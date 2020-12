Jo toiselle radiojuontajalle potkut: Helmiradion Ari Hursti kertoo joutuneensa yllättäen irtisanotuksi

Radiojuontajat Kimmo Sainio sekä Ari Hursti ovat kuulleet tällä viikolla ikäviä uutisia.

Radiojuontaja Kimmo Sainio kertoi maanantaina Instagram-tilillään, että hänen työsuhteensa HitMix-radiokanavalla on yllättäen päättynyt. 41-vuotias Sainio on juontanut kanavan iltapäiväohjelmaa. Hänellä on yli 13 vuoden ura radion parissa.

Nyt myös Helmiradion iltapäiväjuontaja Ari Hurstin työsuhde on päättynyt. Hursti vahvistaa IS:lle tulleensa irtisanotuksi. Vuodesta 2013 talossa ollut radiojuontaja sanoo päätöksen tulleen puskista.

– Olen ollut niin pitkään alalla, että yllättäviin muutoksiin on varautunut. Tietenkin se silti yllätti, harmitti ja suretti, mutta kyllä minulta löytyy ymmärrystä. Kyse on liiketoiminnasta, joka vaatii ratkaisuja ja muutoksia, Hursti sanoo.

– Työpanostani on kehuttu ensiluokkaisesti, joten se ei vaikuttanut irtisanomiseeni. Sen tiedän itsekin, sillä rakastan työtäni ja olen antanut sille kaikkeni, Hursti korostaa.

Hursti on jo siirtänyt katseensa tulevaan ja ryhtynyt etsimään uusia töitä.

– Kenties tämä on mahdollisuus löytää elämään sellaista, mihin ei ole aikaisemmin uskaltanut lähteä. Samalla tässä on hyvä paikka pysähtyä ja miettiä, mitä tulevalta haluaa, mies pohtii.

– Toivoisin työtä tältä alalta, mutta tiedostan sen, että nyt eletään vaikeita aikoja sekä sen todellisuuden, ettei aina hyvillekään tekijöille löydy unelmatyötä. Vuokra on maksettava, joten olen valmis tekemään mitä vaan.

Hursti arvioi, että häntä kuullaan radiossa vielä pari viikkoa.

– Tämä on hyvä muistutus siitä, että työ on lopulta vaan työtä, vaikka suhtaudunkin siihen rakkaudella ja intohimolla. Työ ei tule pitämään susta kiinni kuolinvuoteella. Mitään ei myöskään voi pitää itsestään selvyytenä, Hursti muistuttaa.

– Tästä jatketaan hyvillä mielin eteen päin.

Iltalehti uutisoi tiistaina myös Radio Aallon juontaja Jarkko Valteen potkuista. IS ei tavoittanut häntä kommentoimaan asiaa.

IS tavoitti Nelonen Median ohjelmajohtaja Rene Mäkisen, jonka mukaan mukaan työnantaja ei voi kommentoida asiaa.

– En voi valitettavasti kommentoida yksittäisten ihmisten sopimusasioita tai työsuhteita, Mäkinen sanoo.

Pysytkö yleisesti vahvistamaan, että teillä on tehty irtisanomisia?

– Meillä tehdään kanavien kehitystyötä, ja siihen liittyy joitakin muutoksia. Kanavien kehitykseen liittyviin toimenpiteisiin toisinaan liittyy myös tekijöiden roolien muutoksia, Mäkinen kommentoi.

Helmiradio ja Ilta-Sanomat kuuluvat Sanoma-konserniin.