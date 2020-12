Sedu Koskisen jättijuhlat siirtyvät uuteenvuoteen – ”Kaverini ilmoittivat, että on tullut paljon uhkailua ja arvostelua”

Sedu Koskinen kertoo siirtävänsä juhliaan ystäviinsä kohdistuneen painostuksen takia.

Ravintolayrittäjänä tunnettu Seppo ”Sedu” Koskinen aikoo siirtää 30-vuotisyrittäjäjuhliaan myöhemmäksi. Suurikokoiseksi suunnittelut juhlat ovat herättäneet jo ennakkoon runsaasti kritiikkiä vallitsevan koronatilanteen vuoksi.

Koskinen kertoo Ilta-Sanomille siirtäneensä juhlien ajankohtaa siksi, etteivät hänen ystävänsä joutuisi kärsimään niihin tulemisesta.

– Työntekijät ja kaverini ilmoittivat, että on tullut paljon uhkailua ja arvostelua. Erilaisia uhkailuja. Sellaista, ettei uskalleta lähteä juhliin. Päätin siksi siirtää niitä, hän sanoo.

Juhlien uusi ajankohta on 31.12, Koskinen kertoo.

– Toivotaan, että siihen mennessä tauti on vähän toennut tästä.

Koskisen oli alun perin määrä järjestää juhlat itsenäisyyspäivän aattona Helsingissä. Juhliin oli tarkoitus saapua jopa 200 vierasta.

Muun muassa hoitoalan työntekijät ovat pelänneet, että juhlat toimivat koronalinkona. Myös poliisi ja aluehallintavirasto ovat olleet niistä kiinnostuneita.

Koskinen on aiemmin kertonut, että juhlissa olisi tiukat turvatoimet koronatartuntojen varalta. Koskinen edellyttää vierailta kasvomaskien käyttöä, käsidesiä on saatavilla ja kaikilta vierailta mitataan ruumiinlämpö. Koskinen kertoo halunneensa näyttää, että juhlat voi järjestää turvallisesti.

”Toivon että ihmiset alkaisivat ajatella omilla aivoillaan”

Koskinen kertoo IS:lle tiedostavansa koronaviruspandemian vakavuuden ja kritisoivansa ensisijaisesti julkisen vallan toimia.

Facebookiin kirjoittamassaan päivityksessä Koskinen kertoo olevansa sitä mieltä, että ”koko koronapaniikki on poliittinen näytelmä, jota hallituksen johto näyttelee surkeasti. Toivon, että ihmiset alkaisivat ajatella omilla aivoillaan eivätkä nielisi sitä kaikkea tuubaa, mitä maan päättäjät ja muut lääketeollisuuden käskyläiset käskevät”.

Hän pitää kokoontumisrajoitusten henkilömääriä perusteettomina. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella on tällä hetkellä voimassa rajoitus, jonka nojalla kaikki yli 10 hengen sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet on kielletty. Lisäksi suositellaan, että yksityistilaisuuksia ei järjestetä. Rajoituksista on päättänyt pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä, johon kuuluvat Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit, THL, Hus ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto.

– Lukemat eivät perustu mihinkään. Ihan hatusta vedetty. Kyllä korona tarttuu määrästä riippumatta, Koskinen sanoo.

Toiseksi hän kertoo kritisoivansa koronatestausta. Hänen mukaansa se on pitkälti rahan tuhlausta.

– Suomi on laittanut testaukseen muutaman miljardin, mutta minun aivoni eivät ymmärrä, mitä hyötyä siitä on, että tänään otetaan testi ja huomenna sairastuu. Mitä järkeä on, että terveet ihmiset menevät testiin. Vain parilla prosentilla testatuista on ollut korona.

Koskinen vertaa Suomen toimia Ranskaan, jossa hän kertoo vierailleensa muutama kuukausi sitten. Hänen mukaansa siellä käytettiin maskeja laajalti ja kaikkialla, ravintoloissakin.

– Ravintolat saivat olla auki eikä rajoituksia ollut. Täällä taas tapetaan yrittäjän elämä naurettavilla aikarajoituksilla. Kuvitellaan, että ennen kello kymmentä kukaan ei sairastu, mutta sen jälkeen sairastutaan.

Ranskassa on tällä hetkellä maailman viidenneksi eniten koronavirustapauksia. Sairastuneita on hieman yli 34 000 henkeä miljoonaa asukasta kohden. Suomessa vastaava luku on 4 592. Maan pääkaupungissa Pariisissa on jouduttu määräämään totaalinen koronasulku jo kahdesti.

Koskisen mielestä Suomen julkisen vallan olisi pitänyt turvata ensisijaisesti riskiryhmät, koska hänen mukaansa virus ei ole perusterveelle ihmiselle juurikaan vaaraksi. Koskisen mukaan hallitus ajaa toimillaan yrityksiä konkurssiin.

– Oli hallituksen vika, että pandemian ensimmäisessä vaiheessa maahan päästettiin lentokonelastillisia ihmisiä tuomaan virusta. Ei huolehdittu hoivakotien turvallisuudesta. Kolmantena olisi pitänyt olla maskipakko. Jos sellainen olisi ollut, tautitapauksia olisi nyt paljon vähemmän, Koskinen sanoo.