessä Mock the Week -ohjelmassa. The Guardian ylisti miestä taannoin Islannin suosituimmaksi koomikoksi.