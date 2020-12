Melania Trump paljasti Valkoisen talon hulppeat joulukoristelut – 17 000 rusettia, 3 200 valoa, 62 joulukuusta.....

Valkoisen talon joulukoristelut paljastettiin. Tänä vuonna teema kunnioittaa ”kaunista Amerikkaa”.

Vielä hetken aikaa hallitsevan presidentti Donald Trumpin puoliso Melania Trump on esitellyt Valkoisen talon joulukoristelut. Asiasta kertovat CNN ja People.

Valkoinen talo on perinteiseen tyyliin puettu päästä varpaisiin upeisiin vuodenajan taikaa henkiviin koristeluihin. Talon kaikki isot tilat on koristeltu viimeisen päälle jouluisilla valoilla, näyttävillä kuusilla ja suloisilla koristeilla.

CNN:n mukaan talosta löytyy tänä vuonna 62 joulukuusta, 106 seppelettä, noin 365 metriä köynnöstä, 3 200 jouluvaloa, yli 17 000 rusettia ja 150 erilaista joulukasvia.

Koristelut tehtiin viikonlopun aikana, ja niissä auttoivat 125 vapaaehtoista.

Koristeluissa on haluttu osoittaa kunniaa ahkerasti työskenteleville ammattilaisille ja koronapandemian etulinjassa työskenteleville.

Jouluasetelmista löytyykin niin keraaminen postitoimisto, lastenhoitajia, laboratoriotakki, sairaanhoitajan asusteita kuin roska-autokin.

– Haluamme kunnioittaa Amerikan jokapäiväisiä sankareita, jotka palvelevat etulinjassa maatamme. Käsin tehdyt asetelmat nostavat esiin monia ammatteja ja vapaaehtoisia, jotka tekevät anteliaasti töitä yhteiskunnan eteen, Valkoisen talon tiedottaja valottaa.

Melania kutsuu tämän vuoden koristeluteemaa nimellä America The Beautiful eli ”kaunis Amerikka”.

– Olen enemmän kuin onnellinen saadessani jakaa ”kauniin Amerikan” tänä erityisenä vuodenaikana ja osoittaa kunniaa upealle maallemme. Juhlimme yhdessä tätä maata, jota voimme kaikki ylpeänä kutsua kodiksemme, Melania Trump kuvaili Twitterissä.

Joulu on merkittävä Trumpin perheelle tänä vuonna, sillä kyseessä on toistaiseksi viimeinen joulu, jonka he viettävät Valkoisessa talossa. Tammikuun 20. päivä valta vaihtuu presidentinvaalit voittaneelle Joe Bidenille.

Oman mausteensa joulusoppaan heittää sekin, että rouva Trump mitä ilmeisimmin inhoaa Valkoisen talon pukemista jouluun. Melanian entinen ystävä Winston Wolkoff nauhoitti vuonna 2018 salaa hänen ja rouva Trumpin välisen keskustelun, jossa rouva Trump ilmoittaa vihaavansa Valkoisen talon joulukoristeiden valitsemista.

– Teen saakelisti töitä joulun eteen, ketä kiinnostaa vi***akaan joulujutut ja koristeet, mutta minun pitää tehdä se, eikö vaan, Melania Trump totesi nauhoituksessa.

– Ja sitten hoidan sen ja sanon, että teen töitä joulun eteen ja suunnittelen joulua. Ja he sanovat: ”Entä ne lapset, jotka on erotettu vanhemmistaan?” Antakaa vi*** olla, hän jatkoi.