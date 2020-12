Karita Mattila sai merkittävän tunnustuksen – oopperalaulaja kuuli asiasta erikoisella tavalla

Oopperalaulaja Karita Mattila sai kuulla Twitterin välityksellä, että hänelle on myönnetty Suomen Leijonan ensimmäisen luokan komentajamerkki.

Itsenäisyyspäivänä jaetaan jälleen kunniamerkkejä eri aloilla ansioituneille suomalaisille. Tunnustusta sai myös oopperalaulaja Karita Mattila, jolle myönnettiin Suomen Leijonan ensimmäisen luokan komentajamerkki. Kaikkiaan näitä komentajamerkkejä myönnetään kuusi kappaletta.

Mattila kuitenkin sai tiedon hänelle myönnetystä kunniamerkistä hieman epätavallisella tavalla. Hän nimittäin sai lukea asiasta Twitteristä, sillä eräs Mattilan faneista riensi onnittelemaan laulajaa jo ennen kuin tieto tunnustuksesta oli tavoittanut turkulaissopraanon.

– Paljon onnea Karita Mattila Suomen Leijonan I luokan komentajamerkistä, kuului kyseinen Twitter-päivitys.

– WOW. Kiitos paljon tiedosta! Tuli itsellekin uutisena. Mikä suuri kunnia! Mattila kiitteli.

– Onneksi on some, laulaja totesi vielä perään.

Suomen Leijonan ensimmäisen luokan komentajamerkin saavat Mattilan lisäksi muun muassa eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen sekä Sdp:n kansanedustaja Johannes Koskinen.

Tämän vuoden korkea-arvoisin myönnetty kunniamerkki on Suomen Leijonan suurristi, ja sen saavat valtioneuvoston oikeuskansleri Tuomas Pöysti sekä akateemikko, kansleri emeritus Ilkka Niiniluoto.

Karita Mattila on luonut pitkän kansainvälisen uran oopperan parissa. Hän on matkustanut uransa varrella runsaasti ympäri maailmaa. Mattilan uran kannalta tärkeä hahmo on ollut hänen ex-puolisonsa Tapio Kuneinen, joka on toiminut hänen managerinaan.

Mattilan oopperaura lähti huimaan nousukiitoon, kun hän voitti vuonna 1983 BBC:n Singer of The World -kilpailun. Mattilasta tuli voiton myötä haluttu oopperatähti eri puolilla maailmaa ja hän vierailikin lukuisissa arvostetuissa oopperoissa. Mattila on napannut pitkän uransa aikana kaksi arvostettua Grammy-palkintoa.