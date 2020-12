Yhdysvaltalaiskokki voitti miljoona dollaria Haluatko miljonääriksi -ohjelmassa – ei pitänyt penniäkään itsellään

New Yorkissa ravintolaa pyörittävästä David Changista tuli ensimmäinen yhdysvaltalaisjulkkis, joka onnistui nappaamaan täyden miljoonan dollarin voittopotin Haluatko miljonääriksi -ohjelmassa.

Kokki David Changista tuli hiljattain ensimmäinen julkisuudesta tuttu kilpailija, joka onnistui voittamaan miljoonan dollarin pääpotin Yhdysvaltain Haluatko miljonääriksi -ohjelmassa.

Chang onnistui nappaamaan miljoona dollaria vastattuaan oikein kaikkiin hänelle esitettyihin kysymyksiin. Ratkaiseva eli viimeinen kysymys koski sitä, kenen Yhdysvaltain presidentin aikana Valkoiseen taloon saatiin ensimmäistä kertaa sähköt.

Viimeisen kysymyksen koittaessa Changilla oli käytössään vielä yksi oljenkorsi, jonka hän päätyi käyttämään. Hän soitti ystävälleen, jonka neuvojen avulla hän onnistui vastaamaan kysymykseen oikein. Oikea vastaus oli presidentti Benjamin Harrison.

The Guardianin mukaan Chang ei kuitenkaan aio pitää itsellään euroakaan miljoonan dollarin potistaan. New Yorkissa omaa Momofuku-ravintolaansa pyörittävä Chang on nimittäin kertonut lahjoittavansa koko summan hyväntekeväisyyteen, tarkemmin sanottuna ravintola-alan työntekijöille, jotka ovat kärsineet koronaviruksesta ja sen vaikutuksista talouteen ja työllisyyteen.

Järjestö, jolle Chang miljoona dollariaan lahjoittaa, on nimeltään Southern Smoke Foundation. Järjestö tarjoaa kriisiapua ihmisille, jotka työskentelevät ravintola-alalla.

– Miljoona dollaria tällaisena aikana voi muuttaa moneen perheen elämän, Chang kertoi ohjelmassa.

Kuten Suomessa, myös Yhdysvalloissa koronavirus on aiheuttanut mittavia lomautuksia. Lomautukset ovat osuneet rankasti ravintola-alalla työskenteleviin amerikkalaisiin. Maassa on suljettu lukuisia ravintoloita ja kahviloita. Myös alan palkkataso on koronaviruksen seurauksena romahtanut.