Kommentti: Tämä kaikki meni Ensitreffit alttarilla -kaudessa pieleen – asiantuntijoiden rooli on suuri kysymysmerkki

Haluan ensi kaudella nähdä konkreettisesti sen, miten ohjelman asiantuntijat auttavat pareja selvittämään ongelmakohtiaan, kirjoittaa Ilta-Sanomien toimittaja Katri Utula.

Yksi syksyn puhutuimmista tv-ohjelmista on jälleen ollut Ensitreffit alttarilla, mutta hieman eri syistä kuin aiemmin.

Tällä kertaa on puitu entistä vähemmän itse päähenkilöitä eli ohjelman pariskuntia ja entistä enemmän itse ohjelmaa.

Iso murhe on ollut se, että rakkautta ei tänä vuonna ole ollut liiemmin ilmassa, sillä vain yksi pari neljästä löysi lopulta yhteisen sävelen. Kausi päättyy tämäniltaiseen finaalijaksoon.

Jos ja kun tämänvuotiset osallistujat ovat olleet pettyneitä siihen, etteivät he löytäneet ohjelmasta kaipaamaansa rakkautta, niin samoja tunteita ovat kokeneet myös katsojat.

Etenkin tällaisena synkkänä korona-aikana ihmiset kaipaavat elämäänsä positiivisia asioita, ja valitettavasti tämä kausi ei ole tarjonnut liiemmin ilon hetkiä, saati uskoa tai toivoa uusien suhteiden onnistumiseen.

Emman ja Tuomaksen taival on ollut katsojillekin raskasta ja surullista seurattavaa.­

Kaikki on tuntunut kovin vaikealta, välinpitämättömältä ja jopa vähän tympeältä. Todellista halua ja pyrkimystä parisuhteiden rakentamiseen on nähty vain vähän, sillä parien välisiä vaikeuksia ei ole edes haluttu tai osattu selvittää.

Ohjelmaan haetaan parhaillaan jo seuraavan kauden osallistujia, ja kyllähän tämä kausi laittaa miettimään, kuinka moni lopulta haluaa ohjelmaan, jossa julkisuus on valtava – eikä välttämättä aina niin mairea – mutta onnistumisprosentti oman parisuhteen onnistumiseen on esimerkiksi tämän kauden perusteella noin 25 prosenttia.

Toki se on enemmän kuin nolla, jos ihminen kököttää kotona eikä tee mahdollisen parisuhteen eteen mitään. Ja onhan ohjelmaan osallistuminen ainutkertainen kokemus ja elämys, joka voi parhaimmillaan olla jonkun uuden upean elämän alku.

Tämän kauden ongelmana saattoi olla se, että hakijat tiesivät jo, millaiseen ohjelmaan he hakevat ja mitä tv-ohjelmassa voi ja kannattaa tehdä, jotta ei tule koko kansan teilaamaksi ja leimaamaksi.

Se taas voi aiheuttaa sen, että kumppanille tai kameroille ei uskalleta sanoa mitään todellista, jos tunteet toista kohtaan ovat esimerkiksi mitäänsanomattomia tai negatiivisia.

Sekä kumppanin että kameroiden edessä pidetään näin yllä tietynlaista ”kivan tyypin” roolia ja kulissia, jossa kaikki on näennäisesti hyvin, mutta sisällä kiehuu.

Mira on ilmaissut avoimesti pettymyksensä siihen, miten Matti pimitti häneltä aidot tunteensa ohjelman aikana.­

Ja se on iso ongelma, koska juuri tämäntyyppisessä ohjelmassa pitäisi uskaltaa olla todella avoin kaikenlaisille tunteille – ja myös näyttää ne avoimesti.

Muuten ohjelmasta tulee umpitylsä sekä samalla epäreilu: kun kaikkea ei näytetä ja kerrota, lopulta sekä katsojat että kumppanit ovat pettyneitä siihen, että tunteet on pidetty pimennossa.

Tämäntyyppiseen ohjelmaan ei voi lähteä puolivillaisesti peläten, että sanoo tai tekee jotain väärin.

Jos ei pysty heittäytymään täysillä, ei kannata ohjelmaan edes hakea. Ilman heittäytymistä kun ei voi myöskään löytää elämänsä kumppania. Jatkuva varominen vain pilaa kaiken.

Mutta valitettavasti juuri tämä heittäytymisen puute näkyi tämänvuotisissa pareissa.

Tommin tunteet Juuditia kohtaan ovat olleet hyvin kaverilliset, eikä suhdetta ole edes yritetty viedä eteenpäin.­

Suuri ihmetyksen aihe onkin se, miten juuri tämäntyyppiset henkilöt valikoituivat tiukan asiantuntijaseulan läpi.

Moni on kritisoinut ohjelman asiantuntijoita siitä, että ohjelmaan on valittu joko liian epävarmoja tai liian vähäisellä parisuhdekokemuksella varustettuja ihmisiä. Suhteiden onnistumisprosentti on tällaisissa tapauksissa monen mielestä pienempi.

Oletan ja toivon, että tällaisiin asioihin kiinnitetään ensi kerralla entistä enemmän huomiota.

Samalla esitän ohjelmalle pari toivetta.

Ensinnäkin: kolme paria riittää hyvin ja tuotantokautta ei ole tarpeen venyttää kohtuuttoman pitkäksi, kuten tällä kertaa kävi.

Toiseksi: toivon, että osallistujien parisuhdehistoriaa avataan ohjelmassa enemmän, koska on tärkeää ymmärtää, mistä lähtökohdista ihmiset tulevat ja miksi ihmiset käyttäytyvät tietyllä tavalla.

Vain siten myös katsojat voivat samaistua entistä paremmin osallistujiin: jos joku on epävarma, on tärkeää selvittää, mistä epävarmuus kumpuaa.

Nyt nämä asiat jäävät hyvin pinnalliselle tasolle, eikä mitään juuri selitetä tai käsitellä niin, että katsojat voisivat ymmärtää osallistujia paremmin. Se taas aiheuttaa sen, että katsojien on helppo arvostella osallistujien tekemisiä ja sanomisia, koska niihin ei saa mitään kosketuspintaa ja ymmärrystä.

Katilla ja Jannella on ollut suuria ristiriitoja kommunikaatiovaikeuksien vuoksi, mutta he ovat saaneet ne keskustelemalla selvitettyä.­

Kolmanneksi: haluan nähdä konkreettisesti sen, miten asiantuntijat auttavat pareja selvittämään ongelmakohtiaan.

Jälleen tälläkin kaudella jäi hyvin epäselväksi se, autettiinko pareja pääsemään yli epävarmuustekijöistä tai ristiriitatilanteista – ja jos, niin miten.

Ne neuvot ja keinot auttaisivat myös katsojia, jotka hakevat ohjelmasta samaistumispintaa omaan elämäänsä. Se kun on tämän ohjelman ehdoton suola.

Vuosi toisensa jälkeen asiantuntijat ovat painottaneet haastatteluissa, että he auttavat pareja todella paljon tv-kameroiden ulkopuolella ja soittelevat heille koko kuvausten ajan.

Haluaisin myös nähdä näitä tilanteita, koska jälleen tuntui siltä, että kukaan ei esimerkiksi auttanut tämänvuotisia osallistujia näkemään omaa epävarmuuttaan ja sen aiheuttamia ongelmia suhteelle.

Olisiko jotain kenties ollut pelastettavissa? Sitä meidän katsojien on mahdoton tietää, koska kaikkea ei ole näytetty ja kerrottu.

Ensitreffit alttarilla -finaalijakso tiistaina 1.12. MTV3-kanavalla kello 21.00.