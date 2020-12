Mitä tapahtui Michael Jacksonin ex-vaimolle? Poptähden hoitaja synnytti laulajalle kaksi lasta ”lahjaksi” ja katosi julkisuudesta

Michael Jacksonin ex-vaimo Debbie Rowe vetäytyi julkisuudesta täysin popin kuninkaan kuoleman jälkeen.

Popin kuninkaan Michael Jacksonin yksityiselämän värikkäät käänteet nousevat yhä aika ajoin otsikoihin, vaikka tähti menehtyi vuonna 2009.

Erityisen paljon kiinnostusta on herättänyt hänen perhe-elämänsä ja salaperäisen poptähden kaksi avioliittoa.

Marraskuussa tuli kuluneeksi 24 vuotta Michael Jacksonin ja Debbie Rowen pikahäistä, jotka olivat aikansa sensaatio.

Vuonna 2009 menehtynyt Michael Jackson oli yksi maailman tunnetuimpia tähtiä. Laulaja varjeli kuitenkin yksityiselämäänsä viimeiseen saakka.­

Jackson oli tuolloin juuri eronnut Elvis Presleyn tyttärestä Lisa Marie Presleysta, kun tähti ilmoittikin saavansa lapsen ”pitkäaikaisen ystävänsä” Debbie Rowen kanssa.

Rowen kasvot päätyivät samantien lehtien etusivulle ympäri maailman, eikä kukaan tuntunut tietävän naisen taustoista mitään. Pian selvisi, että Jackson oli tavannut Rowen ensimmäisen kerran jo 15 vuotta sitten ihotautiklinikalla, jossa tähti sai hoitoa vitiligoonsa. Rowe työskenteli klinikalla hoitajana.

Poptähti vaihtoi Lisa Marien uuteen naiseen

Jacksonin ensimmäinen vaimo Lisa Marie Presley kertoi Oprah Winfreylle vuonna 2010 antamassaan haastattelussa kokeneensa tuolloin, että Jackson vaihtoi hänet lennosta uuteen naiseen.

Presleyn mukaan Jackson oli tehnyt hänelle selväksi, että jos hän ei haluaisi lapsia Jacksonin kanssa, niin joku muu kyllä haluaisi.

– Michael sanoi minulle, että Debbie halusi synnyttää hänelle lapsen. Hän sanoi, että jos minä en halua hänen kanssaan lapsia, niin Debbie kyllä haluaa, Presley sanoi Oprah-ohjelmassa.

Lisa Marie Presley on sanonut hänen ja Michael Jacksonin olleen hyvin rakastuneita. Presleyn mukaan liitto kaatui lopulta Jacksonin lääkeriippuvuuteen ja siihen, ettei hän ollut vielä valmis äidiksi.­

Jacksonin ja Rowen suhde eteni vinhaa vauhtia ja pian amerikkalaismediat saivat selville, että popin kuningas ja raskaana ollut Rowe oli vihitty salaisessa seremoniassa marraskuussa 1996.

Times-lehti kertoi tuolloin, että häät järjestettiin kesken Jacksonin maailmankiertueen. Sydneyssa sijaitsevassa hotellissa pidetyt häät olivat lehtitietojen mukaan koruttomat ja niin nopeat, ettei edes hotellin henkilökunta tiennyt seremoniasta.

Sheraton-hotellin henkilökunnasta kerrottiin tuolloin, että Jackson oli saapunut Sydneyn-konserttinsa jälkeen hotellille, lukittautunut huoneeseensa ja mennyt naimisiin.

Huhujen mukaan Jacksonin sulhaspoikana häissä oli pieni 8-vuotias poika, jonka poptähti oli esitellyt veljenpoikanaan.

Pari antoi julkisuudessa haastatteluja, joissa he kuvailivat olevansa umpirakastuneita. Todellisuus oli kuitenkin aivan toinen, sillä Rowe on myöhemmin paljastanut, ettei hän ollut ollenkaan kiinnostunut perhe-elämästä.

– Minä tein sen, jotta hänestä tulisi isä. Vanhemmuus ansaitaan. En ole tehnyt mitään ansaitakseni olla äiti. Michel kasvatti lapset, Rowe sanoi vuonna 2003 julkaistussa Michael Jackson: The Footage You Were Never Meant To See -dokumentissa.

Debbie Rowe luopui lastensa huoltajuudesta erottuaan Jacksonista. Rowen mukaan lapset olivat ”lahja” Jacksonille.­

Rowen mukaan Jackson oli ollut hänen ja Lisa Marie Presleyn avioeron jälkeen musertunut.

Tähti oli haaveillut isyydestä pitkään ja halunnut palavasti oman perheen. Rowe oli lähestynyt poptähteä ja lupautunut synnyttämään tähdelle lapsen. Jackson tarttui tarjoukseen.

Jacksonin ja Rowen esikoinen Prince, koko nimeltään Michael Joseph Jackson Jr., syntyi helmikuussa 1997. Huhtikuussa 1998 Jacksonin perheonni täydentyi Paris-tyttärellä.

Ex-vaimo jätti lapset Jacksonille

Avioliitto päättyi syksyllä 1999 ja Rowe antoi lasten huoltajuuden Jacksonille. Päätös oli Rowen mukaan helppo, sillä hän ei ollut käytännössä lainkaan osa lasten arkea edes avioliiton aikana.

– En vaihtanut kertaakaan vaippoja tai herännyt keskellä yötä lapsen itkuun. Michael teki kaiken, Rowe sanoi vuonna 2003 julkaistussa dokumentissa.

Michael Jackson halusi oman perheen ja avioitui Debbie Rowen kanssa, joka puolestaan halusi toteuttaa tähden unelman isyydestä.­

Rowe on kuvaillut hänen ja poptähden olleen hyviä ystäviä, mutta he eivät koskaan olleet rakastuneita tai rakastavaisia. Ex-vaimo on antanut eron jälkeen julkisuudessa ristiriitaisia lausuntoja muun muassa siitä, oliko suhde koskaan intiimi.

Rowe on väittänyt, että parin lapset saivat alkunsa keinohedelmöityksellä ja että Jackson ei ole lasten biologinen isä. Rowen väitteille ei ole koskaan saatu varmuutta.

Amerikkalaismedioiden mukaan Rowe sai avioerossa muhkean summan rahaa ja on jopa epäilty, että poptähti maksoi ex-vaimolleen siitä, että hän luopui lasten huoltajuudesta.

Rowe ei ole koskaan kertonut julkisuudessa avioeron yksityiskohdista, mutta hän on myöntänyt, että Jackson osti hänelle Paris-tyttären syntymän jälkeen talon Beverly Hillsistä.

– Michael osti minulle ihana talon. Michael osti minulle ihana talon. Siinä on ihana piha, jossa koirani voivat juosta. Toivuin synnytyksestä uudessa kodissani, Rowe on kertonut.

Ex-vaimo katosi julkisuudesta avioeron jälkeen ja Jackson keskittyi kasvattamaan kahta lastaan. Poptähden kolmas lapsi Prince Michael Jackson II syntyi helmikuussa 2002. Lapsen äidin henkilöllisyyttä ei ole koskaan julkistettu.

Debbie Rowe nähtiin todistajanaitiossa vuonna 2004, kun Jacksoniin kohdistuneita pedofiliasyytöksiä käsiteltiin oikeudessa. Rowe sanoi, että saa tavata lapsiaan vain kahdeksan tunnin ajan 45 päivän välein.

Debbie Rowe on pysytellyt visusti poissa julkisuudesta avioeronsa ja Jacksonin kuoleman jälkeen. Hän on kertonut haastatteluissa, että Jacksonia jatkuvasti seurannut julkisuusmylläkkä oli hänelle äärimmäisen raskasta, sillä hän ei halua olla parrasvaloissa.­

Michael Jacksonin kuolema vuonna 2009 oli suuri järkytys tähden faneille, perheelle ja etenkin hänen lapsilleen. Tähden lasten huoltajuus meni hänen äidilleen Katherine Jacksonille.

Poptähden kuolema kuitenkin toi Rowen jälleen osaksi Princen ja Parisin elämää, sillä Independent-lehden mukaan Katherine Jackson antoi Rowelle tapaamisoikeuden.

Debbie Rowe on Michael Jacksonin esikoispojan Princen äiti, mutta Prince ei ole koskaan kommentoinut julkisuudessa hänen ja hänen biologisen äitinsä välejä.­

Paris Jackson ajautui teini-ikäisenä ongelmiin isänsä menetyksen myötä. Vuonna 2013 tuolloin 15-vuotias tyttö yritti itsemurhaa ja joutui pitkäksi aikaa sairaalahoitoon. Masentunut ja itsetuhoinen Paris turvautui äitiinsä Debbieen kriisin keskellä.

Jacksonin lapset Prince, Blanket-lempinimellä tunnettu Prince Michael ja Paris kuvattuna vuonna 2012.­

Debbie Rowe kertoi Entertainment Tonightin haastattelussa vuonna 2016, että hänellä on nykyään läheiset välit tyttärensä kanssa.

– En voi sanoin kuvailla, kuinka paljon rakastan häntä. Käymme syömässä sushia, juttelemme musiikista ja viestittelemme koko ajan, Rowe iloitsi.