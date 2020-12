Yksin kotona -suosikkielokuva sai ensi-iltansa 30 vuotta sitten – kulissien takana muhi uskomattomia kohuja: jopa päätähti haluttiin syrjäyttää

Yksin kotona -elokuvasta tuli klassikko, jonka ääreen perheet istuvat vielä 30 vuotta ensi-illan jälkeenkin. Kuvauksissa koettiin kuitenkin kommelluksia ja vastoinkäymisiä toinen toisensa perään.

Rakastettu Yksin kotona -elokuva ilmestyi reilu kuukausi ennen joulua vuonna 1990 – eli aikalailla tasan 30 vuotta sitten. Elokuva teki pääosaa näytelleestä 10-vuotiaasta Macaulay Culkininsta supertähden, pysytteli Yhdysvalloissa katsotuimpien elokuvien kärkisijoilla kolme kuukautta ja toi kassaan uskomattomia summia rahaa.

Kaikki ei kuitenkaan mennyt elokuvaa tehdessä hyvin tai edes suunnitellusti. Telegraph-lehden pitkästä selvityksestä paljastuu, että suosikkielokuvan kulisseissa kuhisi itseasiassa paljon haasteita.

Elokuvan tekeminen otti takapakkia heti alkumetreillä. Elokuvan tuottaja ja käsikirjoittaja John Hughes oli maailman suurimpiin kuuluvan televisioviihdettä tuottavan yrityksen Warner Brothersin lempilapsi. Hänellä oli taito tehdä hyviä, varsinkin teineille suunnattuja elokuvia halvalla budjetilla. Yksin kotona -elokuvan idea ei kuitenkaan vakuuttanut Warner Brothersia, jo ihan siitä syystä, että juonikuvio oli poikkeuksellinen ja pääosaa näytteli 10-vuotias lapsi.

Elokuvassa Culkinin näyttelemä Kevin jää jouluna yksin kotiin. Hankaluuksia aiheuttavat taloon murtautuvat rosvot.­

He suostuivat hyppäämään mukaan hullulta kuulostavan elokuvan ideaan sillä ehdolla, että budjetti pysyttelisi alle 10 miljoonan dollarin. Budjetti levisi kuitenkin heti käsiin. Warner Brothers repi sopimuksen ja hyppäsi kelkasta pois.

Katastrofi paikattiin, kun tilalle löytyi elokuvayhtiö 20th Century Fox. Ohjaajaksi tuli Chris Columbus, mutta hän halusi ehdottomasti koekuvata muitakin lapsia kuin Culkinin.

– Ensimmäinen tehtävä oli katsoa, olisiko New Yorkissa tai Chicagossa joku muu kuin Macaulay, elokuvan roolituksista vastannut Janet Hirshenson paljastaa Telegraphille.

Los Angeles oli poissuljettu, koska siellä lapsinäyttelijöiden työaikasäädökset olivat tiukemmat kuin muualla. Niinpä Hirshenson lensi Chicagoon. Jotain elokuvan poikkeuksellisen nopeista käänteistä kertonee se, että kun Hirshenson hyppäsi koneeseen, oli elokuva vielä Warner Brothersin hyppysissä. Laskeutumisen aikaan diili olikin taputeltu jo 20th Century Foxin kanssa.

Chris Columbus ohjaamassa Macaulay Culkinia Yksin kotona -elokuvan jatko-osassa 1992.­

Culkinia parempaa lapsinäyttelijää ei löytynyt. Jos olisi löytynyt, olisi kaikkien tuntema suosikkielokuva täysin erilainen.

– Olihan siellä mahtavia pieniä lapsia, mutta Macaulay oli Macaulay. Hänessä oli sitä jotain taikaa, Hirshenson kuvailee.

Projektin edetessä johtavaksi tuottajaksi pyydettiin Tarquin Gotchia. Hänet haluttiin mukaan, koska elokuvan tiimi kaipasi pientä ”sovittelua”.

– Mielestäni siellä oli pientä kireyttä Chrisin ja joidenkin tiimin jäsenten kesken, Gotch muistelee lehdelle.

Haasteet jatkuivat kuvauksissa. Lasten kanssa kuvatessa oli syytä ottaa huomioon tiukat lait, jotka määrittelivät, kuinka monta tuntia lapset saivat työskennellä päivässä. Aamuisin kuvattiin lasten osuudet, ja loppupäivä käytettiin niihin kohtauksiin, joissa oli aikuisia. Budjetti hiipi koko ajan ylöspäin, koska kuvauspäiviä oli lisättävä lapsinäyttelijöitä koskevien työaikasäädösten vuoksi.

– Macaulayn pystyi lahjomaan muutamalla dollarilla, jos halusi saada hänet onnistumaan kiireessä, Gotch muistelee.

Isä Kit Culkin ja hänen puolisonsa Patricia. Vasemmalla Kieran Culkin ja oikealla Macaulay Culkin.­

Lisäksi kinaa aiheutti kulisseissa tiukasti valvonut Macaulayn isä Kit Culkin. Harva muistaa, että hän oli myös Kevinin serkkua näytelleen Kieran Culkinin isä. Veljesten isällä oli vaikeuksia pysytellä taustajoukoissa, sillä hän oli itsekin näyttelijä.

– Lain mukaan hänellä oli oikeus jopa peruuttaa sopimus, jos hän koki, että lasten hyvinvoinnista olisi millään tavalla tingitty. Se on aika iso juttu hallittavaksi, setä Frankia näyttelyt Gerry Bamman sanoo.

Kit-isä ja hänen puolisonsa Patricia erosivat, kun Culkin oli 15-vuotias. Culkin haki lainvoimaisen päätöksen siitä, ettei hänen isänsä ja Patricia olleet enää hänen huoltajiaan.

Kuvausten edetessä osa näyttelijöistä ajautui riitoihin tuotannon kanssa. Näyttelijä Larry Hankin sai agentiltaan puhelun, jossa häntä käskettiin olemaan tarkasti puhelimen äärellä, sillä pian saattaisi vapautua paikka Yksin kotona -elokuvan näyttelijäkaartissa. Marv-rosvoa näytellyt Daniel Stern oli nimittäin ajautunut kiistaan tuotannon kanssa palkka-asioista.

Rahariita saatiin kuitenkin soviteltua, eikä pettynyt Hankin päässyt mukaan elokuvaan. Tuotantokin oli pahoillaan, että heidän oli pitänyt torpata Hankinin kaltainen näyttelijä. He alkoivat jopa ajatella, että elokuvan ylle lankeaisi kirous moisesta päätöksestä.

Rohkea Kevin-poika haastaa rosvot toden teolla elokuvassa.­

Jäljellä oli vielä yksi pieni rooli poliisina, joka soittaa elokuvassa Kevinin äidille. Hankin haluttiin yksimielisesti näyttelemään poliisia. Hänelle luvattiin vaikka mitä: 10 000 dollarin palkkio, lennot ykkösluokassa ja limusiinikyydit kaupan päälle. Agentti kertoi ilouutiset Hankinille, mutta joutui samassa muistuttamaan tosiasioista.

– Tuo kertoo siitä, miten tosissaan he luulevat, että elokuva on kirottu. Ei siitä, miten tosissaan he haluavat juuri sinut mukaan, agentti lausui Hankinille.

Kohtauksen kuvauksissa koettiin jälleen erikoinen sattuma. Hankin ehdotti, että hänen esittämänsä poliisi voisi mutustella rennosti donitsia puhuessaan hätääntyneen äidin kanssa puhelimessa.

– Kohtaus meni pieleen kaikilla tavoilla. Se otettiin 11 kertaa uudestaan, Hankin paljastaa.

Viimeisessä otossa donitsista tippui vahingossa iso pala suoraan luuriin, ja se heilui siinä kiusallisesti koko kohtauksen ajan. Kohtauksen jälkeen ohjaaja Chris Columbus pyysi Hankinia katsomaan suoraan monitoriin, jossa juuri kuvattu kohtaus pyöri.

– Mietin, että nyt olen mokannut tosi pahasti. Sitten näin palan donitsia luurissa. Sanoin, että voi helvetti, kuvataan uusiksi. Chris sanoi, että ei, ei missään nimessä, tuo jää elokuvaan, Hankin muistelee ohjaajan sanoneen.

– Se donitsi oli paras päätös, jota olen näyttelijänä tehnyt koko elämäni aikana, Hankin toteaa nyt.

Macaulay Culkin ja Michael Jackson Beetlejuice-elokuvan kuvauksissa vuonna 1991.­

Kuhinaa kulisseissa aiheutti myös Michael Jacksonin pelmahtaminen paikalle. Jackson oli Culkinin läheinen ystävä, mikä herätti aikanaan runsaasti huomiota.

Näyttelijöiden mukaan Jacksonin saapuminen kuvauspaikalle aiheutti valtavan hysterian. Näyttelijöissä oli runsaasti teini-ikäisiä, jotka fanittivat poptähteä. Jackson saapuikin tyylikkäästi pakettiautolla, jonka ikkunoiden eteen oli vedetty verhot uteliaiden katseiden varalta.

– Se oli varsinainen hulabaloo. Kaikki olivat ihan innoissaan, varsinkin nuoret. Ei siinä ollut mitään ihmeellistä tai epäilyttävää, näyttelijä Gerry Bamman muistelee.

Osa tuotannosta muistaa tilanteen eri tavalla.

– Culkinin piti vierailla elokuvan kuvausten loppumisen jälkeen hänen luonaan Kaliforniassa. Minusta se oli hälyttävää ja huolestuttavaa, jos olen rehellinen. Se vain tuntui hieman oudolta, tuottaja Tarquin Gotch myöntää.

Sittemmin Macaulayn elämässä on nähty ylä- ja alamäkiä. Yksin kotona -elokuvia hän on muistellut lämmöllä.­

Elokuvan tekemiseen upposi lopulta 18 miljoonaa dollaria, mutta sen tuotot hymyilyttivät kaikkia. Elokuvalla tahkottiin noin 476 miljoonaa dollaria. Elokuvan hylkääminen lienee yksi Warner Brothersin kalleimpia päätöksiä, ja sen ottaminen työn alle puolestaan yksi 20th Century Foxin parhaita.

Macaulay Culkinin kohdalla elokuvan menestys tarkoitti paitsi ainutlaatuista tietä parrasvaloihin, myös alamäkiä. Pahimpina aikoina hänen huhuttiin käyttävän heroiinia tai olevan kuoleman kielissä.

– Olin siitä kaikesta aika pahoillani, koska Mac on todella herttainen. Hänessä on luontaista uteliaisuutta ja vilpittömyyttä, joka on säilynyt aikuisiälle asti, elokuvassa Kevinin isoveljeä Buzzia näytellyt Devin Ratray kehuu.

Elokuvasta tuli klassikko, joka kerää perheet edelleen tv-ruudun ääreen.­

Elokuva kuuluu edelleen, 30 vuotta myöhemmin, monen perheen jouluperinteisiin.

– Siitä on tullut enemmän kuin elokuva. Siitä on tullut tapahtuma, joka yhdistää miljoonia ihmisiä. En ole koskaan kuullut kenenkään sanovan, että Yksin kotona -elokuva aiheutti avioeron, Ratray sanoo.

Culkin tähditti myös elokuvan jatko-osaa Yksin kotona 2 – Eksynyt New Yorkissa (1992). Sen jälkeen valkokankaille on ilmestynyt muun muassa Yksin kotona 3 (1997), Yksin kotona 4 (2002) ja Home Alone: The Holiday Heist (2012). Niiden pääosissa Culkinia ei enää nähty.