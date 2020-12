Kourtney Kardashian julkaisi kuvia Suomesta – tosi-tv-tähden päivitykset lumisesta Lapista saivat fanit hämmentymään

Kourtney Kardashian lomaili vuosi sitten Lapissa perheensä kanssa. Nyt tosi-tv-tähti julkaisi Instagram-tilillään liudan kuvia, joiden sijainniksi on asetettu Suomi.

Reilu vuosi on kulunut siitä, kun suositussa Keeping Up With The Kardashians -realitysarjassa nähtiin aimo annos suomalaisväriä. Lokakuussa 2019 ohjelmassa nimittäin näytettiin Kourtney Kardashianin, hänen ex-puolisonsa Scott Disickin sekä parin lasten lomamatka Suomeen.

Nyt Kourtney haikailee mitä ilmeisimmin takaisin talviseen Suomeen. Tosi-tv-tähti nimittäin jakoi suositulla Instagram-tilillään lukuisia kuvia lumisesta Lapista. Kuvissa nainen poseeraa yllään hopeanhohtoinen toppapuku ja otoksissa esiintyvät myös hänen lapsensa.

– Talven ihmemaa, hän kirjoitti kuvatekstissään.

Kourtneyn päivitys on poikinut satoja tuhansia tykkäyksiä ja lukuisia kommentteja. Monet realitytähden seuraajista ihastelivat kommenteissaan niin Kourtneyn silmiinpistävää toppapukua kuin Suomen lumisia maisemiakin.

Kommenttien joukkoon mahtui kuitenkin myös muutama hämmentynyt viesti. Kourtney oli asettanut päivityksensä sijainniksi Suomen, joten osa hänen seuraajistaan ihmettelikin, onko Kourtney kenties lennähtänyt lastensa kanssa Yhdysvalloista Lappiin kesken koronakriisin.

– Oletko siis parhaillaan Suomessa, kuului erään seuraajan kommentti.

– Toivottavasti sinulla ja perheelläsi on mahtava loma, kommentoi toinen.

– WAU, oletko nyt Suomessa? kysyi kolmas.

– No mitäpä p*rkele lottoatte, jos sijaintina on Suomi, vastasi puolestaan eräs Kourtneyn suomalaisfaneista.

Suomalaisfanien pettymykseksi Kourtneyn julkaisemat Instagram-kuvat ovat kuitenkin peräisin realitytähden vuoden takaiselta Lapin-lomalta. Kourtney nimittäin julkaisi tismalleen samoja otoksia Poosh-blogissaan vuosi sitten, kun hän kertoi yksityiskohtaisesti matkastaan Suomeen. Kourtney julkaisi tuolloin paljon kuvia lomaltaan myös Instagram-tilillään.

Tv-kamerat seurasivat Kourtney Kardashiania, hänen ex-miestään Scott Disickiä, heidän lapsiaan ja Disickin silloista naisystävää Sofia Richietä herkeämättä Lapin-loman ajan keväällä 2019 ja lopputulos nähtiin televisiossa lokakuussa 2019.

Jaksoa kuvattiin Rovaniemellä, jossa Kourtney seurueineen yöpyi Arctic Treehouse -luksushotellissa. Hotellin ylellisten panoraamahuoneiden hinnat vaihtelevat 445 eurosta jopa 1 160 euroon yöltä.

Kardashianit-sarjalla on Yhdysvalloissa miljoonayleisö ja Kourtney Kardashianilla on Instagramissa yli 100 miljoonaa seuraajaa. Mistään pienestä näkyvyydestä ei siis suinkaan ollut kyse.

Lokakuussa 2019 Kourtney kertoi Poosh-blogissaan hyvin seikkaperäisesti lomastaan Suomessa. Kirjoituksen perusteella Suomi ja Lappi tekivät tosi-tv-tähteen äärimmäisen suuren vaikutuksen. Hän kertoi tuolloin, että kevätloma Suomessa oli rentouttava, hauska ja mielenkiintoinen ja kaukana siitä, mihin hän on yleensä tottunut.