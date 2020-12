Poliisi soitti Sedu Koskiselle jättijuhlista – yksi seikka kiistakapulana: bileet pidetään silti

Seppo ”Sedu” Koskinen kertoo, ettei hänen juhliaan peruta paria päivää ennen h-hetkeä. Hän vakuuttaa, että on huolehtinut pirskeidensä turvallisuudesta.

Ilta-Sanomat uutisoi keskiviikkona, kuinka poliisi kiinnostui ravintolamoguli Seppo ”Sedu” Koskisen järjestämistä suuriksi suunnitteluista 30-vuotisyrittäjäjuhlista. Koskinen järjestää juhlat lauantaina 5. joulukuuta.

Helsingin kaupunki on määrännyt yli kymmenen hengen yleisötilaisuudet kiellettäväksi sisä- ja ulkotiloissa. Yksityistilaisuuksien järjestämistä ei suositella.

Koskinen on sanonut juhliensa olevan yksityistilaisuus, joihin pääsee maksamalla 200 euroa lahjatilille, mutta aluehallintovirasto on ihmetellyt tätä tulkintaa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston alkoholihallinnon yksikön päällikön Riku-Matti Lehikoisen mukaan Koskisen tilaisuudessa on enemmän kyse yleisö- kuin yksityistilaisuudesta.

Koskisen perjantaiksi kaavailemat yrittäjäjuhlat ovat saaneet ennakkoon runsasta kritiikkiä. Muun muassa hoitoalan työntekijät ovat pelänneet, että juhlat toimivat koronalinkona siitäkin huolimatta, että järjestäjä edellyttää maskien käyttöä ja järjestää käsidesiä hyvin saataville.

Ilta-Sanomat tavoitti Koskisen puhelimitse. Koskinen sanoi, ettei poliisin asiasta kiinnostumisella ole mitään merkitystä hänelle.

– Ei se vaikuta mihinkään. Juhlat pidetään ja vieraita tulee niin paljon, kun tulee.

Koskinen kertoo poliisin soittaneen hänelle tiistaina.

– Poliisi piti tätä yleisötilaisuutena, mutta siitä ei ole kysymys. Tämä on yksityistilaisuus.

Koskisen mukaan poliisi oli kiinnostunut juhlista sen jälkeen, kun niistä oli uutisoitu runsaasti mediassa. Hän kertoo poliisin pyytäneen häntä lähettämään sähköpostitse selonteon juhlistaan ja siitä, onko kyseessä ykstyis- ja yleisötilaisuus.

– Poliisi tahtoi tietää, missä mennään. Keskustelin poliisin kanssa siitä, että tämä ei ole yleisötilaisuus. Juhlissani ei tehdä rahalla mitään, vaan niihin liittyy lahjatili. Kukaan ei voi maksaa rahalla mitään. Se ei ole mikään yleisötilaisuus, siellä on ihan tarkkaan valittu se porukka.

– Jos tämmöisestä nyt jauhetaan, niin sen jälkeen ei voi kukaan 50–60-vuotias kohta perustaa lahjatiliä. Ei koskaan enää mihinkään juhliin, Koskinen tilittää tuohtuneena.

Miten suhtaudut siihen, jos poliisi tulee tekemään tarkastuskäynnin juhliisi?

– No sitten he tulevat katsomaan ja sitten katsotaan, mitä sen jälkeen tapahtuu. Minulle on aivan sama, tulevatko he vai eivät. Siitä tulen huolehtimaan, että perusoikeuksiani ei tulla loukkaamaan. Siitä tulee sitten semmoinen äläkkä, mitä poliisit eivät ole nähneetkään. Turha lähteä keksimään mitään hallinnollisia kikkoja, kun tiedän ne kaikki.

Mutta tällä hetkellähän ei suositella yksityistilaisuuksien järjestämistä ollenkaan?

– Suosittelen suomalaisille päättäjille, kuten ministereille ja THL:n tyypeille, että he voisivat vähentää puolet palkastaan asioiden huonon hoidon takia. He päästivät tämän koko taudin valloilleen: minkä vuoksi koko Suomessa ei ollut maskipakkoa? Olen käynyt baareissa katsomassa ja siellä ollaan ihan tappituntumalla.

Koskinen kritisoi viime perjantaina ollutta Black Friday -alennuskampanjaa, jonka vuoksi osassa kauppakeskuksista oli ruuhkaa. Hän myös väittää, että ympäri Helsinkiä olisi ollut täysin holtittomia yksityisbileitä, joissa hän on itse käynyt maski kasvoillaan. Hän ei tahdo kertoa juhlista enempää, kuten esimerkiksi sitä, kuka juhlat on järjestänyt ja missä päin Helsinkiä. Hänen mukaansa paikalla on kuitenkin ollut satoja ihmisiä.

Sedu Koskinen pitkän linjan yökerhoyrittäjä. Hän kertoo suunnitelleensa yksityisjuhliaan 1,5 vuoden ajan.­

Koskisen mukaan hänen juhlissaan on tarkat turvatoimet: jokaisen on oltava maski päällä, ihmisiltä mitataan ruumiin lämpötila juhliin saapuessa ja käsidesiä on runsaasti saatavilla.

– Juuri sen vuoksi tahdon järjestää nämä juhlat, koska tahdon näyttää, että elämä jatkuu koronasta huolimatta. En ole ollenkaan vakuuttunut, että 2–3 viikon päästä, kun nämä rajoitukset loppuvat, että tilanne olisi parantunut. Ei varmasti ole.

Myös hoitohenkilökunta on kritisoinut järjestämiäsi juhlia avoimesti, mitä vastaat heille?

– He voisivat samalla kritisoida ongelman aiheuttajia. Väitän, että itsenäisyyspäivänä on kymmeniätuhansia bileitä ympäri Suomen. Niissä bileissä on porukkaa, joka oikeasti kantaa tautia. Minä olen lähtenyt siitä, että olen esimerkki toisenlaisesta asioiden hoitamisesta.

– Ei parin ministerin ja THL:n kanta ole mikään jumalan sana. Jokaisen pitää ajatella omilla aivoillaan tässä elämässä.

Koskinen sanoo olevansa itsekin riskiryhmää, minkä vuoksi myös hän pelkää koronatartuntaa.

– Mutta minä elän täällä vain kerran! Juhlani ovat vapaaehtoiset ja järjestän ne, tulee sitten paikalle kuinka monta ihmistä tahansa. Jos osallistujamäärä jää alle 20:n, niin sitten olemme varmaan kaikki tyytyväisiä ja toimittajatkin saavat hieroa karvaisia käsiään yhteen.

Mietitkö, että olisit siirtänyt juhlasi siihen aikaan, kun rokote olisi tullut markkinoille?

– Mietin kaikkia vaihtoehtoja. Olen järjestänyt näitä juhlia 1,5 vuotta ja olen ottanut vastuun siitä, jos joku sairastuu, niin hän myös paranee. Minulla on vakuutukset olemassa. Edellytän sitä, että jokaisella on maski kasvoillaan.

Koskisen mukaan hänen juhliensa saama julkisuus on ylimitoitettua.

– Ei juhlia aleta nyt nyt paria päivää ennen perumaan. Tässä on niin paljon kustannuksia ja kuluja, etten voi asiaan enää vaikuttaa. Jos joku tulee juhlani keskeyttämään, niin silloin siitä tulee mielenkiintoinen asia. Olen senkin valmis ottamaan vastaan, sitten katsotaan, kuka voittaa sen keissin. Siitä tulee mielenkiintoista.

– Ymmärrän, että vastuu pitää kantaa. En yritä salassa pitää näitä juhlia, kuten kaikki muut yrittävät, sillä he pelkäävät yleisön reaktiota. Olen päättänyt olla avoin ja puhua rehellisesti ja avoimesti siitä, miten asiat ovat.